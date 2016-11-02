Алапаевцы едут в Питер

В здании, где находится администрация, в начале XX века заседал 1-й Совет, а в годы Гражданской войны была тюрьма. Мечта мэра — сделать здесь музей рабочего движения, а администрацию перенести. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №206 от 03.11.2016

Глава города Станислав Шаньгин рассказал «ОГ», почему некоторые школы оказались на грани введения третьей смены, что раньше находилось в здании администрации и из-за чего алапаевцы уезжают работать в Санкт-Петербург.

— Алапаевск — город, уникальный по своей истории. Здесь был первый железоделательный завод, родина Чайковского. Здесь места, связанные с историей дома Романовых и с историей рабочего движенния. Это те туристические направления, с которыми нужно работать. Благодаря директору Свердловской государственной академической филармонии Александру Колотурскому, летом у нас проходит международный фестиваль «Чайковский ближе, чем ты думаешь». Много российских и иностранных паломников приезжает на Царские дни — иногда нам даже не удаётся всех разместить, поэтому люди ставят палатки.

— Алапаевск и Алапаевский район считаются разными муниципалитетами. Как вы взаимодействуете?

— Всё переплетено: самочувствие города зависит от района, самочувствие района — от города. Вода в район, например, поставляется из города, потому что скважины — городские, и их обслуживает городской Водоканал. А если район вовремя не рассчитывается за воду — проблемы начинаются и у Водоканала, и у города. А потом меня на заседаниях в правительстве отчитывают за долги по электроэнергии. Жители иногда даже путают, к кому из глав и в какую администрацию им нужно обращаться — обе находятся в Алапаевске. Так сложилось, что я живу в районе ещё с тех времён, когда не был главой, и работаю главой города. А прошлый глава района Валерий Заводов, наоборот, живёт в городе и работал главой района.

— Главы небольших муниципалитетов часто жалуются на кадровые проблемы…

— Молодёжь сюда не идёт. Сначала приходят, говорят, что хотят работать, но когда понимают, какая у них будет зарплата — огонь в глазах гаснет. Поэтому в администрации всегда есть свободные места. Сейчас, например, требуются несколько специалистов и начальник отдела. Девочки в администрации начинали работать за 8 тысяч рублей: с годами пошли надбавки, зарплата выросла. Но мужчина за такие деньги работать не пойдёт.

— А уходят в Екатеринбург?

— Уезжают в разные города. Много алапаевцев работает в Санкт-Петербурге. Исторически сложилось, что там у наших жителей много родственников. Во время войны в город эвакуировали Ленинградский станкостроительный завод, и многие после войны остались жить здесь.

— Во время прямой линии с губернатором в «ОГ» житель Алапаевска пожаловался на плохие дороги. Тогда вы отметили, что денег на их ремонт катастрофически не хватает, поскольку дорожный фонд муниципалитета формируется преимущественно за счёт подлежащих зачислению в местный бюджет доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы.

— Для понимания назову общие расходы на дороги по годам: в 2014 году — 23,3 миллиона рублей, в 2015 — 22,8 миллиона, на 2016-й нам было предложено утвердить дорожный фонд в сумме 27 миллионов рублей. Но мы понимали, что этих денег недостаточно, поэтому администрация и депутаты приняли решение увеличить дорожный фонд на текущий год до 71,6 миллиона рублей, в том числе — здесь и 15 миллионов рублей, которые мы получили из областного бюджета на кап-

ремонт дороги по улице Колногорова. Остальные деньги — за счёт перераспределения затрат с других социальных объектов города. В этом году, без учёта Колногорова, на ремонт дорог и тротуаров с асфальтированным покрытием будет направлено 22,9 миллиона рублей, на ямочный ремонт дорог — 5,1 миллиона рублей, на ремонт дорог с щебёночным покрытием — 1,5 миллиона рублей.

— Вопрос с садиками Алапаевск решил. Что со школами?

— Здесь — проблема. Многие школы учатся в две смены, и даже на грани введения третьей. Например, школа №1 у нас настолько переполнена, что у нескольких начальных классов уроки проходят прямо в Напольной школе. Еду им туда привозят в контейнерах. Туристов во время уроков — не пускают. Мы уже несколько лет бьёмся сделать пристрой к школе №1. Проект был готов еще пять-шесть лет назад, его несколько раз приходилось корректировать. Это будет двухэтажный пристрой на 197 мест — там поместятся 8 начальных классов. Тем более, что там у нас появился целый новый район — там построены дома для переселения из ветхого и аварийного жилья. Несмотря на то, что губернатором было дано поручение по строительству школ, выполняется оно не так быстро. Думаю, финансирование в ближайшее время найдётся.