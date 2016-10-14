Опубликовано в №194 от 15.10.2016

Председатель совета директоров Группы Синара и президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский стал 53-м почётным гражданином Свердловской области. Указ о присвоении звания подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что Дмитрий Пумпянский внёс большой вклад в модернизацию и повышение конкурентоспособности уральской промышленности. В разные годы он занимал руководящие должности на крупных металлургических предприятиях региона. Пумпянский также является доктором экономических наук, кандидатом технических наук, автором более 70 научных работ.