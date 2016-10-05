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Город небоскрёбов
5 октября 2016, 18:27
Столица Урала считается одним из самых высотных городов России. Сейчас на сайте форума «100+ Forum Russia» идёт голосование за проект архитектурного ансамбля квартала «Екатеринбург-Сити». Выбрать лучший вариант может любой желающий. Фото: Алексей Кунилов
- Опубликовано в №186 от 06.10.2016
Вчера в Екатеринбурге стартовал форум высотного строительства «100+ Forum Russia», который собрал более трёх тысяч участников и 350 экспертов из разных стран. Форум проходит в уральской столице уже в третий раз.
Уже за час до начала программы у стоек регистрации собирались очереди. В залах, где проходили конференции, не хватало посадочных мест, некоторых спикеров приходилось слушать стоя в дверном проёме. Среди выступающих было немало иностранцев.
— Форум подтвердил свой статус главного конгресса страны по высотному строительству. Радует, что высокий интерес к нему проявляют зарубежные эксперты, — заявил и.о. зампредседателя правительства Свердловской области Сергей Швиндт. — Но и наши градостроители достигли того уровня, когда они не только сами осваивают и разрабатывают новейшие технологии, но и способны транслировать свой опыт в другие регионы.
Большинство экспертов отметили, что у Екатеринбурга есть хороший потенциал для развития высотного строительства. Сейчас в Екатеринбурге 169 введённых в эксплуатацию зданий метражом выше 75 метров: шесть из них — выше 100 метров. В строительстве находятся 75 зданий выше 75 метров, из них 24 — выше 100 метров. Самые высокие здания города — башня «Исеть» (209 метров) и бизнес-центр «Высоцкий» (188 метров) — по словам спикеров форума, вписываются в архитектуру города более чем гармонично. Всего в России 270 зданий, высота которых превышает 100 метров. 96 из них находятся в 13 регионах страны.
Всё больше екатеринбуржцев хотят жить и работать в высотных зданиях, хотя отдельные критики, которым высотная панорама города не нравится, ещё остались. Как отметил экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, высотное строительство — это «идеологема, которая вырабатывается городским социумом».
— Если с жилыми зданиями ситуация понятна — высотные 25-этажные дома сегодня себя экономически оправдывают, есть хорошая ситуация с нормативным обеспечением строительства таких зданий и уже сложился высокий платёжеспособный спрос на такое жильё, то с общественными высотными зданиями дело обстоит сложнее, — считает Аркадий Чернецкий. — В нынешних условиях движущей силой для возведения таких высоток могут стать только амбиции власти и бизнеса, подкреплённые соответствующими финансовыми ресурсами.
По словам первого замглавы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко, несмотря на сложную финансовую ситуацию, сейчас ни один объект высотного строительства не брошен застройщиками.
— Есть объекты, такие как «Opera Tower», сроки строительства которых были несколько сдвинуты застройщиками, но в график строительства они пока укладываются. Не обладаю точными данными по другим подобным объектам, но могу с уверенностью сказать, что заброшенных высоток в Екатеринбурге сейчас нет.
Кстати
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представитель оргкомитета форума, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, руководители администрации Екатеринбурга перед пленарным заседанием осмотрели макеты проектов, представленные крупнейшими девелоперами Урала. Особое внимание глава региона уделил строительству социальных объектов на осваиваемых территориях.
— Приятно, что форум получил постоянную прописку у нас в Екатеринбурге. Отмечается, что год от года растёт число участников и гостей форума. В России по количеству высотных зданий Екатеринбург занимает после Москвы второе место. В конце прошлого года завершилось строительство башни «Исеть», которая побила славу бизнес-центра «Высоцкий», превысив высоту 200 метров. Экспозиции, которые сегодня представили наши строительные компании — это также своего рода уникальные проекты, которые предстоит реализовать. Поэтому мы рассматриваем площадку форума как уникальную возможность вывести региональное строительство на новый качественный уровень. Уверен, что работа форума позволит российским и зарубежным специалистам обменяться опытом, — сказал Евгений Куйвашев.