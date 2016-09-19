В 35 муниципалитетах переизбрали думы. В одном – главу

Глава ЗАТО Свободный Владимир Мельников доволен новым составом местной думы. Среди депутатов – руководители бюджетных организаций и офицеры воинской части. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №174 от 20.09.2016

По предварительным данным, из 23 председателей муниципальных дум, которые решили переизбраться на очередной срок, вновь получили мандаты только десять человек. В том числе – экс-председатель думы Малышевского ГО Михаил Кудрявцев – единственный из бывших председателей дум, кто пошёл на выборы от «Справедливой России». Остальные шли от «Единой России» или в порядке самовыдвижения. На момент сдачи номера информации о том, был ли вновь избран председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков, не было.

Среди действующих глав муниципалитетов, которые одновременно исполняют обязанности председателей дум, переизбрался только мэр Алапаевского МО Валерий Заводов. Глава ГО Ревда Андрей Мокрецов и глава Талицкого ГО Александр Толкачёв (который также был в территориальном списке в Заксобрание области, но в областной парламент не прошёл) уступили более сильным конкурентам. Экс-глава и председатель думы ЗАТО Свободный Владимир Мельников участвовал только в выборах на пост главы муниципалитета (это были одни из последних в Свердловской области выборы мэра путём прямого голосования. – Прим. ред). В новый созыв думы Артёмовского ГО не прошла экс-председатель думы и глава муниципалитета ГО Ольга Кузнецова, которая, несмотря на крайне низкие результаты на праймериз, всё-таки решила участвовать в выборах как самовыдвиженец. Все главы останутся в креслах мэров до будущих выборов, а на места председателей дум будут избраны другие депутаты. Кстати, не прошёл в думу Таборинского МР и Василий Белоусов, возглавлявший до сентября 2015 года Унже-Павинское СП.

Владимир Мельников сохранил пост мэра Свободного. В ЗАТО Свободный выборным правом обладают 6,5 тысячи человек, но на участки пришли лишь 2 719 жителей. Жителям Свободного предстояло выбрать не только депутатов Госдумы и Заксобрания, но и муниципальную власть. По итогам голосования большинство мест в городской думе получила «ЕР». 40 процентов избирателей отдали свои голоса действующему главе – единороссу Владимиру Мельникову. Второе место досталось самовыдвиженцу Александру Поспелову.

Этот результат в Свободном прогнозировали многие, ведь всего трое кандидатов подготовили программы, вели встречи с избирателями, остальные лишь напечатали плакаты, чтобы их лица были узнаваемы.