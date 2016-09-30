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«Ваш губернатор – откровенный человек»

30 сентября 2016, 13:59
Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов признался коллегам, что в последние годы Екатеринбург под стать европейским мегаполисам наполнился деловым духом и ритмом. Фото: Дарья Белоусова

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов признался коллегам, что в последние годы Екатеринбург под стать европейским мегаполисам наполнился деловым духом и ритмом. Фото: Дарья Белоусова

  • Опубликовано в №183 от 01.10.2016

Приезд губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на фестиваль журналистов «Вся Россия», который в эти дни проходит в сочинском Дагомысе, уже стал традицией. Глава региона, как и прежде, совместил участие в инвестфоруме со встречей с журналистами. На этот раз компанию ему составил сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб. С чем связана отставка премьера Дениса Паслера, за какую сумму можно решить все проблемы Нижнего Тагила и как губернатор отнёсся к предложению тугулымской журналистки вместе пойти на море – в материале «ОГ».

– Чем занимаетесь здесь? – садясь за стол в ресторане, начал разговор губернатор.

– Мёрзнем, – пошутили журналисты, намекая на плохую погоду.

Глава свердловского отделения СЖР Александр Левин рассказал, что на двадцатом, юбилейном фестивале собралось больше тысячи человек:

– Здесь мы обмениваемся опытом, представляем свои проекты. Один из них связан с вашим именем. Это проект «Областной газеты» – «Прямая линия с губернатором».

В этом году сочинский Дагомыс принял 20-й, юбилейный фестиваль журналистов «Вся Россия». Фото: Дарья Белоусова

Коллеги отметили высокий уровень уральской делегации и пообещали взять на заметку наш опыт.

В зал вошёл глава Союза журналистов России Всеволод Богданов и сделал несколько комплиментов столице Урала.

– Я был потрясён, когда в последний раз приехал в Екатеринбург. Город сильно изменился, у него появились деловой дух и ритм. Мне показалось, что в этом есть вклад вашего губернатора. Он очень откровенный человек. Рад, что он стал приезжать к нам в Дагомыс, – сказал он, обращаясь к журналистам.

Об отставке Паслера

На встрече собралось около 30 человек. Почти все – редактора районных газет со всей области. Большая часть вопросов касалась муниципальных проблем, но начали, конечно, с обсуждения главной новости этой недели – ухода с поста председателя правительства Дениса Паслера.

– На мой взгляд, схема при которой губернатор возглавляет правительство региона, удобнее. Она была везде, где я работал, и я собирался применить её у нас. Об этом мы с Денисом Владимировичем договорились ещё в прошлом году. Так что это никакая не новость. Сейчас он передохнёт и определится, где будет работать дальше. В правительстве будут перераспределены обязанности.

О проблемах Нижнего Тагила

Борис Минеев из «Тагильского рабочего» поинтересовался у губернатора: какое решение получат проблемы, озвученные в августе на выездном заседании правительства? В частности – по качеству воды из Черноисточинского пруда (Роспотребнадзор запретил её пить, «ОГ» писала об этом 24 августа).

– Если собрать все проблемы Нижнего Тагила, нужен бюджет страны. Есть вопросы краткосрочные, они будут решены, – ответил губернатор. – Но есть дела не одного года. Таких температурных рекордов, как этим летом, я не помню. Зацвёл не только Черноисточинский пруд, но и другие водоёмы в области. Есть разные мнения: кто-то говорит, надо рыбу запустить, кто-то – дно почистить. Мы сформулируем задания специалистам, которые занимаются водозаборными источниками. Ситуация неочевидная, но разобраться с ней надо.

Губернатор взял на контроль ситуацию на Черноисточинском пруде, вода в котором не соответствует санитарным нормам. Фото: Вадим Трубин

Ещё один тагильский вопрос касался недостатка квот для госпиталя Тетюхина.

