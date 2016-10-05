Город небоскрёбов

Столица Урала считается одним из самых высотных городов России. Сейчас на сайте форума «100+ Forum Russia» идёт голосование за проект архитектурного ансамбля квартала «Екатеринбург-Сити». Выбрать лучший вариант может любой желающий. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №186 от 06.10.2016

Вчера в Екатеринбурге стартовал форум высотного строительства «100+ Forum Russia», который собрал более трёх тысяч участников и 350 экспертов из разных стран. Форум проходит в уральской столице уже в третий раз.

Уже за час до начала программы у стоек регистрации собирались очереди. В залах, где проходили конференции, не хватало посадочных мест, некоторых спикеров приходилось слушать стоя в дверном проёме. Среди выступающих было немало иностранцев.

— Форум подтвердил свой статус главного конгресса страны по высотному строительству. Радует, что высокий интерес к нему проявляют зарубежные эксперты, — заявил и.о. зампредседателя правительства Свердловской области Сергей Швиндт. — Но и наши градостроители достигли того уровня, когда они не только сами осваивают и разрабатывают новейшие технологии, но и способны транслировать свой опыт в другие регионы.

Большинство экспертов отметили, что у Екатеринбурга есть хороший потенциал для развития высотного строительства. Сейчас в Екатеринбурге 169 введённых в эксплуатацию зданий метражом выше 75 метров: шесть из них — выше 100 метров. В строительстве находятся 75 зданий выше 75 метров, из них 24 — выше 100 метров. Самые высокие здания города — башня «Исеть» (209 метров) и бизнес-центр «Высоцкий» (188 метров) — по словам спикеров форума, вписываются в архитектуру города более чем гармонично. Всего в России 270 зданий, высота которых превышает 100 метров. 96 из них находятся в 13 регионах страны.

Всё больше екатеринбуржцев хотят жить и работать в высотных зданиях, хотя отдельные критики, которым высотная панорама города не нравится, ещё остались. Как отметил экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, высотное строительство — это «идеологема, которая вырабатывается городским социумом».

— Если с жилыми зданиями ситуация понятна — высотные 25-этажные дома сегодня себя экономически оправдывают, есть хорошая ситуация с нормативным обеспечением строительства таких зданий и уже сложился высокий платёжеспособный спрос на такое жильё, то с общественными высотными зданиями дело обстоит сложнее, — считает Аркадий Чернецкий. — В нынешних условиях движущей силой для возведения таких высоток могут стать только амбиции власти и бизнеса, подкреплённые соответствующими финансовыми ресурсами.

По словам первого замглавы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко, несмотря на сложную финансовую ситуацию, сейчас ни один объект высотного строительства не брошен застройщиками.

— Есть объекты, такие как «Opera Tower», сроки строительства которых были несколько сдвинуты застройщиками, но в график строительства они пока укладываются. Не обладаю точными данными по другим подобным объектам, но могу с уверенностью сказать, что заброшенных высоток в Екатеринбурге сейчас нет.