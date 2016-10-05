Авторы



Николай
Королёв

Город небоскрёбов

5 октября 2016, 18:27
Столица Урала считается одним из самых высотных городов России. Сейчас на сайте форума «100+ Forum Russia» идёт голосование за проект архитектурного ансамбля квартала «Екатеринбург-Сити». Выбрать лучший вариант может любой желающий. Фото: Алексей Кунилов

Столица Урала считается одним из самых высотных городов России. Сейчас на сайте форума «100+ Forum Russia» идёт голосование за проект архитектурного ансамбля квартала «Екатеринбург-Сити». Выбрать лучший вариант может любой желающий. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №186 от 06.10.2016 

Вчера в Екатеринбурге стартовал форум высотного строительства «100+ Forum Russia», который собрал более трёх тысяч участников и 350 экспертов из разных стран. Форум проходит в уральской столице уже в третий раз.

Уже за час до начала программы у стоек регистрации собирались очереди. В залах, где проходили конференции, не хватало посадочных мест, некоторых спикеров приходилось слушать стоя в дверном проёме. Среди выступающих было немало иностранцев.

— Форум подтвердил свой статус главного конгресса страны по высотному строительству. Радует, что высокий интерес к нему проявляют зарубежные эксперты, — заявил и.о. зампредседателя правительства Свердловской области Сергей Швиндт. — Но и наши градостроители достигли того уровня, когда они не только сами осваивают и разрабатывают новейшие технологии, но и способны транслировать свой опыт в другие регионы.

Большинство экспертов отметили, что у Екатеринбурга есть хороший потенциал для развития высотного строительства. Сейчас в Екатеринбурге 169 введённых в эксплуатацию зданий метражом выше 75 метров: шесть из них — выше 100 метров. В строительстве находятся 75 зданий выше 75 метров, из них 24 — выше 100 метров. Самые высокие здания города — башня «Исеть» (209 метров) и бизнес-центр «Высоцкий» (188 метров) — по словам спикеров форума, вписываются в архитектуру города более чем гармонично. Всего в России 270 зданий, высота которых превышает 100 метров. 96 из них находятся в 13 регионах страны.

Всё больше екатеринбуржцев хотят жить и работать в высотных зданиях, хотя отдельные критики, которым высотная панорама города не нравится, ещё остались. Как отметил экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, высотное строительство — это «идеологема, которая вырабатывается городским социумом».

— Если с жилыми зданиями ситуация понятна — высотные 25-этажные дома сегодня себя экономически оправдывают, есть хорошая ситуация с нормативным обеспечением строительства таких зданий и уже сложился высокий платёжеспособный спрос на такое жильё, то с общественными высотными зданиями дело обстоит сложнее, — считает Аркадий Чернецкий. — В нынешних условиях движущей силой для возведения таких высоток могут стать только амбиции власти и бизнеса, подкреплённые соответствующими финансовыми ресурсами.

По словам первого замглавы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко, несмотря на сложную финансовую ситуацию, сейчас ни один объект высотного строительства не брошен застройщиками.

— Есть объекты, такие как «Opera Tower», сроки строительства которых были несколько сдвинуты застройщиками, но в график строительства они пока укладываются. Не обладаю точными данными по другим подобным объектам, но могу с уверенностью сказать, что заброшенных высоток в Екатеринбурге сейчас нет.

Кстати

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представитель оргкомитета форума, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, руководители администрации Екатеринбурга перед пленарным заседанием осмотрели макеты проектов, представленные крупнейшими девелоперами Урала. Особое внимание глава региона уделил строительству социальных объектов на осваиваемых территориях.

— Приятно, что форум получил постоянную прописку у нас в Екатеринбурге. Отмечается, что год от года растёт число участников и гостей форума. В России по количеству высотных зданий Екатеринбург занимает после Москвы второе место. В конце прошлого года завершилось строительство башни «Исеть», которая побила славу бизнес-центра «Высоцкий», превысив высоту 200 метров. Экспозиции, которые сегодня представили наши строительные компании — это также своего рода уникальные проекты, которые предстоит реализовать. Поэтому мы рассматриваем площадку форума как уникальную возможность вывести региональное строительство на новый качественный уровень. Уверен, что работа форума позволит российским и зарубежным специалистам обменяться опытом, — сказал Евгений Куйвашев.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама

Новое в рубрике Земства

час назад

Город небоскрёбов
В столице Урала — 169 высотных зданий. И ещё 75 строятся

2 часа назад

Бефстроганов не в цене
Производство говядины в регионе упало. Потребитель переключился на дешёвые курицу и свинину

4 октября 2016

Пристанище атома
В октябре в Новоуральске заработает первый в России пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО)

30 сентября 2016

«Ваш губернатор – откровенный человек»
Евгений Куйвашев третий год приезжает к уральским журналистам на фестиваль «Вся Россия».

29 сентября 2016

«Сейчас всё внимание будет приковано к Краснотурьинску»
Недавно Краснотурьинск первым в области получил статус территории опережающего развития (ТОР) (подробнее — в номере «ОГ» за 21 сентября). Временно исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов рассказал «ОГ» о том, какие муниципалитеты в ближайшее время могут получить такой же статус, чем он будет им полезен и как по примеру первопроходца — индустриального парка «Богословский» — будут диверсифицировать экономику в других 16 моногородах области.

29 сентября 2016

Стандарты городской среды обкатают на моногородах
В 2017 году в России будут разработаны стандарты городской среды – минимальные требования к общественным пространствам и социальным объектам. В ближайшие два года они будут внедрены во всех 319 моногородах России, 17 из которых находятся в Свердловской области.

26 сентября 2016

«Дисциплина — как в спецназе!»
Самый молодой в области мужчина, заведующий детским садом, — «папа» для 264 дошколят.

26 сентября 2016

На автовокзале ликвидировали коллапс
К понедельнику работа Южного автовокзала Екатеринбурга вошла в привычный график. Руководство учреждения выполнило своё обещание наладить работу касс в течение двух дней. В пятницу из-за перехода на новую программу для оформления билетов на вокзале образовались огромные очереди — многие, находясь в них по несколько часов, попросту не успевали сесть на нужный автобус.

26 сентября 2016

В Екатеринбурге пройдёт «День недвижимости»
30 сентября в администрации Екатеринбурга пройдёт бесплатный семинар «День недвижимости», который организует Уральская палата недвижимости.

23 сентября 2016

На воде или на суше?
Проект храма Святой Екатерины одобрили, но будут дорабатывать

Последние новости
Что было раньше