– Все квоты, предоставленные области на эндопротезирование, мы реализовали через этот центр. Проблем с финансированием и содержанием госпиталя у Тетюхина сейчас нет, – сказал губернатор. – Есть ещё резервы, а значит, теперь он должен стать конкурентным центром. Во многих регионах люди стоят в очереди на эндопротезирование по 7 лет, а могут заплатить за операцию свои деньги. Но приедут они туда, где их делают лучше.

О бюджете 

Несколько вопросов касалось бюджета будущего года и распределения средств между муниципалитетами.

– Территории меньше, чем в прошлом году, точно не получат, – подчеркнул губернатор. – Будет даже некоторое увеличение почти по всем статьям. Мы не снизим финансирование дорог на следующий год. В Екатеринбурге оно будет увеличено. И Каменску-Уральскому по дорогам можно рассчитывать на те суммы, о которых мы с главой говорили на недавней встрече.

О новой модели выборов

Редактор «Зареченской ярмарки» Татьяна Ладейщикова выразила сомнения по поводу отмены прямых выборов мэров.

– Я работал главой администрации и уверяю, что руководить городом должен профессионал, который знает коммуналку, городскую экономику, разбирается в хозяйстве. Поэтому я убежден: если к власти приходят именно по такой схеме, правильно, – отметил губернатор, – она не даёт пройти во власть случайным людям.

О бассейнах и кортах

– Здесь, в Дагомысе, несмотря на явно некурортную погоду, я каждый день совершаю заплывы в море, но не ради удовольствия, а в терапевтических целях: врачи рекомендовали из-за проблем со спиной, – рассказал главе региона редактор «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков. – К сожалению, в Шале делать этого не могу – у нас нет бассейна. Завидуем соседям красноуфимцам, где недавно открылся ФОК. Есть ли у нашей территории шансы на его появление?

Губернатор обнадёживать не стал, отметив, что бассейн – капиталоёмкий проект, и в первую очередь их будут строить там, где население платёжеспособно.

– Только не обижайтесь, – сказал Евгений Куйвашев. – Когда мы дорастём до того, чтобы строить в небольших территориях бассейны, конечно, будем это делать. Мы думали, как с имеющимися деньгами привлечь к спорту больше мальчишек и девчонок. Было построено много лыжных баз и ФОКов. Совсем недавно мы с Андреем Козицыным приняли такое решение: мы выделяем «Автомобилисту» деньги в объёме 350 млн в год, а они будут строить хоккейные корты. Мы подписали соглашение на 100 кортов, 20 из них тёплые.

ФОК с бассейном недавно открыли в Красноуфимске, а вот небольшим территориям, таким, как Шаля, придётся подождать: бассейн – капиталоёмкий проект, и в первую очередь их будут строить там, где население платёжеспособно. Фото: Департамент информационной политики губернатора

Кстати

«ОГ» рассказала Евгению Куйвашеву, что у первого губернатора Эдуарда Росселя и его жены Аиды Александровны до сих пор нет знака «Совет да любовь», несмотря на то, что они прожили в браке больше 50 лет. («ОГ» писала об этом 31 августа). «Сделаем», – ответил глава региона.

 

«К морю-то пойдём?»

Откровенная беседа располагала к шуткам и неформальным предложениям.

Редактор тугулымской газеты «Знамя труда» Галина Анкушева после серьёзных вопросов поинтересовалась у Евгения Куйвашева:

– К морю-то пойдём?

– Вы меня приглашаете? – переспросил губернатор.

– Ну да! – ответила Галина.

– Пожалуй, я попрошу Дмитрия Сивкова сводить вас на море. Выполните мою просьбу, Дмитрий?

– Конечно, – согласился Сивков. – Это же указ губернатора.

Неформальная встреча журналистов с губернатором Евгением Куйвашевым проходила больше двух часов. Когда все вышли на улицу для общей фотографии, на Дагомыс уже спустилась глубокая ночь. Автор фото неизвестен.

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