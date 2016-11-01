«Если что, пойду к Кошелеву за советом»

Ещё в марте Михаил Кошелев рассказал «ОГ», что не будет избираться на следующий срок, но «в администрации есть достойный человек, который мог бы возглавить муниципалитет». Фото: администрация слободо-туринского мр

Опубликовано в №205 от 02.11.2016

С понедельника к своим обязанностям приступил новый глава Слободо-Туринского муниципального района Валерий Бедулев, который на прошлой неделе выиграл конкурс на замещение этой должности. Символические ключи от муниципалитета правопреемнику передавал Михаил Кошелев — самый опытный в области муниципальный глава. Он руководил районом 26 лет, и большую часть этого времени Валерий Бедулев был его бессменным заместителем.

— В декабре я отметил бы 18 лет в должности заместителя главы, — рассказывает Валерий Бедулев. — Когда мне предложили работать под началом Михаила Валентиновича, я возглавлял предприятие жилищно-коммунального хозяйства — впоследствии эти профессиональные навыки очень пригодились. Взял тайм-аут на несколько дней, чтобы принять решение, но зато ни разу о нём не пожалел. На посту заместителя я занимался вопросами ЖКХ и вместе с главой прошёл через многие значимые для района вехи. Лично для меня самым знаменательным был приход газа в Туринскую Слободу: мы вы-шли на новый уровень жизни. Сейчас я намерен продолжать работу. И если что — буду обращаться к Михаилу Валентиновичу Кошелеву за советом. В этот раз он решил на пост главы не баллотироваться — посвятить себя воспитанию внуков.

Досье "ОГ" Валерий Аркадьевич Бедулев. Родился в Свердловске 15 августа 1965 года. После окончания Свердловского сельскохозяйственного института по специальности «инженер-техник» в 1989 году начал работать в слободо-туринском колхозе «Путь Ленина» инструктором по спорту, в июле 1990 года был переведён на должность главного инженера колхоза. В марте 1998 года возглавил «Слободо-Туринское жилищно-коммунальное хозяйство». В декабре 1998 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы Слободо-Туринского района, с марта 1999 года стал заместителем главы. С 31 октября 2016 года — новый глава района. Женат, воспитал двоих детей.

— Чем займётесь в первую очередь?

— Первое, что нужно сделать — повысить инвестиционную привлекательность нашего сельскохозяйственного района: это важная часть доходов муниципалитета. Подвижки уже есть: агрофирма «Байкаловская» должна запустить в новом году два двора на 400 голов дойного стада: в район уже начали заво-зить первых нетелей. Считаю важным добавить, что в нашем районе за 26 лет ни один Дом культуры не был закрыт — во многом эта заслуга предыдущего главы. Но сейчас надо браться за повышение материально-технической базы этих учреждений: они требуют текущих ремонтов.

— А из коммунальных вопросов?

— Сначала продолжим газифицировать районный центр. Два проекта предусматривают газификацию семи километров частного сектора, один газопровод среднего давления пустим до автохозяйства и маслозавода. Проекты подготовлены и уже прошли госэкспертизу, один из них начнём реализовывать уже в этом году. Ещё одна важная коммунальная задача — строительство очистных сооружений. В Туринской Слободе результаты налицо: вода бежит хорошего качества. Сейчас такая же работа предстоит в остальных населённых пунктах района, где есть центральный водопровод.

В Слободо-Туринском районе проживает 13,5 тысячи человек. Фото: Владимир Довгань