19-ю проблемную программную новостройку обнаружили в Красноуфимске

Уже через несколько месяцев после новоселья плесень. Фото: ksk66.ru

Опубликовано в №189 от 11.10.2016

Дом по Вильямса, 6 в Красноуфимске, построенный для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, был одним из 14 программных домов, которые строились с отставанием от графика. Его должны были сдать до конца прошлого года. В итоге в апреле объект взяла под контроль областная прокуратура, сдали новостройку только в июне, а в сентябре жильцы дома обнаружили в своих квартирах грибок. По подсчётам «ОГ», это уже 19-й программный дом с плесенью.

Новосёлами двухподъездного дома на 31 квартиру стали жильцы нескольких старых бараков. В свои квартиры люди въехали в августе, искренне радуясь полученному жилью, но через месяц всерьёз озадачились.

— Когда мы только заселились в квартиру, стояла теплая сухая погода, мы постоянно проветривали помещение, и проблем не было. А как только начались дожди — в квартире повысилась влажность, а на стенах и потолках «поползла» плесень, — рассказала «ОГ» жительница дома Татьяна. — Отопление у нас — у единственных во всём городе — всё ещё не подключено, поэтому толком просушить квартиры не получается. В квартирах холодно, у всех дети болеют. Понятно, что сейчас пользуемся обогревателями, чтобы хотя бы самим согреться, но для просушки комнат этого недостаточно. Обращались во всевозможные инстанции, но дело с мёртвой точки двигается медленно. До сих пор неизвестно, в ведении какой управляющей компании находится наш дом.

Запуск газовой котельной постоянно откладывали. Ситуация прояснилась только в конце сентября, когда на дверях подъездов появилось объявление о необходимости заключить договоры.

— Теплоснабжение там должным образом до сих пор не организовано, газ подали только в отдельные квартиры. И пока помещения должным образом отапливаться не будут — плесень со стен никуда не денется, — пояснил «ОГ» начальник отдела по городскому хозяйству Красноуфимского ГО Дмитрий Рязанов. — В доме отопление организовано по индувидуальному проекту, каждую квартиру к теплоснабжению можно подключать отдельно. Но сам газопровод проектировали долго, потом долго строили, потом возник вопрос, в чьей собственности он будет находиться. Сейчас ГАЗЭКС почему-то требует с нас и с жильцов документы, подтверждающие право собственности на квартиру, хотя есть договоры мены, где прописано, что эти квартиры люди получили в обмен на старые.

Получить оперативный комментарий от замглавы администрации муниципалитета по ЖКХ Романа Новикова «ОГ» не удалось. В администрации корреспондента заверили, что после того как все жильцы предоставят в ГАЗЭКС необходимые документы, оплатят подключение газа, и их квартиры прогреются, будет решаться вопрос и о выведении плесени со стен и потолков.