Автор


На Среднем Урале укрупняют военкоматы

28 октября 2016, 18:26 / Земства
Фото: Александр Исаков

Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №203 от 29.10.2016 

Призывники Лесного, Верхотурья и Нижней Туры теперь будут ездить в Качканар: все три города прикрепляют к качканарскому военкомату, а в них останутся только военно-учётные столы. В этом году укрупнят и объединят военкоматы ещё в нескольких муниципалитетах. Оптимизация проходит по всей стране в рамках реформы Министерства обороны РФ — все изменения вступят в силу с 1 декабря.

Последние несколько лет лесничан, у которых когда-то был свой военкомат, принимали буквально через речку — в Нижней Туре. Теперь функции этого учреждения переходят в Качканар — почти за 40 километров от обоих городов, туда же будут ездить призывники из Верхотурья. На местах произойдут сокращения — вопросами воинского учёта в территориях будут заниматься отдельные специалисты, а все традиционные для военного комиссариата задачи возложат на новую структуру, которая будет обслуживать четыре муниципальных образования. Такая же судьба ждёт ещё несколько военных комиссариатов. Так, Ивдель «перейдёт» к Североуральску, Кушва — к Красноуральску, Нижние Серги и посёлок Арти — к Ревде, а Туринская Cлобода — к Ирбиту. В крупных городах — Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге — изменится название структур, а располагаться они будут там же, где и сейчас.

Кстати

В последний раз систему военных комиссариатов оптимизировали семь лет назад — в 2009 году штат сократили почти наполовину. Ещё раньше, в 2006 году, по поручению тогдашнего министра обороны Сергея Иванова число военкоматов в России уменьшилось на четверть — с 2 300 до 1 700.

Как пояснил начальник строевого отделения Военного комиссариата Свердловской области Вячеслав Горшков, нововведения позволят усилить контроль за деятельностью подразделений и обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. В каждом случае оценивалось, насколько экономически оправдана деятельность того или иного учреждения и как оно справлялось с задачами, зафиксированными в указе президента «Об утверждении Положения о военных комиссариатах».

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала в области 1 октября, 20 октября призывники начали проходить медицинскую комиссию. Отдавать долг Родине отправятся почти 4 тысячи свердловчан.

Мнение

Виктор ГРИШИН, глава Лесного:

— Опасаюсь, что в результате оптимизации могут возникнуть сложности в работе призывной комиссии. Раньше военкоматы были в каждом городе, и везде работы хватало, а сейчас на четыре города будет работать один военком. К тому же теперь либо призывникам придётся самим добираться до Качканара, либо призывная комиссия будет ездить оттуда на нерегулярной основе.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Земства

30 минут назад

В МО Алапаевское и Нижней Салде выбрали новых глав
В четверг новых глав выбрали сразу в двух муниципалитетах. Мэром в муниципальном образовании Алапаевское стал занимавший до сентября пост главы администрации Константин Деев. В городском округе Нижняя Салда переизбрали действующего главу Елену Матвееву. Оба муниципалитета до конца года перейдут с двухглавой на одноглавую систему управления.

31 минуту назад

На Среднем Урале укрупняют военкоматы
Призывники Лесного, Верхотурья и Нижней Туры теперь будут ездить в Качканар: все три города прикрепляют к качканарскому военкомату, а в них останутся только военно-учётные столы. В этом году укрупнят и объединят военкоматы ещё в нескольких муниципалитетах. Оптимизация проходит по всей стране в рамках реформы Министерства обороны РФ — все изменения вступят в силу с 1 декабря.

27 октября 2016

Краснотурьинского мэра обучат в Сколково
В Москве завершился трёхдневный семинар для мэров моногородов страны с участием первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова.

27 октября 2016  Реклама

«Молочная Благодать» получила международное признание
В Екатеринбурге прошёл международный семинар, на котором российские и европейские специалисты познакомились с применением высоких технологий в переработке молока, инновационными подходами в производстве творога и сыра. Встреча стала полезной и для производителей молочной продукции, и для компаний, поставляющих для отрасли оборудование, программное обеспечение. Одним из ярких моментов программы семинара стало посещение участниками производственного комплекса «Молочная Благодать» в Кушве.

24 октября 2016

Тагильчанин собрал коллекцию из 600 уменьшенных копий отечественных машин
Тагильчанин Сергей Чистяков сменил по жизни несколько специальностей, поэтому отмечает День автомобилиста, День машиностроителя и День танкиста. А ещё он может заслуженно принимать поздравления в День коллекционера масштабных моделей, ведь в его квартире «прописаны» 600 уменьшенных копий отечественных автомобилей.

17 октября 2016

В Волчанске сэкономят на почётных гражданах
В думу Волчанского ГО поступило предложение от местной администрации прекратить предоставление льгот почётным гражданам города, а тем, кто проживает за границами округа, отменить и ежемесячную выплату в размере 2 000 рублей. В списке «лишенцев» оказались генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко и экс-директор корпорации Николай Малых.

14 октября 2016

Дмитрий Пумпянский стал 53-м почётным гражданином Свердловской области
Председатель совета директоров Группы Синара и президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский стал 53-м почётным гражданином Свердловской области. Указ о присвоении звания подписал губернатор Евгений Куйвашев.

14 октября 2016

Гибель под охраной
Здания-памятники стали обузой для местных бюджетов. Ремонтировать дорого — исключить сложно.

13 октября 2016

Тепло ли тебе, мэр?
Каждый год в области находятся муниципалитеты, где прорехи в коммунальных системах начинают латать только после пуска тепла. В прошлом году отопительный сезон был сорван в Белоярке. В этом году самой проблемной территорией оказался Полевской городской округ, где к холодам не готов целый микрорайон. Сейчас ситуация — на контроле исполняющего обязанности министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова: ликвидировать отставание приходится в срочном порядке.

11 октября 2016

Первоуральск станет вторым в области ТОРом
Первоуральск готовится стать территорией опережающего социально-экономического развития вслед за Краснотурьинском, который получил такой статус в сентябре

Последние новости
Что было раньше