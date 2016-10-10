Возле памятника Ленину поставят Айболита и Муху-цокотуху

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на строительство главного ледового городка, темой которого на этот раз станут сказки Чуковского. Из бюджета на эти цели выделили 19,9 миллиона рублей — это на 600 тысяч больше, чем в прошлом году.

Тематику городка в этом году приурочили к 135-летию со дня рождения писателя. Кроме традиционной 50-метровой ёлки, площадку украсят девять скульптурных композиций с героями и сюжетами стихов Чуковского: лисички, волки на кобыле и медведи на велосипеде. Для самых маленьких поставят детские горки «Телефон» и «Скрюченная песня», а возле главной сцены вырастет композиция «А горы всё выше, а горы всё круче» с Айболитом высотой в 2,5 метра и гигантским орлом с трёхметровым размахом крыльев.

Возле памятника Ленину поставят входную арку с Мухой-цокотухой, а со стороны здания администрации гостей будут встречать ворота «Краденое солнце».

В середине ноября площадку уже огородят забором, а принимать гостей комплекс будет с 29 декабря.