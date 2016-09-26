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В Екатеринбурге пройдёт «День недвижимости»

26 сентября 2016, 18:50
  • Опубликовано в №179 от 27.09.2016

30 сентября в администрации Екатеринбурга пройдёт бесплатный семинар «День недвижимости», который организует Уральская палата недвижимости.

Представители городской и районных администраций Екатеринбурга, Пенсионного фонда, нотариальной палаты и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы расскажут о новых социальных программах по обеспечению жильём, об организации процесса нотариального удостоверения сделок с недвижимым имуществом, о правилах оформления материнского семейного капитала и об особенностях налогообложения физических лиц при сделках с недвижимостью. А специалисты банков Екатеринбурга проконсультируют граждан по новым ипотечным программам и дадут рекомендации по оформлению кредита.

Семинар состоится по адресу: переулок Банковский, 1, 4-й этаж, конференц-зал №451, с 10 часов утра до 13:30. Регистрация производится по телефону (343) 367–67–60, доп. 119.

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