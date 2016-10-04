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Пристанище атома

4 октября 2016, 19:01
Схема хранилища: сверху – подъёмные краны, внизу – контейнеры. Фото: www.norao.ru

Схема хранилища: сверху – подъёмные краны, внизу – контейнеры. Фото: www.norao.ru

  • Опубликовано в №185 от 05.10.2016 

Первую партию отходов пункт финальной изоляции примет от Уральского электрохимического комбината (УЭХК). Как будет идти этот процесс, рассказал начальник отделения «Новоуральское» филиала «Северский» Национального оператора по обращению с РАО Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ.

— В хранилище будут размещаться отходы только УЭКХ или ещё каких-то предприятий?

— Сейчас по нашей лицензии мы можем принимать РАО только от УЭХК. Но мы ведём работу над тем, чтобы нам разрешили размещать отходы и с других предприятий (в первую очередь от концерна «Росэнергоатом»). В Свердловской области есть Белоярская атомная станция, на ней тоже образуются радиоактивные отходы 3-го и 4-го классов, их надо безопасно изолировать от окружающей среды. Есть филиалы ФГУП «РосРАО» в Уральском территориальном округе, которые занимаются временным хранением радиоактивных отходов, но их ёмкости небезграничны.

— У нас будут размещать РАО 3-го и 4-го классов. Что это конкретно за отходы?

— Это средства индивидуальной защиты, фильтры, различные шлаки и окалины, строительный мусор. РАО, в отличие от отработанного ядерного топлива, с которым зачастую их путают, не подлежат дальнейшему использованию.

— Насколько опасно и дорого захоронить отходы?

— Предприятие-поставщик РАО сначала приводит отходы в приемлемое для захоронения состояние (есть требования к удельной активности, наличию в них химических веществ), затем упаковывает их, привозит к нам и оплачивает захоронение. Тарифы устанавливаются приказами Минприроды на пять лет. В 2016 году захоронение РАО 3-го класса стоит примерно 132,7 тысячи рублей, а 4-го класса — 37,5 тысячи рублей за кубометр. Этот фактор стимулирует предприятия ежегодно снижать образование РАО.

Финальная изоляция не предполагает извлечения отходов — исследования гарантируют сотни лет безопасного использования пункта. Его системы инженерных барьеров созданы по принципу матрёшки: РАО сначала помещаются в один контейнер, потом — в другой, затем они ставятся в хранилище с толстыми бетонными стенками, пересыпаются буферным материалом. Со дна, боковых стенок и сверху хранилище защищает глиняный замок.

— Есть приповерхностные пункты захоронения, есть глубинные — почему у нас выбран именно такой тип пункта?

— При разработке технических решений проектная организация основывалась на отечественном и мировом опыте обращения и захоронения РАО. Во Франции приповерхностный пункт уже заполнен и успешно законсервирован. В целом требования безопасности к приповерхностным (до 100 метров глубиной) и глубинным пунктам едины, но с эксплуатационной точки зрения первый пункт обходится дешевле.

— Во сколько обошлось строительство пункта? И как долго он будет заполняться?

— Первая очередь обошлась примерно в 500 миллионов рублей. Цена всего проекта, включающего три очереди, оценивается в 900 миллионов рублей. Существующее хранилище, или карта, рассчитано на 10 тысяч квадратных кубометров. Общая вместимость второй и третьей очередей примерно такая же. Проектом был предусмотрен 20-летний срок эксплуатации всего пункта. Ориентировочные даты строительства следующих очередей — 2018 и 2019 годы.

— Почему было нельзя построить его дальше от города, где-нибудь на Новой земле?

— Данный пункт в своё время проектировал УЭХК для своих нужд. Но потом он перешёл к Национальному оператору, чтобы отделить финальное размещение отходов от других видов деятельности и избежать конфликта интересов. Можно было построить на Новой земле, или, условно говоря, — на Луне. Но одним из критериев размещения пунктов захоронения РАО является максимальная приближённость к местам накопления и образования отходов. Это минимизирует риск аварийной ситуации при транспортировке и снижает затраты на эксплуатацию пункта.

— Как вы поймёте, что пункт действительно безопасен?

— У нас есть системы экологического мониторинга, мониторинга состояния инженерных барьеров. Они включают контроль проб атмосферного воздуха, почвы, растительности, снега, мощности дозы гамма-излучения на периметре. Например, в схеме есть наблюдательные скважины, из которых мы периодически берём подземную воду для контроля. В течение года ещё до начала размещения РАО мы контролировали уровень удельной активности этой воды. Начнём размещать РАО — будем смотреть на динамику показателей.

Источник: Отчёт УЭХК за 2015 год

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