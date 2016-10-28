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В МО Алапаевское и Нижней Салде выбрали новых глав

28 октября 2016, 18:27 / Земства
  • Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

В четверг новых глав выбрали сразу в двух муниципалитетах. Мэром в муниципальном образовании Алапаевское стал занимавший до сентября пост главы администрации Константин Деев. В городском округе Нижняя Салда переизбрали действующего главу Елену Матвееву. Оба муниципалитета до конца года перейдут с двухглавой на одноглавую систему управления.

МО Алапаевское. Изначально на конкурс заявились шесть кандидатов, но половина была отсеяна комиссией по итогам тестирования, презентации программ по развитию района, а также с учётом соответствия предпочтительным профессиональным характеристикам. Выбирать депутатам предстояло из трёх глав — уже упомянутого Константина Деева, главы МО Алапаевское Валерия Заводова и бывшего главы муниципалитета Ивана Мельникова, но последний свою кандидатуру вскоре снял. За Константина Деева отдали голоса 10 депутатов, за Валерия Заводова проголосовали четверо. Ранее народные избранники рассказывали «ОГ», что в преддверии выборов политическая ситуация в муниципалитете обострилась (номер «ОГ» от 25.10.2016).

— Ситуация была очень напряжённой: на депутатов давили, была нервозность по всему муниципалитету. По поводу меня в преддверии выборов распространялась негативная информация, были попытки подкупа депутатов, — подтвердил информацию «ОГ» Константин Деев. — Даже заседание думы, на котором выбирали главу, предлагали сделать закрытым, но депутаты инициативу не поддержали.

Официальное вступление в должность и выборы председателя думы муниципалитета запланированы на следующую неделю.

ГО Нижняя Салда. На выборах главы 13 из 14 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали за Елену Матвееву, один голос получил её единственный соперник — руководитель единой диспетчерской службы города Павел Рыбин. Дата официального вступления в должность главы пока не определена.

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