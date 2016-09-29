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«Сейчас всё внимание будет приковано к Краснотурьинску»

29 сентября 2016, 18:20
Площадь индустриального парка «Богословский» — 86 гектаров. 20 процентов полезной площади промпарка займут шесть предприятий-резидентов, с которыми уже заключены договоры аренды земельных участков. Фото: russiaindustrialpark.ru

Площадь индустриального парка «Богословский» — 86 гектаров. 20 процентов полезной площади промпарка займут шесть предприятий-резидентов, с которыми уже заключены договоры аренды земельных участков. Фото: russiaindustrialpark.ru

  • Опубликовано в №182 от 30.09.2016 

Недавно Краснотурьинск первым в области получил статус территории опережающего развития (ТОР) (подробнее — в номере «ОГ» за 21 сентября). Временно исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов рассказал «ОГ» о том, какие муниципалитеты в ближайшее время могут получить такой же статус, чем он будет им полезен и как по примеру первопроходца — индустриального парка «Богословский» — будут диверсифицировать экономику в других 16 моногородах области.

О значимости нового статуса

— Присвоение статуса — результат слаженной работы муниципалитета, градообразующего предприятия, правительства и лично губернатора. Мы рассчитываем, что получение статуса ТОРа даст серьёзный толчок в развитии не только Краснотурьинска, но и соседних территорий — Карпинска, Волчанска, Серова, Североуральска. Если в каждом северном моногороде создавать по крупной промышленной площадке, обеспеченной коммуникациями, они могут так и простоять без резидентов. Правильнее будет организовать между муниципалитетами транспортные коммуникации.

О преференциях для бизнеса

— Мощным стимулом для активных предпринимателей становятся льготы, которые предоставляются резидентам ТОРа, если они заходят на инвестиционную площадку в первые три года после его создания. В Пенсионный фонд России они вместо 22 процентов отчисляют только шесть, в Фонд социального страхования — полтора процента вместо 2,9, в Фонд обязательного медицинского страхования — одну десятую процента вместо 5,1. Налог на прибыль в федеральный бюджет — ноль процентов вместо двух, в областной — пять вместо 18 — в течение пяти налоговых периодов, с шестого — 10 процентов. Налог на имущество организации и земельный налог такие резиденты не платят. Устанавливается особый порядок государственно-муниципального контроля.

О важности для горожан

— Статус ТОРа поможет решить проблему занятости населения. В Свердловской области демографическая ситуация имеет положительную динамику, но нужно работать на перспективу и создавать новые рабочие места, куда через десять-двадцать лет мы будем устраивать людей. Одновременно это позволит трудоустроить и специалистов, которые высвобождаются в процессе модернизации производства.

О новых ТОРах

— Сейчас одобрения заявки на получение статуса ТОРа ждёт Новоуральск. В этом направлении активно работает руководство Росатома в лице гендиректора госкорпорации Сергея Кириенко. Приоритеты по развитию «атомных городов» у нас совпадают. Сейчас начинаем работать над корректировкой заявки, чтобы все пункты, которые там указаны, имели серьёзное основание и были реалистичными. Недавно отправили заявку в Минэкономразвития по ещё одному моногороду — Первоуральску (о нём «ОГ» рассказывала в номере за 29 сентября). Другие моногорода и «атомный» ЗАТО Лесной остаются в повестке, но пока по ним работа не ведётся.

Сейчас у федеральных органов очень взвешенный подход. Они не будут принимать такие заявки десятками, потому что речь идёт о недополученных доходах в государственную казну. Поэтому всё внимание будет приковано к тому, как мы будем работать по Краснотурьинску и какого экономического эффекта достигнем. Но в будущем у всех моногородов есть равная возможность получить статус территории опережающего социально-экономического развития, если необходимость такого статуса будет доказана муниципальными и областными властями.

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«Сейчас всё внимание будет приковано к Краснотурьинску»
Недавно Краснотурьинск первым в области получил статус территории опережающего развития (ТОР) (подробнее — в номере «ОГ» за 21 сентября). Временно исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов рассказал «ОГ» о том, какие муниципалитеты в ближайшее время могут получить такой же статус, чем он будет им полезен и как по примеру первопроходца — индустриального парка «Богословский» — будут диверсифицировать экономику в других 16 моногородах области.

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