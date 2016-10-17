В Волчанске сэкономят на почётных гражданах

Опубликовано в №194 от 18.10.2016

В думу Волчанского ГО поступило предложение от местной администрации прекратить предоставление льгот почётным гражданам города, а тем, кто проживает за границами округа, отменить и ежемесячную выплату в размере 2 000 рублей. В списке «лишенцев» оказались генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко и экс-директор корпорации Николай Малых.

Как и все муниципалитеты, Волчанск сейчас верстает бюджет-2017 и работает над снижением затрат. Одним из перспективных ресурсов мэрии показалось упразднение привилегий почётных граждан.

— Общий размер экономии составит по году 82 758 рублей, — сообщил «ОГ» зампредседателя думы Андрей Бурнин.

Эта инициатива озадачила депутатов. Стоит ли эта небольшая финансовая выгода девальвации звания? Конечно, потеря двух тысяч рублей в месяц не станет заметным уроном для бюджета Олега Сиенко или Николая Малых, но вдруг такое решение нанесёт обиду топ-менеджерам, сделавшим немало, чтобы Волчанский механический завод, входящий в корпорацию «Уралвагонзавод», даже в кризисы оставался на плаву? В итоге проект был отправлен на доработку.

— Я бы назвал инициативу недальновидной, — поделился с «ОГ» Николай Малых. — Дело совсем не в деньгах, куда важнее этическая сторона. Мы не просили эти звания — так постановили жители, ведь Уралвагонзавод всегда решал многие социальные вопросы Волчанска. И после такого неуважительного отношения город рискует потерять многое.