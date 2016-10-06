Растём в том числе и вниз

Судя по тенденциям, в ближайшем будущем с солнечного света уведут не только машины, но и пешеходов. А следом начнут строить и многоэтажки — только не вверх, а вниз. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №187 от 07.10.2016 под заголовком «Екатеринбург осваивает подземелье»

Во второй день Международного форума высотного строительства «100+ Forum Russia» эксперты расширили круг обсуждаемых тем. От высотных зданий они перешли к вопросам освоения подземного пространства городов, а также подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Своим опытом по освоению подземного пространства в основном делились гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня там этот вопрос прорабатывается более активно, чем в Екатеринбурге. В Москве, например, строятся целые жилые кварталы, где под землю уводятся инженерные коммуникации и паркинги на 2 тысячи машино-мест, а во дворы таких жилых комплексов автомобили не пускают. Отдельные столичные эксперты активно продвигают идею строительства целых «подземных улиц», чтобы увести пешеходов в подземное пространство. Так они пытаются решить проблему больших скоплений людей на пешеходных переходах и предложить горожанам более комфортные условия передвижения в дождливую погоду. При всём многообразии точек зрения эксперты сошлись в главном – нужно стремиться к тому, чтобы в каждом генеральном плане каждого крупного города России раздел о подземном пространстве был учтён.

Сегодня в Екатеринбурге подземные переходы между зданиями есть, но их не так много. Например, подземный переход функционирует между корпусами УрФУ на Мира, 19 (бывший УПИ) и в нескольких больничных комплексах (например, в Детской областной клинической больнице). Кроме того, сейчас «Гринвич» работает над тем, чтобы горожане попадали в торговый центр прямо из метро по подземному переходу.

Как рассказал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович, в старом генеральном плане Екатеринбурга раздел, посвящённый подземному строительству, был – в новой версии генплана уральской столицы, которая сейчас находится в разработке, он будет скорректирован.

– Если раньше подземное пространство преимущественно использовалось для организации подземных переходов, то сегодня мы пересматриваем концепцию в сторону хранения автомобилей и организации паркингов, – отметил Евгений Липович. – Самый большой опыт, который мы можем перенять у Москвы и Санкт-Петербурга – они пытаются строить не просто паркинги под жилыми зданиями. Они пытаются на уровне этих паркингов создать какую-то благоустроенную территорию.

Как отметили екатеринбургские эксперты, в городе с каждым годом увеличивается количество автомобилей. Но городское пространство к такому количеству авто в полной мере не приспособлено. Если в советские годы застройщики ориентировались на норму в 60–80 автомобилей на одну тысячу жителей, то в 2015 году на тысячу екатеринбуржцев приходилось уже 423 автомобиля. Поэтому в планах администрации Екатеринбурга – в ближайшие годы избавить дворы от транспортных средств.