Тепло ли тебе, мэр?

Каждый год в области находятся муниципалитеты, где из-за нерасторопности мэров прорехи в коммунальных системах начинают латать с появлением первого снега — в результате жители сидят без тепла. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №192 от 14.10.2016

Каждый год в области находятся муниципалитеты, где прорехи в коммунальных системах начинают латать только после пуска тепла. В прошлом году отопительный сезон был сорван в Белоярке. В этом году самой проблемной территорией оказался Полевской городской округ, где к холодам не готов целый микрорайон. Сейчас ситуация — на контроле исполняющего обязанности министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова: ликвидировать отставание приходится в срочном порядке.

В южной части Полевского, возле Верхнего пруда, до сих пор мёрзнут жители 12 многоквартирников. Котельная «Новой Энергетики», обеспечивающая теплом южную часть Полевского, должна была заработать ещё 26 сентября, но при заполнении системы водой старые трубы начали рваться, и на техническом водоводе произошла авария, на ликвидацию которой

ушло несколько дней. 2 октября тепло пустили, но уже на следующий день произошло ещё несколько порывов. С начала отопительного сезона в диспетчерский пункт пришло больше 200 заявок.

— Микрорайон всегда считался чуть ли не самым тёп-лым в городе, а теперь приходится кутаться в кофты: батареи ледяные, — рассказала «ОГ» хозяйка квартиры по адресу Торопова, 9 Татьяна. — Без включенного обогревателя не ложимся, но дети всё равно болеют.

Детский садик «Семицветик» на этой же улице не работает — малышей распределили в два других корпуса. Температура нормальная, но после порыва старой трубы вся вода попала в подвал, и в помещениях начало «парить». Как рассказали в учреждении, порыв устранили, здание просушивают, но подойти к нему невозможно: вся территория перекопана. Так же выглядят соседние улицы — коммунальщики работают круглосуточно, но враз справиться с последствиями мини-аварий не успевают.

«ОГ предупреждала

Злую шутку с полевчанами сыграла крайняя изношенность сетей на юге города, о которой «ОГ» писала в феврале нынешнего года («ОГ» от 12.02.2016). Если зимой эксперты оценивали её в 90 процентов, то сейчас она стремится к стопроцентному показателю. В начале года глава Полевского ГО Александр Ковалёв заверил, что на котельной «Новой Энергетики» установят аэрацию для очистки воды, поступающей с технического водопровода, от находящегося там железа. Но сегодня цех химводподготовки на котельной отсутствует, что окончательно разрушило трубы изнутри — специалисты ремонтных бригад, задействованных на ликвидации аварии, жалуются на то, что трубы разваливаются от малейшего прикосновения. Поэтому никто не гарантирует, что после проведения ремонтных работ не возникнут новые порывы.

Проблему крайней изношенности сетей в связи с недостатком необходимого количества средств в городской казне руководство муниципалитета планировало решить путём передачи сетей в концессию, чтобы инвестор сам провёл реконструкцию всего сетевого хозяйства.

— Вся конкурсная документация подготовлена, конкурс по передаче сетей состоится в декабре этого года. Но оперативно инвестор наши проблемы решить не сможет, — говорит Александр Ковалёв. — В преддверии старта отопительного сезона областные власти выделили муниципалитету 15 миллионов рублей, и в наиболее проблемных местах был проведён капитальный ремонт. Сейчас наша первостепенная задача — устранить порывы, если не возникнет новых, должны справиться к 17 октября. К 20:00 в четверг число неотапливаемых домов сократится до семи. Все земельные работы на аварийных участках уже выполнены, идёт прокладка труб. Привлечены все силы — пять бригад, люди работают в круглосуточном режиме. В администрации создан штаб по вопросам отопительного сезона, ситуацию контролирую лично.

В администрации отметили, что глава ГО Александр Ковалёв ведёт переговоры с правительством Свердловской области о выделении средств на продолжение капитального ремонта сетей. На согласительной комиссии уже была озвучена необходимая сумма. Вероятно, придётся сократить средства на финансирование других программ в 2017 году, поскольку магистральные и квартальные сети, сети водоотведения и канализации требуют кардинальных мер.

