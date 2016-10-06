Автор
Растём в том числе и вниз
6 октября 2016, 18:34
Судя по тенденциям, в ближайшем будущем с солнечного света уведут не только машины, но и пешеходов. А следом начнут строить и многоэтажки — только не вверх, а вниз. Фото: Алексей Кунилов
- Опубликовано в №187 от 07.10.2016 под заголовком «Екатеринбург осваивает подземелье»
Во второй день Международного форума высотного строительства «100+ Forum Russia» эксперты расширили круг обсуждаемых тем. От высотных зданий они перешли к вопросам освоения подземного пространства городов, а также подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Своим опытом по освоению подземного пространства в основном делились гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня там этот вопрос прорабатывается более активно, чем в Екатеринбурге. В Москве, например, строятся целые жилые кварталы, где под землю уводятся инженерные коммуникации и паркинги на 2 тысячи машино-мест, а во дворы таких жилых комплексов автомобили не пускают. Отдельные столичные эксперты активно продвигают идею строительства целых «подземных улиц», чтобы увести пешеходов в подземное пространство. Так они пытаются решить проблему больших скоплений людей на пешеходных переходах и предложить горожанам более комфортные условия передвижения в дождливую погоду. При всём многообразии точек зрения эксперты сошлись в главном – нужно стремиться к тому, чтобы в каждом генеральном плане каждого крупного города России раздел о подземном пространстве был учтён.
Сегодня в Екатеринбурге подземные переходы между зданиями есть, но их не так много. Например, подземный переход функционирует между корпусами УрФУ на Мира, 19 (бывший УПИ) и в нескольких больничных комплексах (например, в Детской областной клинической больнице). Кроме того, сейчас «Гринвич» работает над тем, чтобы горожане попадали в торговый центр прямо из метро по подземному переходу.
Как рассказал замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович, в старом генеральном плане Екатеринбурга раздел, посвящённый подземному строительству, был – в новой версии генплана уральской столицы, которая сейчас находится в разработке, он будет скорректирован.
– Если раньше подземное пространство преимущественно использовалось для организации подземных переходов, то сегодня мы пересматриваем концепцию в сторону хранения автомобилей и организации паркингов, – отметил Евгений Липович. – Самый большой опыт, который мы можем перенять у Москвы и Санкт-Петербурга – они пытаются строить не просто паркинги под жилыми зданиями. Они пытаются на уровне этих паркингов создать какую-то благоустроенную территорию.
Как отметили екатеринбургские эксперты, в городе с каждым годом увеличивается количество автомобилей. Но городское пространство к такому количеству авто в полной мере не приспособлено. Если в советские годы застройщики ориентировались на норму в 60–80 автомобилей на одну тысячу жителей, то в 2015 году на тысячу екатеринбуржцев приходилось уже 423 автомобиля. Поэтому в планах администрации Екатеринбурга – в ближайшие годы избавить дворы от транспортных средств.
Лучший проект «Екатеринбург-Сити»
На форуме высотного строительства «100+ Forum Russia» подвели итоги международного конкурса на лучшую архитектурно-художественную концепцию многофункционального городского центра «Екатеринбург-Сити».
На конкурс поступило более 150 заявок, из которых конкурсная комиссия выбрала 43 самых интересных проекта (в том числе – 7 предложений зарубежных авторов). Как отметил экс-мэр Екатеринбурга, член жюри конкурса Аркадий Чернецкий, с учётом того, что полноценных проектов, готовых к реализации, им не поступило – жюри выбирали самые интересные идеи для дальнейшей разработки.
По итогам голосования лучшим был признан проект ульяновских архитекторов «Медная гора», созданный по мотивам сказов Бажова. Самое высокое здание комплекса достигнет 250 метров, это выше, чем башня «Исеть». Победитель получил приз в размере 500 тысяч рублей.
Ключевые проекты свердловских застройщиков, представленные на форуме
Штаб-квартира «Русской медной компании». Застройщиком выступает ГК «Премьер». Строительство 15-этажной высотки сейчас ведётся на набережной Исети. Окончание строительства запланировано на конец 2018 – начало 2019 года.
Как рассказали архитекторы проекта, при разработке стояла задача увеличить поступление солнечного света, но при этом минимизировать остекление, чтобы предотвратить теплопотери.
– Мы хотели использовать специальный бетон, но на тот момент не могли найти поставщика в России. В поисках идеального раствора, который бы вписался в сложные природные условия Екатеринбурга (температура зимой опускается ниже 30 градусов), мы производили тестовые образцы и в итоге нашли необходимое решение, – отметил Джереми Ким, представитель британского архитектурного бюро «Foster+ Partners».
Облицовка здания будет строиться из модулей – панелей высотой более 10–13 метров, каждая из которых весит так же, как шесть автомобилей Audi. Всего высота будущего здания составит 87,5 метра.
Жилой квартал «Екатерининский парк». Застройщиком выступает ГК «Премьер». Жилой квартал будут возводить в ближайшие десять лет в квартале улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко – Свердлова на бывшей площадке завода «Уралтрансмаш». По планам застройщика, там появится 300 тысяч квадратных метров жилья. Строительство начнётся в этом году, его окончание запланировано на 2026 год. На территории комплекса будут возведены многоэтажные жилые дома, три детских сада, офисный центр, фитнес-клуб с бассейном и ресторанный двор. Школы №30 и №75 будут реконструированы до 1000 мест.
ЖК Макаровский. УГМК планирует летом 2018 года ввести в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса на месте бывшего мукомольного завода. С покупателями квартир уже заключены первые договоры долевого участия. Стоимость кв. м в домах бизнес- и премиум-класса составит от 90 до 100 тыс. рублей. «Макаровский квартал» рассчитан на 785 квартир. Строительство микрорайона будет разделено на три очереди. Предполагается, что жилые дома будут разной этажности, в том числе три высотки – две по 21 этажу и одна в 28 этажей.
Театр в Верхней Пышме. Застройщиком гастрольного театра на 720 мест выступает УГМК. Общая площадь здания составит более 22,5 тысячи квадратных метров, а его высота превысит 50 метров (по шпилю). Театр будет иметь 6 наземных этажей и 2 подземных. Здесь разместятся зрительский, репетиционный, сценический комплексы, бытовые помещения артистов, предприятие общественного питания.