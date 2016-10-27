Краснотурьинского мэра обучат в Сколково

Опубликовано в №202 от 28.10.2016

В Москве завершился трёхдневный семинар для мэров моногородов страны с участием первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова.

Как сообщил «ОГ» глава Краснотурьинска Александр Устинов, которого звонок застал в пути из столицы, на семинаре обозначили сроки обучения управленческих команд моногородов, которое организует Фонд развития моногородов совместно с бизнес-школой Сколково и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Отучиться они должны будут до нового года.