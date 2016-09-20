Дмитрий Медведев присвоил Краснотурьинску особый статус

Долгие годы благополучие Краснотурьинска напрямую зависело от работы Богословского алюминиевого завода. Статус ТОРа позволит уйти от монопроизводства. Фото: splus-nsk.ru

Опубликовано в №175 от 21.09.2016

Краснотурьинск первым среди свердловских моногородов получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Соответствующее постановление подписал российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

Это значит, что в городе создадут по меньшей мере две тысячи рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием: в «налоговую гавань» за льготами и преференциями новые инвесторы потянулись с удвоенной энергией. Одновременно счастливчиками стали ещё два моногорода страны — карельские Надвоицы и Анжеро-Судженск в Кемеровской области. Краснотурьинск оказался самым терпеливым из трёх — особого статуса здесь ждали больше двух лет.

Напомним, вопрос о поддержке небольшого северного города, назревший пару лет назад, вышел на уровень государства с подачи губернатора Евгения Куйвашева летом прошлого года. Производственных площадей с готовой инфраструктурой хватало — заходи и работай, а желающих разместиться на них было немного. Выходом могли стать преференции для бизнеса: резидента ТОРа бесплатно подключают к инженерным сетям, освобождают от налогов на землю и имущество и устанавливают минимальный размер налога на прибыль. Главное условие — в течение года он должен вложить в собственное производство не менее 5 миллионов рублей и создать не менее 20 постоянных рабочих мест. Инициативу поддержал российский премьер Дмитрий Медведев, а в марте заявку официально одобрила спецкомиссия Минэкономразвития РФ. К тому времени на территории индустриального парка «Богословский» пожелали разместиться уже шесть инвесторов.

В списке самых перспективных для Краснотурьинска проектов, по версии правительства, — уже имеющаяся добыча полезных ископаемых, животноводство и растениеводство, охота. Также речь может идти о пищепроме, производстве одежды и лекарств, бумажных и пластмассовых изделий, химических веществ, компьютеров, обработке древесины. Однако список отраслей, которые планируют развивать в «налоговой гавани», значительно шире. Так, якорный резидент индустриального парка — компания «Эпсилон» — уже готовит площади для выпуска каркасов гражданских авиасудов. Нашлись инвесторы, которые будут выпускать изделия для пищевой промышленности и электрические кабели для нефтяной и газовой промышленности.

К сегодняшнему дню, по словам главы Краснотурьинска Александра Устинова, заявки поступили уже от 15 потенциальных резидентов, в сумме готовых инвестировать в производство до 12 миллиардов рублей. Сейчас наблюдается всплеск активности: некоторые резиденты ждали только официального присвоения статуса и сейчас начнут входить в ТОР в ускоренном режиме. Есть желающие обосноваться и за пределами индустриального парка, где тоже есть свободные площади, например, на бывших производственно-технических базах.

— Это знаковое событие для всего города, но сейчас, кроме поступления инвестиций, нам предстоит большая работа, — говорит Александр Устинов. — Надо в короткие сроки на областном уровне принять нормативные документы, которые будут регулировать условия вхождения и механизмы работы резидентов, и назначить комиссии, которые будут этим заниматься.

Всего же в моногородах страны, где, по словам премьера Дмитрия Медведева, живёт каждый десятый россиянин, в ближайшие два года создадут более 200 тысяч новых рабочих мест.