На Среднем Урале уже капитально отремонтировано в четыре раза больше домов, чем за весь 2015 год

Дом постройки конца 40-х годов на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле после ремонта стал похож на элитное жильё. И таких домов здесь целый квартал. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №173 от 17.09.2016

К 15 сентября в Свердловской области официально приняты в эксплуатацию 518 капитально отремонтированных многоквартирных домов — только за последнюю неделю число официально принятых объектов увеличилось на 117 единиц. Ещё в 238 жилых зданиях сейчас идёт оформление документов о завершении работ. Для сравнения, за весь 2015 год отремонтировать удалось в четыре раза меньше — 134 дома. На днях министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов побывал в Нижнем Тагиле, где в прошлом году ситуация была наиболее напряжённой.

До конца сентября должны закончиться ремонты в 102 тагильских домах. В 2015 году в городе планировалось отремонтировать 67 многоквартирников. Конкурсы выиграли две компании. Фирма «Стройкомплекс» свои обязательства выполнила, а «СтройДор» — нет. С этим подрядчиком договор был расторгнут, и вверенные ему дома вошли в программу этого года.

Сейчас на объектах работают подрядные организации с тагильской «пропиской». Обновляются целые кварталы домов-ветеранов, построенных в сороковые годы прошлого столетия. На каждый выделено по семь-восемь миллионов рублей. На всех объектах ведутся комплексные ремонты. Основные работы завершены, уже идёт приёмка и оформление документации.

В домах заменены системы теплоснабжения, отремонтированы фасады и фундаменты, утеплены и приведены в порядок чердачные и подвальные помещения, восстановлены рассыпающиеся балконы и карнизы. Успешно прошли проверку сентябрьскими дождями новые кровли. В качестве бонуса жители получили ремонт в подъездах. На Вагонке управляющие компании плотно поработали со строителями, поэтому там также организовано благоустройство придомовых территорий и освещение дворов.

Кстати С 1 июля 2016 года компенсацию затрат по оплате взносов на капремонт для жителей преклонного возраста взял на себя областной бюджет. Свердловчанам от 70 до 80 лет, а также семьям с детьми-инвалидами будет возвращаться половина ежемесячных начислений, а жителям старше 80 лет и детям-сиротам — 100 процентов уплаченной суммы.Жильцам новостроек предоставляется право не платить взносы в Фонд капитального ремонта в течение трёх лет.

В день визита Николая Смирнова тагильчане специально поджидали его у подъездов, чтобы рассказать, как изменился их быт. Особенно были довольны жители Дзержинского района, где реконструировали системы водоснабжения и отопления.

— У нас горячая вода подавалась вместе с отоплением, то есть отопительный сезон длился круглый год. Приезжаешь летом на выходные с дачи — температура в квартире +58 градусов. Настоящая парилка. Сейчас подачу разделили, мы вздохнули свободнее, — благодарит ремонтников житель дома №39 проспекта Дзержинского.

Если в прошлом году у ремонтников возникали проблемы с жителями, не желавшими пускать их в квартиры, то нынче люди терпеливо сносили неудобства и успели подружиться со строителями. Тагильчане даже попросили министра наградить лучших рабочих за мастерство.

— Нет сомнений, что программа этого года в Нижнем Тагиле будет выполнена успешно, — рассказал «ОГ» Николай Смирнов. — Качество работ на самом высоком уровне, потому что, кроме договорных обязательств, подрядчики чувствуют перед своими земляками ещё и моральную ответственность за выполняемую работу. Строители слышат пожелания собственников жилья.

Министр обсудил с руководителями муниципалитета ближайшие перспективы развития городского хозяйства. В 2017 году на капитальный ремонт встанут 125 многоквартирных домов. Начнётся замена лифтов: всего в городе планируется установить 100 новых подъёмников. На встрече также обсудили качество водоснабжения. Николай Смирнов сообщил, что модернизация Верхне-Выйского гидроузла войдёт в ближайший этап реализации областной программы в сфере ЖКХ.