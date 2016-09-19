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В Екатеринбурге для футбольных фанатов не хватает 577 номеров в отелях

19 сентября 2016, 18:00
  • Опубликовано в №174 от 20.09.2016

При этом уже сейчас город готов обеспечить гостиницами официальные делегации ФИФА на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом рассказал заместитель председателя комитета по организации бытового обслуживания населения администрации Екатеринбурга Кирилл Чижов, выступая на презентации первого отеля, который открылся в 2016 году. Им стал трёхзвездочный «TENET HOTEL» на 89 номеров, расположенный по улице Хохрякова, 1а.

По словам управляющего отелем Александра Горелкина, это не сетевой проект. Его инвесторами выступили частные лица и компании Екатеринбурга. С момента проектирования гостиницы до открытия отеля прошло 12 лет. Срок окупаемости проекта — более 9 лет. Сейчас стоимость номеров начинается от 4100 рублей в сутки. В октябре эта сумма увеличится до 4700 рублей и будет варьироваться в зависимости от загрузки гостиницы. Двухкомнатный люкс «Главный проспект», который пока не готов, в среднем будет стоить 8 тысяч рублей в сутки.

По данным горадминистрации, до конца года в Екатеринбурге также должно заработать ещё два отеля. Это гостиница по улице Академической на 30 номеров. Она уже получила акт ввода в эксплуатацию, но гостей начнёт принимать с конца сентября — начала октября. Второй отель— по улице Московской, 4 на 53 номера. В стадии строительства находится гостиница «Стражи Урала» на 179 номеров, расположенная на Верх-Исетском бульваре.

Сейчас в городе работает 115 отелей на 10 672 места, или на 5 480 номеров.

— Минимальное количество номеров, которое оргкомитет по подготовке чемпионата мира и ФИФА требуют от нас, — это 2139 номеров в гостиницах категории от 3 до 5 звёзд. На сегодняшний день Екатеринбург полностью удовлетворяет потребности по расселению делегаций — это СМИ, команды, официальные представительства ФИФА. У нас сохраняется дефицит 577 номеров для размещения болельщиков, но мы планируем закрыть его за счёт хостелов, которые хорошо развиваются. На сегодняшний день в городе работают 59 хостелов на 1352 места. Планируем, что к 2018 году их будет около 90, — рассказал Кирилл Чижов.

Коэффициент загрузки номерного фонда по итогам первого полугодия составил 49 процентов. К концу 2016 года за счёт мероприятий, которые будут проходить в городе (форум высотного строительства Forum100+, чемпионат России по карате и другие), планируется выйти на 65 процентов. В основном Екатеринбург посещают бизнес-туристы и останавливаются в гостиницах на два дня.

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В Екатеринбурге для футбольных фанатов не хватает 577 номеров в отелях
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