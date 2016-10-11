Первоуральск станет вторым в области ТОРом

Статус города с первым в России Инновационным культурным центром у Первоуральска уже есть. На очереди — присвоение статуса ТОРа. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №190 от 12.10.2016

Первоуральск готовится стать территорией опережающего социально-экономического развития вслед за Краснотурьинском, который получил такой статус в сентябре. Заявку на присвоение особого статуса одобрили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Фонд развития моногородов. Сейчас она направлена на рассмотрение в Министерство экономического развития РФ.

Как объяснили в Корпорации развития Среднего Урала, решение будет приниматься в том числе с учётом успехов ТОРа в Краснотурьинске. В настоящее время на территорию индустриального парка «Богословский» уже зашли четыре предприятия. Причём, если этот моногород стал для инвесторов выходом на север области, то Первоуральск примечателен своей близостью к основному транспортному узлу региона — Екатеринбургу.

Уже сейчас Первоуральск может рассчитывать на первых девять потенциальных организаций-резидентов, которые в сумме инвестируют почти 10 миллиардов рублей и создадут 2,5 тысячи рабочих мест, а в перспективе к 2020 году в городе может появиться до 8 тысяч новых рабочих мест. В списке приоритетных проектов — сельское хозяйство, металлургия, строительство, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, производство пищевых продуктов, изделий из дерева, пластмассы, химических веществ, машин и электрического оборудования. Инвестиционной площадкой для резидентов станет индустриальный парк «Магнитка».

Чтобы подготовиться к работе с инвесторами в рамках проекта, сотрудники городской администрации пройдут специальное обучение.

Кроме Первоуральска, на получение статуса ТОРа претендуют Лесной и Ново-уральск.