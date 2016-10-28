На Среднем Урале укрупняют военкоматы

Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №203 от 29.10.2016

Призывники Лесного, Верхотурья и Нижней Туры теперь будут ездить в Качканар: все три города прикрепляют к качканарскому военкомату, а в них останутся только военно-учётные столы. В этом году укрупнят и объединят военкоматы ещё в нескольких муниципалитетах. Оптимизация проходит по всей стране в рамках реформы Министерства обороны РФ — все изменения вступят в силу с 1 декабря.

Последние несколько лет лесничан, у которых когда-то был свой военкомат, принимали буквально через речку — в Нижней Туре. Теперь функции этого учреждения переходят в Качканар — почти за 40 километров от обоих городов, туда же будут ездить призывники из Верхотурья. На местах произойдут сокращения — вопросами воинского учёта в территориях будут заниматься отдельные специалисты, а все традиционные для военного комиссариата задачи возложат на новую структуру, которая будет обслуживать четыре муниципальных образования. Такая же судьба ждёт ещё несколько военных комиссариатов. Так, Ивдель «перейдёт» к Североуральску, Кушва — к Красноуральску, Нижние Серги и посёлок Арти — к Ревде, а Туринская Cлобода — к Ирбиту. В крупных городах — Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге — изменится название структур, а располагаться они будут там же, где и сейчас.

Кстати В последний раз систему военных комиссариатов оптимизировали семь лет назад — в 2009 году штат сократили почти наполовину. Ещё раньше, в 2006 году, по поручению тогдашнего министра обороны Сергея Иванова число военкоматов в России уменьшилось на четверть — с 2 300 до 1 700.

Как пояснил начальник строевого отделения Военного комиссариата Свердловской области Вячеслав Горшков, нововведения позволят усилить контроль за деятельностью подразделений и обеспечить эффективное расходование бюджетных средств. В каждом случае оценивалось, насколько экономически оправдана деятельность того или иного учреждения и как оно справлялось с задачами, зафиксированными в указе президента «Об утверждении Положения о военных комиссариатах».

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала в области 1 октября, 20 октября призывники начали проходить медицинскую комиссию. Отдавать долг Родине отправятся почти 4 тысячи свердловчан.