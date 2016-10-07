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Дарья
Корчак

Лучше всех прививаются от гриппа жители Ревды

7 октября 2016, 17:55
  • Опубликовано в №188 от 08.10.2016

На начало октября в Свердловской области было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Региональное отделение Роспотребнадзора зафиксировало превышение эпидпорога на 10 процентов, при этом участие жителей в прививочной кампании нельзя назвать массовым.

Пока только 14 процентов населения изъявили желание таким образом защитить себя от опасного вируса. Однако Роспотребнадзор стремится к другим цифрам. Согласно постановлению главного санитарного врача области, минимальный охват населения установлен на уровне 45 процентов. В последние три года этот показатель, кстати, был на 5 процентов ниже, и региону довольно успешно удавалось его достигать.

Не каждое муниципальное образование может похвастаться большим количеством привитых граждан. Так, Гаринский и Сысертский городские округа несколько последних лет вакцинировали менее 30 процентов населения. Впрочем, как отмечают в эпидотделе Сысертской ЦРБ, сейчас план по прививкам выполнен на 50 процентов.

Пытаются реабилитироваться и в Гаринском округе. В поликлинике посёлка Гари утверждают, что на следующей неделе план по вакцинации основных групп населения должен быть выполнен: здесь теперь можно привиться не только в отделении, но и на дому. Чтобы выполнять план, гаринские медсёстры выезжают и в школы, и в организации торговли, и домой к пенсионерам.

Безусловным лидером по числу привитых несколько лет подряд становится Ревда (70 процентов населения)

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Лучше всех прививаются от гриппа жители Ревды
На начало октября в Свердловской области было зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Региональное отделение Роспотребнадзора зафиксировало превышение эпидпорога на 10 процентов, при этом участие жителей в прививочной кампании нельзя назвать массовым.

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