Тагильские новосёлы заехали в дом без воды

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Жители 14-этажной новостройки по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле отпраздновали новоселье ещё 1 октября, но холодной воды у них нет до сих пор. Люди вынуждены ходить по воду в соседние дома или пользоваться покупной.

Квартиры в микрорайоне «Муринские пруды» продаются под торговой маркой группы компаний «Магнитострой». Дом на 139 квартир готов, владельцы квартир получили ключи. При техническом подключении к системе водоснабжения у компании-застройщика и ООО «Водоканал НТ» возникли финансовые разногласия. Плата была выставлена по новым тарифам, утверждённым РЭК. В тариф включена инвестиционная составляющая, которую водоснабжающая организация намерена потратить на ремонт Черноисточинского гидроузла. За три новостройки девелопер должен заплатить 33 миллиона рублей.

— Мы ведём переговоры, чтобы был сделан перерасчёт за подключение. Также предлагаем разрешить рассрочку платежей до пяти лет, — объяснил ситуацию директор по стратегическому развитию компании «Трест Магнитострой» Дмитрий Кабачевский.

Пока Водоканал НТ на уступки не идёт. Чтобы облегчить жизнь новосёлов, застройщик предложил им временно занять пустующие квартиры в соседних домах, имеющих водоснабжение.