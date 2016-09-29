Стандарты городской среды обкатают на моногородах

Первый замглавы администрации Первоуральска Валерий Хорев рассказал, что новая программа развития территорий началась с создания благоприятной среды для жителей. Фото: нашчеловек.рф

Опубликовано в №181 от 29.09.2016

В 2017 году в России будут разработаны стандарты городской среды – минимальные требования к общественным пространствам и социальным объектам. В ближайшие два года они будут внедрены во всех 319 моногородах России, 17 из которых находятся в Свердловской области.

Об этом сообщил генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов на Всероссийском урбанистическом форуме, который 28 сентября прошёл на площадке Инновационно-культурного центра в Первоуральске.

По словам эксперта, изначально при развитии моногородов ставилась задача по решению вопросов занятости населения. Однако со временем стало ясно, что только созданием новых рабочих мест все проблемы промышленных городов решить невозможно. Нужно понимать, где люди будут учиться, отдыхать, заниматься спортом, проводить свободное время.

Для разработки стандартов городской среды будет привлекаться Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Специалисты опишут, какие требования должны применяться к городским паркам, зонам отдыха и питания, спортивным объектам, как развивать заброшенные территории.

– Нужно, чтобы это была не расчёска, которая всех причешет, а окно возможностей, чтобы городам подсказали, в каком направлении развиваться. Наверняка в Свердловской области много таких площадок, где проводит время молодёжь, и из этого можно сделать интересный проект без колоссальных ресурсов. Городским властям надо обратить внимание на такие объекты. Екатеринбург – один из передовых городов сферы услуг, почему бы не передать его опыт другим муниципалитетам региона? – сказал Илья Кривогов.

– Начать создавать новые рабочие места и инфраструктуру надо с развития социальной инфраструктуры, – вторит ему гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Дмитрий Попов. – Решение строить или нет завод принимают зачастую не инвесторы, а жёны инвесторов, не инженер принимает решение ехать в новый город, а его жена и семья, потому что невозможно жить на заводе. Первое, с чем столкнётся человек при переезде, – заселится в гостиницу, пойдёт в магазин, окунётся в сферу услуг, а жена поинтересуется, как они устроят ребёнка в детсад. Вот что оказывается важным. Мы забываем об этом и ориентируемся на экономические решения, а бизнес принимает очеловеченные решения, где работать покомфортней.

Индустриальный парк «Богословский», который всего пару лет назад существовал только на бумаге, поможет Краснотурьинску уйти от монопроизводства. Фото: Алексей Кунилов