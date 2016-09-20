Автор


Дмитрий Медведев присвоил Краснотурьинску особый статус

20 сентября 2016, 19:00
Долгие годы благополучие Краснотурьинска напрямую зависело от работы Богословского алюминиевого завода. Статус ТОРа позволит уйти от монопроизводства. Фото: splus-nsk.ru

Долгие годы благополучие Краснотурьинска напрямую зависело от работы Богословского алюминиевого завода. Статус ТОРа позволит уйти от монопроизводства. Фото: splus-nsk.ru

  • Опубликовано в №175 от 21.09.2016 

Краснотурьинск первым среди свердловских моногородов получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Это значит, что в городе создадут по меньшей мере две тысячи рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием: в «налоговую гавань» за льготами и преференциями новые инвесторы потянулись с удвоенной энергией. Одновременно счастливчиками стали ещё два моногорода страны — карельские Надвоицы и Анжеро-Судженск в Кемеровской области. Краснотурьинск оказался самым терпеливым из трёх — особого статуса здесь ждали больше двух лет.

Напомним, вопрос о поддержке небольшого северного города, назревший пару лет назад, вышел на уровень государства с подачи губернатора Евгения Куйвашева летом прошлого года. Производственных площадей с готовой инфраструктурой хватало — заходи и работай, а желающих разместиться на них было немного. Выходом могли стать преференции для бизнеса: резидента ТОРа бесплатно подключают к инженерным сетям, освобождают от налогов на землю и имущество и устанавливают минимальный размер налога на прибыль. Главное условие — в течение года он должен вложить в собственное производство не менее 5 миллионов рублей и создать не менее 20 постоянных рабочих мест. Инициативу поддержал российский премьер Дмитрий Медведев, а в марте заявку официально одобрила спецкомиссия Минэкономразвития РФ. К тому времени на территории индустриального парка «Богословский» пожелали разместиться уже шесть инвесторов.

В списке самых перспективных для Краснотурьинска проектов, по версии правительства, — уже имеющаяся добыча полезных ископаемых, животноводство и растениеводство, охота. Также речь может идти о пищепроме, производстве одежды и лекарств, бумажных и пластмассовых изделий, химических веществ, компьютеров, обработке древесины. Однако список отраслей, которые планируют развивать в «налоговой гавани», значительно шире. Так, якорный резидент индустриального парка — компания «Эпсилон» — уже готовит площади для выпуска каркасов гражданских авиасудов. Нашлись инвесторы, которые будут выпускать изделия для пищевой промышленности и электрические кабели для нефтяной и газовой промышленности.

К сегодняшнему дню, по словам главы Краснотурьинска Александра Устинова, заявки поступили уже от 15 потенциальных резидентов, в сумме готовых инвестировать в производство до 12 миллиардов рублей. Сейчас наблюдается всплеск активности: некоторые резиденты ждали только официального присвоения статуса и сейчас начнут входить в ТОР в ускоренном режиме. Есть желающие обосноваться и за пределами индустриального парка, где тоже есть свободные площади, например, на бывших производственно-технических базах.

— Это знаковое событие для всего города, но сейчас, кроме поступления инвестиций, нам предстоит большая работа, — говорит Александр Устинов. — Надо в короткие сроки на областном уровне принять нормативные документы, которые будут регулировать условия вхождения и механизмы работы резидентов, и назначить комиссии, которые будут этим заниматься.

Всего же в моногородах страны, где, по словам премьера Дмитрия Медведева, живёт каждый десятый россиянин, в ближайшие два года создадут более 200 тысяч новых рабочих мест.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Земства

час назад

Дмитрий Медведев присвоил Краснотурьинску особый статус
Краснотурьинск первым среди свердловских моногородов получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

19 сентября 2016

В 35 муниципалитетах переизбрали думы. В одном – главу
По предварительным данным, из 23 председателей муниципальных дум, которые решили переизбраться на очередной срок, вновь получили мандаты только десять человек.

19 сентября 2016

В Екатеринбурге для футбольных фанатов не хватает 577 номеров в отелях
При этом уже сейчас город готов обеспечить гостиницами официальные делегации ФИФА на чемпионате мира по футболу 2018 года.

16 сентября 2016

На Среднем Урале уже капитально отремонтировано в четыре раза больше домов, чем за весь 2015 год
К 15 сентября в Свердловской области официально приняты в эксплуатацию 518 капитально отремонтированных многоквартирных домов — только за последнюю неделю число официально принятых объектов увеличилось на 117 единиц. Ещё в 238 жилых зданиях сейчас идёт оформление документов о завершении работ. Для сравнения, за весь 2015 год отремонтировать удалось в четыре раза меньше — 134 дома. На днях министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов побывал в Нижнем Тагиле, где в прошлом году ситуация была наиболее напряжённой.

16 сентября 2016

К зиме Верхние Серги целиком перейдут на газ
В Верхних Сергах успешно завершился очередной этап газификации — ещё более 500 потребителей распрощались с дорогостоящим теплом от котельной завода «Бурмаш». Муниципалитету осталось запустить последний, уже строящийся участок газопровода, на который в этом году по распоряжению правительства Свердловской области дополнительно выделили 15 миллионов рублей.

14 сентября 2016

Две Салды начали учиться по-новому
Салдинцы превратили будничный сентябрьский день в настоящий День открытий.

14 сентября 2016

Губернатор провинции Хэйлунцзян озвучил план по технологическому сотрудничеству с Россией
Технологическое и промышленное сотрудничество с Россией должно стать основой для повышения конкурентоспособности предприятий региона, сказал губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао на встрече с руководителями 580 промышленных предприятий, вузов, технологических парков и научных центров, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

13 сентября 2016

В Суксуне по просьбе свердловчан открыли памятник
В посёлке Суксун Пермского края установлен памятник труженикам тыла. Он посвящён тем, кто в военные годы трудился на оптико-механическом заводе. Инициаторами открытия мемориала стали известный уральский журналист Борис Кортин и ветеран-металлург из Нижнего Тагила Соломон Арш.

13 сентября 2016

Увеличено финансирование свердловских поликлиник
С 1 сентября норматив на одного прикреплённого к медицинской организации жителя увеличен на пять рублей и теперь составляет 201 рубль в месяц. До конца года в поликлиники будет направлено дополнительно около 66 миллионов рублей, а общая сумма финансирования поликлиник из системы обязательного медицинского страхования составит в этом году 15,7 миллиарда рублей.

13 сентября 2016

Должники получат отопление последними
Отопительный сезон в нескольких муниципалитетах Свердловской области уже стартовал, но основная часть потребителей региона получит тепло после 15 сентября. В областном министерстве энергетики и ЖКХ ждут своевременного и безаварийного начала сезона — на подготовку к нему область потратила 5,5 миллиарда рублей.

Последние новости
Что было раньше