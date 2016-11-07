Дополнительное образование

Детский сад в Кушве на 150 мест возводила компания «Строй-Атлант», которую возглавляет кушвинец Марсель Зиганшин. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №207 от 08.11.2016

Неделю назад «ОГ» писала о садиках, которые сдали и до сих пор сдают в эксплуатацию с отставанием от графика или со строительными недоделками. Но в области есть и обратные примеры, когда муниципалитеты сдавали садики в срок, и проблем с подрядчиками при этом не возникало. «ОГ» попросила мэров территорий поделиться рецептом успешного выполнения программы.

Урок 1: использовать «проекты повторного применения»

Берёзовский ГО оказался одним из лидеров по количеству и качеству возведения детских садов. За четыре года муниципалитет реконструировал три садика — в посёлках Кедровка, Сарапулка и Новоберёзовский, а также построил еще девять — два садика в Монетном и семь в самом городе Берёзовском. Как отмечает мэрЕвгений Писцов, строительные работы на 12 объектах выполняли около пяти разных подрядчиков, на большинство садиков зашли местная фирма «Берёзовскстройинвест» и компания «НефтеюганскСтрой» из Барнаула. В администрации отмечают, что все подрядчики со своими обязательствами по муниципальным контрактам справились и нареканий к ним не было.

— Из 9 построенных с нуля садиков 8 мы сдали строго по графику. Один из графика выбился по объективным причинам — пришлось усиливать фундамент из-за непредвиденных проблем природного характера, — рассказал «ОГ» Евгений Писцов. — Считаю, что главная причина своевременной сдачи объектов — то, что мы старались использовать «проекты повторного применения». Проектная документация была откатана на первом садике — дальше мы тиражировали этот же проект на остальные. Понятно, что качество грунта везде разное, и фундаменты приходилось проектировать отдельно. Но сами здания и отделка помещений выполнялись по типовой документации. Кроме того, был постоянный контроль со стороны главы и курирующих заместителей: управления финансов, заместителя главы по ЖКХ. Мы оперативно подключали все ресурсоснабжающие организации, сетевиков, чтобы техническая документация вся тоже была подготовлена в сроки.

Урок 2: поручить строительство проверенной фирме

Площадку под дошкольный объект здесь выбирали аж два года: то планировали строить его за зданием администрации, то возле третьей школы. Наконец, выбор пал на заброшенную стройку многоквартирника, печально известную по уголовному делу о взятке бывшей главы городского округа Галины Никитиной. В микрорайоне, который в народе именуется «Пеньки», одна за другой растут новостройки, и детсад там оказался наиболее востребован. Конкурс выиграла компания «Строй-Атлант», которую возглавляет местный житель Марсель Зиганшин.

В марте 2015 года строители начали рыть котлован, а в декабре уже получили положительное заключение о приёмке объекта от Госстройнадзора. Нынче садик, рассчитанный на 150 мест, успешно работает, в городе нет очереди на путёвки для дошкольников.

— Наша фирма на строительном рынке работает три десятилетия, но за садик мы взялись впервые. Условия заказчиком были поставлены жёсткие, но я уверен: у одних подрядчиков есть желание построить, а другие всегда найдут веские причины, чтобы растянуть сроки. Мы постоянно работаем с кушвинской администрацией, строим дома. Нам дорога наша репутация, — признался «ОГ» Марсель Зиганшин.

На примере Кушвы можно увидеть, как в наших муниципалитетах возрождалось умение строить. Начинали чиновники в нулевые с долгостроев и судебных скандалов, а теперь научились находить ответственных подрядчиков.

— Конечно, постепенно мы набирались опыта в подготовке необходимой документации, работе с подрядными организациями. Два года назад создали в администрации отдел капстроительства. Строже и компетентнее стал контроль на стройплощадках. В данном случае провели электронный аукцион строительства детсада под ключ, где в числе требований были как отсутствие компании в реестре недобросовестных подрядчиков, так и наличие разрешений на все виды проводимых работ, — пояснил «ОГ» мэр Кушвы Михаил Слепухин.

Как и в других муниципалитетах, в мэрии Кушвы считают участие местных фирм в получении заказов положительной тенденцией. Во-первых, с земляков спрос идёт не только на официальном, но и на народном уровне. Во-вторых, заказы способствуют сохранению рабочих мест в городе.

Урок 3: комплексная работа с подрядчиком

В администрации Тавдинского ГО уверены, что даже если подрядчик не местный — с ним можно конструктивно построить работу. Строительством садика №2 по улице Рабочая занималась фирма, выигравшая в конкурсе.

— Строительная компания была надёжной и имела свои оборотные средства. Мы рассчитывались только после того, как был выполнен определённый объём работ, никаких авансов не давали, в еженедельном режиме собирали штаб. Конечно, у них такие жёсткие условия вызывали затруднения, зато мы со своей стороны старались оперативно предоставлять всевозможные разрешения и помогать с подготовкой документации, — говорит мэр Виктор Лачимов.