Тагильчанин собрал коллекцию из 600 уменьшенных копий отечественных машин

«Москвичи» участвовали в гонке Тур де Европа, заняв в 1971 и 1974 годах первое место. С 2001 года выпуск автомобилей на АЗЛК прекращён. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №199 от 25.10.2016

Тагильчанин Сергей Чистяков сменил по жизни несколько специальностей, поэтому отмечает День автомобилиста, День машиностроителя и День танкиста. А ещё он может заслуженно принимать поздравления в День коллекционера масштабных моделей, ведь в его квартире «прописаны» 600 уменьшенных копий отечественных автомобилей.

За руль автомобиля Сергей Чистяков взялся в день своего совершеннолетия — в 1980 году. Отслужив в армии, вернулся к выбранной профессии — управлял автокраном в строительных тагильских организациях. Работал на машинах разных марок — МАЗ, ЗИЛ, КрАЗ.

— Скажу честно, работа тяжёлая, ведь гидравлики поначалу на кранах не было. За 21 год стажа приобрёл множество болячек и решил сменить профессию — устроился на Уралвагонзавод, — рассказывает Сергей Чистяков.

Сейчас он трудится термистом на танковом производстве. Гордится тем, что за все годы работы ни разу не опоздал на смену и не допустил технологических нарушений. Его основательность и рассудительность пришлись в цехе, с которого начинается танковый поток, как нельзя кстати.

Как и все настоящие коллекционеры, Сергей Александрович не любит принимать гостей дома. Поэтому коллеги вряд ли знают, какие сокровища хранятся в его маленькой «хрущёвке» на Вагонке. Начало процессу сбора моделей было положено в 1983 году с самых ходовых легковушек — «Жигулей» и «Москвичей». Выбрал постоянный масштаб 1/43. Увлечение затянуло. Супруга Светлана отнеслась к новому хобби мужа (раньше он коллекционировал марки) с женской терпимостью, и Сергей «ударился во все тяжкие».

— Однажды привезли мне из Москвы три модели за 25 рублей, а на эти деньги тогда полмесяца можно было жить. Купил. В Нижнем Тагиле был единственный магазин — «Карусель», где продавали модели автомобилей, самолётов, кораблей. Иногда они и в «Галантерее» появлялись. Но большую часть покупали и обменивали на барахолках — у нас на Новой Кушве, на Шувакише, — вспоминает Сергей.

К концу советского периода в его коллекции было чуть больше ста моделей автомобилей. Как истинный патриот, он собирал только отечественные машины. Исключение сделал лишь для чешской «Татры», признавая её заслуги в нашей экономике. Как только модели появились в свободной продаже, его коллекция стала расти как на дрожжах. Ограничивают его только финансовые возможности.

— У каждой модели машины множество модификаций, так что собирать их можно до бесконечности, но стоят они немало. Особенно кусаются цены на трактора и грузовики. Сейчас заказал модель МАЗа — 4,8 тысячи рублей. А ручная сборка идёт от 12 тысяч, мне не по силам, — признаётся коллекционер.

Коллекционеры, подобно Гобсеку, любят радоваться своим богатствам в одиночестве. В Нижнем Тагиле есть несколько заядлых ценителей технической миниатюры, но знает об их коллекциях узкий круг соратников. Сергей видел чужие модели только при покупке и обмене. Сам же он нынче принял участие в выставке «Отечественный автомобиль: вчера и сегодня», открывшейся в Центральной библиотеке. Поспособствовала этому решению супруга Сергея, возглавляющая филиал библиотеки на Вагонке. На выставке представлено 160 моделей из собрания Чистякова.

На выставке в Центральной библиотеке представлены 160 моделей, но самые ценные образцы коллекции Сергея Чистякова остались дома. Фото: Галина Соколова