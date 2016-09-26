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На автовокзале ликвидировали коллапс

26 сентября 2016, 18:52
Очереди у касс Южного автовокзала начали копиться с семи-восьми часов утра. Фото: е1.ru

Очереди у касс Южного автовокзала начали копиться с семи-восьми часов утра. Фото: е1.ru

  • Опубликовано в №179 от 27.09.2016 под заголовком «...»

К понедельнику работа Южного автовокзала Екатеринбурга вошла в привычный график. Руководство учреждения выполнило своё обещание наладить работу касс в течение двух дней. В пятницу из-за перехода на новую программу для оформления билетов на вокзале образовались огромные очереди — многие, находясь в них по несколько часов, попросту не успевали сесть на нужный автобус.

— В субботу такой острой ситуации с очередями уже не было, а к понедельнику она полностью нормализовалась, — рассказал «ОГ» замдиректора автовокзала Владимир Владимиров. — В субботу работали 9 из 10 касс, с вводом данных операторам помогали специалисты отдела автоматизированных систем управления. Но по понятным причинам всё получалось не так быстро, как хотелось бы: персональные данные льготников вводятся в ручном режиме, на каждого такого пассажира уходило по 2–3 минуты. Услугами Южного автовокзала пользуются 100 тысяч льготников, в том числе пенсионеров и студентов. К настоящему времени в систему внесены персональные данные уже 17 тысяч человек.

Как пояснил Владимир Владимиров, на новое программное обеспечение пришлось перейти в связи с тем, что «старая программа устарела и несовместима с браузером, который мы используем». Поэтому базу льготников из старой программы перенести не удалось. Старой программой сотрудники вокзала пользовались около десяти лет. Кроме того, в администрации вокзала утверждают, что ни один автобус из-за очередей не ушёл пустым.

— Я в пятницу и субботу находился на перроне и лично контролировал, чтобы во всех автобусах были пассажиры. Мы даже разрешили водителям самим продавать билеты тем, кто едет за полную стоимость. Некоторые пассажиры этой возможностью воспользовались.

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