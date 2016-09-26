«Дисциплина — как в спецназе!»

На спортивных состязаниях молодой заведующий, сам в прошлом — капитан институтской волейбольной команды, болеет за успех каждого воспитанника. Фото: ok.ru

Опубликовано в №179 от 27.09.2016 под заголовком «...»

Сегодня в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Полтора года назад детский сад № 22 в алапаевском посёлке Верхняя Синячиха — самый крупный в районе — возглавил 28-летний Илья Чиж, юрист по образованию и бывший спецназовец. Дисциплина в коллективе — идеальная, а малыши в своём заведующем души не чают. Мужской подход в сугубо дамском коллективе приходится весьма кстати: руководитель детсада охотно берётся за ремонт, решает юридические вопросы, а в свободное время заглядывает в группы поиграть с детьми.

На малую родину уроженец Алапаевска Илья Чиж вернулся из Екатеринбурга по личным обстоятельствам. Работы по специальности не нашлось, а в центре занятости предложили вакансии штукатура (для неё не оказалось квалификационных «корочек») и заведующего детсадом в Верхней Синячихе — место пустовало четыре месяца. В главном здании — 11 групп на 207 детей, и ещё два филиала в селе Бубчиково — на 45 детей, и в посёлке Ельничная — на 12 детей.

— Я сначала отшутился: какой же из меня заведующий? Рост — под два метра, служил в отряде специального назначения «Витязь» на Кавказе, трудился юристом в областном минздраве. Хочу мужскую работу, — вспоминает Илья. — Убедил глава администрации Алапаевского муниципального образования Константин Деев: «Вы же спецназовец? Значит, справитесь!» А вскоре меня уже представляли коллективу детского сада.

Женщины сначала не поверили. Мужчина — и вдруг заведующий? Но уже в первые дни поняли, что как раз мужского подхода здесь и не хватало. Двухэтажное здание, построенное в начале 90-х, ни разу капитально не ремонтировали: в негодность пришли и система отопления, и овощехранилище, в котором картошка из-за слишком высокой температуры уже к марту обросла побегами.

— Пришлось сменить деловой костюм на рабочую форму, — признаётся Илья. — Надевал кирзовые сапоги и шёл латать забор, заделывать прохудившееся отверстие в бойлере, косить траву и укладывать плитку. Кабинет превратился в мастерскую: я перенёс туда все инструменты из дома. За неделю всем коллективом устранили 39 пунктов несоответствия СанПина — порой работали до полуночи. А сейчас все проверки проходим «на отлично».

Спонсоры помогли отремонтировать веранды, а к осени на деньги местного бюджета поменяли и систему отопления, установили видеонаблюдение, обновили инвентарь. К двум косметическим ремонтам подключались и сотрудники, и родители, которым быстро понравился деятельный заведующий.

Каждое утро Илья Чиж начинает с обхода групп: он лично проверяет меню, следит за учебной и игровой программой, общается с малышами. А на детсадовских мероприятиях охотно надевает спортивный костюм на соревнования или офицерскую форму — на патриотические мероприятия: в этом году на «Зарнице» он исполнял роль генерала. А вот от роли Деда Мороза пока отказался: боится, что из-за предновогоднего аврала не успеет вжиться в роль и разочарует воспитанников.

— Многие спрашивали: зачем, мол, тебе это надо? — говорит Илья. — Хотя эта работа почему-то считается женской, нервы здесь нужны совсем не женские. Но все проблемы забываются, когда воспитанники радостно машут тебе на улице или во время обхода групп хвастают, какую косичку заплела мама или какую машинку подарили на день рождения.

Сейчас у заведующего — новые заботы: по итогам выборов он прошёл в местную думу и теперь намерен представлять интересы всех детских садов района. А ещё к концу этого года детсад прирастёт ещё одной группой: учреждение в числе десятка других вошло в программу инклюзивного дошкольного образования: на обустройство группы выделили 2,7 миллиона рублей из трёх бюджетов. Это, по словам заведующего, позволит готовить ребят для обучения в коррекционной школе Верхней Синячихи.

А положительному примеру уже готовы последовать и другие мужчины района: недавно мужчину-заведующего приняли в детский садик посёлка Курорт Самоцвет.