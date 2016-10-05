Бефстроганов не в цене

Откорм герефордов обходится дешевле, чем быков молочной породы: большую часть года они проводят на пастбище. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №186 от 06.10.2016

В Свердловской области стремительно сокращается поголовье крупного рогатого скота (КРС). Согласно статистическим отчётам, с августа прошлого года по август нынешнего оно уменьшилось на 22 тысячи, или почти на восемь процентов. Сейчас количество крупного рогатого скота в области составляет около 258 тысяч. На производстве молока эта убыль не сказалась, потому что одновременно растёт молочная продуктивность коров. Зато местной говядины становится меньше. В том числе и на нашем столе.

Бык съедает больше кормов, чем даёт мяса

Традиционно на Урале производство мяса крупного рогатого скота существовало как довесок к основному, молочному. На мясо откармливали бычков, полученных от молочных коров чёрно-пёстрой породы. И только совсем недавно в области появился свой мясной скот. Так, в 2012 году 123 нетели мясной породы герефорд завезли в артинское хозяйство «Земля Манчажская».

— Проект развивается по плану, сейчас мы являемся племенным репродуктором по мясной породе крупного рогатого скота герефорд. Задача на 2016–2017 годы — увеличить стадо герефордов до 400–450 голов, — рассказывает директор ООО «Земля Манчажская» Олег Шестаков.

Но мраморное мясо местного производства в продаже вы не найдёте. По словами Олега Шестакова, в месяц на убой отправляют одного-два быка. Продажу племенных телят тоже не ведут — самим нужны.

— Чтобы подняться на уровень, позволяющий заниматься продажей такого мяса, надо иметь две-три тысячи голов скота. А у нас на всю область едва наберётся две тысячи, мясное скотоводство пока в стадии становления, — говорит он.

Комментарий Михаил КОПЫТОВ, и. о. министра АПК и продовольствия Свердловской области: — Сегодня сложилась ситуация, когда говядину, которой, казалось бы, не хватает, стало сложно продать. Курица сегодня, наоборот, востребована. И всё из-за цены. Килограмм говядины стоит 350 рублей минимум. Курицу можно купить за 130–140 рублей за килограмм. Поэтому сегодня со сбытом птицы нет проблем, а говядину не продать.

Раз поголовье мясного скота растёт, значит, сокращение КРС происходит за счёт молочного. И главная причина заключается в том, что откармливать на мясо бычков, полученных от молочного скота, становится невыгодным: привесы невелики, себестоимость мяса высокая. Такая схема работала во времена дефицита, в годы СССР, но в рыночных условиях становится нежизнеспособной.

— Очень дорого сегодня производить говядину, цена не позволяет окупать затраты. Бык растёт где-то полтора года, за это время он съедает кормов в денежном выражении больше, чем даст мяса. Без субсидии производством мяса бесполезно заниматься. Мы пробовали: если на выходе я получаю мясо по себестоимости дороже, чем могу купить на рынке. Сегодня мы не откармливаем бычков, которых получаем от молочного поголовья, — говорит руководитель группы компаний «Хороший вкус» Сергей Емельянов.

Крестьянская логика

Бросают откорм скота многие хозяйства. Хотя это и расходится с крестьянской логикой: раз корова дала телёнка, его надо выкормить, чтобы на столе было своё мясо. Именно такой логики старается придерживаться председатель СПК «Бакряжский» Ачитского городского округа Владимир Некрасов. В этом хозяйстве на откорме держат 225 бычков.

— Прибыль от них минимальная, можно сказать, что её практически нет. Единственный прок — возвращаешь затраты и рабочие места людям даёшь, — говорит Владимир Некрасов.

Продают мясо живым весом, стоимость его при этом — 110 рублей за килограмм. Если сравнить с ценой мяса на рынке или в магазине, а там оно 350 рублей, понимаешь, как неплохо научились в нашей стране зарабатывать на крестьянине. Но тогда зачем такой бизнес самому крестьянину?

— У нас сезонная потребность в денежных средствах, и быки выручают. Надо мне весной закупить дизельное топливо на посевную, я продал двадцать голов — миллион рублей получил, — поясняет Владимир Некрасов.

Заодно быки на откорме позволяют поддерживать на плаву семьи сельчан. Несколько голов периодически отвозят на бойню в Красноуфимск, а затем продают мясо своим работникам и пенсионерам по цене 150 рублей за килограмм. Почти как натуральное хозяйство. Теперь понятно, почему в самом «Бакряжском» не пытаются достроить собственную бойню для скота — не видят перспективы.

На всю деревню — четыре коровы

Кстати, и сами селяне ещё совсем недавно не чурались держать в своих стойлах быков и телят. А сегодня в некоторых деревнях коровьего мычания уже не услышишь.

— У нас на всю деревню остались четыре коровы. Ещё недавно было больше полусотни. А в детстве, помню, у нас два табуна гоняли на пастбище: 120 домов жилых было и почти в каждом — корова и телёнок, — рассказывает житель деревни Упорова Талицкого ГО Владимир Берсенёв.

Владимир Васильевич вместе со своей супругой Натальей Владимировнойединственные, кто занимается в округе выращиванием скота на продажу. Сейчас у них 13 бычков. Закупают маленьких телят у хозяйств и год с лишним их откармливают. Когда-то держали и свиней, но после того, как в области стали расти свинокомплексы, свинья на подворье стала приносить одни убытки. Быки пока в плюсе, если заготавливать сено самим. Арифметика, по словам Владимира Берсенёва, тут такая:

— Цена мяса в тушах — 250 рублей за килограмм. Если бык вытягивает на два центнера — это 50 тысяч рублей. Колю двоих: один покрывает расходы на покупку зерна и молодняка, от второго деньги остаются на житьё-бытьё.

Но желающих брать на себя такую обузу всё меньше: от скота ведь никуда не уедешь и выходной не возьмёшь. Не каждый сможет самостоятельно заготовить на такую прорву сена, а на покупном корме долго не протянуть.

— Большая часть сокращения поголовья скота пришлась на личные подсобные хозяйства граждан. Чаще всего частник режет скотину, потому что нечем кормить. Два прошлых лета были сплошные дожди, и многие сено заготовить не смогли, — говорит начальник отдела животноводства министерства АПК и продовольствия области Михаил Севостьянов.

Покупатель выбирает свинину

По данным регионального министерства АПК и продовольствия, собственным производством область закрывает около четверти потребности в говядине. Поэтому его падение практически никто не заметил.

— У нас дефицита нет ни по говядине, ни по свинине, ни по баранине, — говорит генеральный директор областного рынка на Громова в Екатеринбурге Кирилл Котляров.

На другом екатеринбургском рынке, Шарташском, и вовсе половина продавцов в мясных рядах из Челябинской области. Что их действительно волнует, так это падение покупательского спроса. И ещё: потребитель стал реже брать дорогую говядину, заменяя её сравнительно дешёвыми курицей и свининой. Например, свиную лопатку на рынках Екатеринбурга можно купить за 200–220 рублей за килограмм. За кило говяжьей лопатки придётся выложить от 350 до 400 рублей. Пожалуй, никогда разрыв в ценах на свинину и говядину не был так значителен. Говядина превращается в мясо премиум-сегмента. И развиваться будет производство именно дорогой мраморной говядины, получаемой от мясного скота. Например, по планам областного министерства АПК и продовольствия, к началу 2018 года в регион завезут до трёх тысяч голов специализированного мясного скота, крупнейшее предприятие по его откорму будет располагаться вблизи Нижнего Тагила.