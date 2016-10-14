Гибель под охраной

Сейчас в салдинский музей из соображений безопасности не пускают посетителей. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №193 от 15.10.2016

В Верхней Салде суд обязал музей в течение двух лет привести в порядок занимаемое им аварийное здание, построенное в 1831 году. Однако провинциальное учреждение культуры не в силах самостоятельно обновить региональный объект культурного наследия (ОКН). Перечень охраняемых зданий с каждым годом только растёт, а их содержание становится непосильным бременем для муниципалитетов. В итоге смысла в такой охране никакого — дома просто разваливаются, не дождавшись ремонта.

Когда-то в этом доме на старинной салдинской улочке располагалась контора демидовского завода, работал знаменитый российский металлург Владимир Грум-Гржимайло. Здание находится в муниципальной собственности, в 2008 году оно было передано в оперативное управление краеведческому музею.

— Когда мы переехали сюда, оно уже было аварийным. Главная беда — протекающая кровля. Из-за этого и идёт разрушение крепкого строения, — сообщила «ОГ» директор музея Анастасия Язовских. — Была проведена экспертиза и составлена смета на ремонт, получено разрешение из области на проведение работ, однако средства городская администрация не выделила. Восстановление здания-памятника входило в муниципальную программу развития культуры, но в 2014 году без объяснений было из неё исключено. Ремонт потребует 7,5 миллиона рублей. Мы надеемся, что судебное решение будет мотивировать муниципальные власти к выделению средств.

В мэрии решение суда ещё не получили, но готовы действовать.

— Документация для ремонта здания просрочена. Сейчас формируется бюджет-2017, будем изыскивать в муниципалитете деньги на проектирование, а затем обратимся в областное правительство за финансовой поддержкой, — пояснил сити-менеджер Верхней Салды Константин Ильичёв.

Было бы это здание обычным домом без охранного статуса, ремонт, хоть косметический, пожалуй, уже давно бы провели — он бы не был так дорог и сложен. В Свердловской области более 1 300 недвижимых объектов культурного наследия. С 2012 года реестр активно пополняется, чему способствуют общественники. Обратный процесс не идёт. За последние годы из числа охраняемых государством объектов не был исключён ни один памятник. Функции по исключению из реестра объектов культурного наследия возложены на федеральное правительство. Регион может только вносить предложения. В последний раз крупный список на исключение был представлен во времена губернаторства Эдуарда Росселя.

Верхняя Салда не может обиходить свой единственный исторический особняк, а что делать городам, где из ОКН можно сложить большие кварталы? Охраняемые государством дома сдаются в аренду и продаются, но охотников на такие сделки немного, ведь даже малейшую строительную или техническую новацию надо согласовать в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Например, арендаторов невьянских старинных особняков на Кирова за что только не штрафовали — за установку кондиционера, слишком большие вывески, несогласованные ремонты входной группы и крыши.

Хуже всего обстоят дела с памятниками, у которых вообще нет хозяина. Так, жителей Первоуральска беспокоит судьба городской усадьбы XIX века, которая не стоит на балансе муниципалитета. По этому поводу город посетил начальник управления госохраны объектов культурного наследия Евгений Рябинин.

— Разговор по усадьбе в администрации состоялся, выданы рекомендации. Надеюсь, что будут приняты меры к тому, чтобы данный объект был приведён в надлежащее состояние, — резюмировал Евгений Рябинин.

Несмотря на охранные грамоты, здания-памятники зачастую находятся в худших условиях, чем обычные дома. Это показала программа кап-ремонтов жилья. В нашей области 134 ОКН используются как жилой фонд. Жители платят положенные взносы, но на эти деньги их дома не восстановить. Ремонт здания-памятника обходится на порядок дороже обычного. Поэтому в области по инициативе партии «Единая Россия» разрабатывается механизм реставрации охраняемых государством домов. Первые шаги уже сделаны. Губернатор Евгений Куйвашев поручил выделить из резервного фонда области средства на проектные работы по реконструкции пяти жилых домов в Ирбите, являющихся объектами культурного наследия. Это позволит не только привести в надлежащий вид и сохранить памятники истории и культуры, но и создать достойные условия для проживания людей.

Каждая из проблем подводит к выводу: отношение к зданиям-памятникам необходимо менять. Охрана без финансирования — это разрешение на естественную смерть. Сколь горячо бы мы ни любили архитектурную старину, без вмешательства человека она будет превращаться в руины. А вмешательство стоит немалых средств. А пока объекты так и будут исчезать с наших улиц, не покидая при этом Единого реестра.