Ответственность несёт глава

В этом году, по словам и. о. министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, к запуску тепла в целом область подошла очень организованно: муниципалитеты опередили прошлогодние графики на неделю.

— Ручного управления по пуску в каждом муниципалитете уже не требуется, органы местного самоуправления самостоятельно способны решать возникающие вопросы. И если где-то возникают порывы — для нас это тревожный звоночек, — говорит он.

Хотя именно мэр, который знает все болевые точки города, несёт ответственность за то, чтобы своевременно их «обезвредить», на практике так происходит не всегда. И если время упущено, решать проблему приходится уже в режиме «ручного управления» на уровне управленческого округа или областного правительства. Как и произошло в этот раз.

Как рассказал «ОГ» заместитель управляющего Западным управленческим округом Марк Веберов, в их округе проблемы со стартом отопительного сезона возникли только в Полевском.

Если не решать коммунальные проблемы планомерно, потом приходится это делать в экстренном режиме. Сейчас бригады работают круглосуточно, и весь район перекопан, что доставляет неудобства жителям. Фото: Алексей Кунилов

— В целом стартовали очень удачно, 7 октября мы отчитались о стопроцентном пуске тепла во всех муниципалитетах — за исключением Полевского. Сейчас во многих муниципалитетах трубы серьёзно изношены — в этом году не повезло именно полевчанам. Глава сейчас делает всё возможное для скорейшей ликвидации порывов. Надеюсь, ситуация скоро разрешится.

— Вопросы по пуску тепла были только в Невьянске и Горноуральском ГО, — заявила исполняющий обязанности управляющего Горнозаводским управленческим округом Ольга Третьякова. — Из Невьянска сообщили, что в понедельник тепло получили все микрорайоны, а в горноуральском селе Бродово сегодня запускают новую газовую котельную.

Напомним, в Невьянске провинилась теплотрасса, идущая по улице Малышева. Трубы настолько прохудились, что без тепла могли остаться 34 многоквартирных дома, пять детских садов, объекты центральной районной больницы и школа № 5. Муниципалитету пришлось срочно изыскивать деньги. Как сообщил глава Невьянска Евгений Каюмов, 10,5 миллиона рублей были сняты с других статей городского бюджета и направлены на замену сетей. Перед самыми заморозками батареи в домах невьянцев стали тёплыми. В селе Бродово была закрыта старая котельная, приносившая огромные убытки, и построена газовая блочная котельная, от которой запитанысоцобъекты и двухэтажные дома. Частникам было предложено перейти на автономное газовое отопление. 14 октября котельную запустили, однако жители, которые должны отныне обогреваться самостоятельно, не прошли обучение в газовой компании. Чтобы в Бродово никто не замёрз, администрация округа приобрела для сельчан электрические конвекторы: 18 приборов жители разобрали по домам.

К главам северных муниципалитетов, по словам заместителя управляющего Северным управленческим округом Дмитрия Егорова, принципиальных замечаний в этом году нет: все слабые места отопительной инфраструктуры мэры обсуждают в еженедельном режиме. Это позволяет предупредить случаи, подобные прошлогодней аварии на теплотрассе в Волчанске. Единичные проблемы с отоплением главы решают в частном порядке. Например, в Серове, где за весь месяц с начала отопительного сезона жителям дома № 9 по улице Ключевой из-за неразберихи с управляющей компанией подали тепло только дважды — в день выборов 18 сентября и несколько дней назад.

— В этом году хорошо сработали все муниципалитеты: наш округ начал отапливаться одним из первых в области, — резюмирует. — Даже в Алапаевске, который звучал в списке проблемных территорий последние 10 лет, котельная станкозавода в этом году запустилась 14 сентября. В отдельных домах задерживалась подача тепла, но лишь потому, что люди не подавали заявки на подсоединение. Но это уже ответственность не главы, а самих жителей.