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Дополнительное образование
7 ноября 2016, 18:12 / Земства
Детский сад в Кушве на 150 мест возводила компания «Строй-Атлант», которую возглавляет кушвинец Марсель Зиганшин. Фото: Галина Соколова
- Опубликовано в №207 от 08.11.2016
Неделю назад «ОГ» писала о садиках, которые сдали и до сих пор сдают в эксплуатацию с отставанием от графика или со строительными недоделками. Но в области есть и обратные примеры, когда муниципалитеты сдавали садики в срок, и проблем с подрядчиками при этом не возникало. «ОГ» попросила мэров территорий поделиться рецептом успешного выполнения программы.
Урок 1: использовать «проекты повторного применения»
Берёзовский ГО оказался одним из лидеров по количеству и качеству возведения детских садов. За четыре года муниципалитет реконструировал три садика — в посёлках Кедровка, Сарапулка и Новоберёзовский, а также построил еще девять — два садика в Монетном и семь в самом городе Берёзовском. Как отмечает мэрЕвгений Писцов, строительные работы на 12 объектах выполняли около пяти разных подрядчиков, на большинство садиков зашли местная фирма «Берёзовскстройинвест» и компания «НефтеюганскСтрой» из Барнаула. В администрации отмечают, что все подрядчики со своими обязательствами по муниципальным контрактам справились и нареканий к ним не было.
— Из 9 построенных с нуля садиков 8 мы сдали строго по графику. Один из графика выбился по объективным причинам — пришлось усиливать фундамент из-за непредвиденных проблем природного характера, — рассказал «ОГ» Евгений Писцов. — Считаю, что главная причина своевременной сдачи объектов — то, что мы старались использовать «проекты повторного применения». Проектная документация была откатана на первом садике — дальше мы тиражировали этот же проект на остальные. Понятно, что качество грунта везде разное, и фундаменты приходилось проектировать отдельно. Но сами здания и отделка помещений выполнялись по типовой документации. Кроме того, был постоянный контроль со стороны главы и курирующих заместителей: управления финансов, заместителя главы по ЖКХ. Мы оперативно подключали все ресурсоснабжающие организации, сетевиков, чтобы техническая документация вся тоже была подготовлена в сроки.
Урок 2: поручить строительство проверенной фирме
Площадку под дошкольный объект здесь выбирали аж два года: то планировали строить его за зданием администрации, то возле третьей школы. Наконец, выбор пал на заброшенную стройку многоквартирника, печально известную по уголовному делу о взятке бывшей главы городского округа Галины Никитиной. В микрорайоне, который в народе именуется «Пеньки», одна за другой растут новостройки, и детсад там оказался наиболее востребован. Конкурс выиграла компания «Строй-Атлант», которую возглавляет местный житель Марсель Зиганшин.
В марте 2015 года строители начали рыть котлован, а в декабре уже получили положительное заключение о приёмке объекта от Госстройнадзора. Нынче садик, рассчитанный на 150 мест, успешно работает, в городе нет очереди на путёвки для дошкольников.
— Наша фирма на строительном рынке работает три десятилетия, но за садик мы взялись впервые. Условия заказчиком были поставлены жёсткие, но я уверен: у одних подрядчиков есть желание построить, а другие всегда найдут веские причины, чтобы растянуть сроки. Мы постоянно работаем с кушвинской администрацией, строим дома. Нам дорога наша репутация, — признался «ОГ» Марсель Зиганшин.
На примере Кушвы можно увидеть, как в наших муниципалитетах возрождалось умение строить. Начинали чиновники в нулевые с долгостроев и судебных скандалов, а теперь научились находить ответственных подрядчиков.
— Конечно, постепенно мы набирались опыта в подготовке необходимой документации, работе с подрядными организациями. Два года назад создали в администрации отдел капстроительства. Строже и компетентнее стал контроль на стройплощадках. В данном случае провели электронный аукцион строительства детсада под ключ, где в числе требований были как отсутствие компании в реестре недобросовестных подрядчиков, так и наличие разрешений на все виды проводимых работ, — пояснил «ОГ» мэр Кушвы Михаил Слепухин.
Как и в других муниципалитетах, в мэрии Кушвы считают участие местных фирм в получении заказов положительной тенденцией. Во-первых, с земляков спрос идёт не только на официальном, но и на народном уровне. Во-вторых, заказы способствуют сохранению рабочих мест в городе.
Урок 3: комплексная работа с подрядчиком
В администрации Тавдинского ГО уверены, что даже если подрядчик не местный — с ним можно конструктивно построить работу. Строительством садика №2 по улице Рабочая занималась фирма, выигравшая в конкурсе.
— Строительная компания была надёжной и имела свои оборотные средства. Мы рассчитывались только после того, как был выполнен определённый объём работ, никаких авансов не давали, в еженедельном режиме собирали штаб. Конечно, у них такие жёсткие условия вызывали затруднения, зато мы со своей стороны старались оперативно предоставлять всевозможные разрешения и помогать с подготовкой документации, — говорит мэр Виктор Лачимов.
Слово — подрядчику
«Мы — только второе звено в этой цепочке»
В номере за 29 октября «ОГ» писала, что на 4 из 11 проблемных садиков работы в качестве подрядчика выполняло ООО «БазисСтройПроект». Разъяснить ситуацию согласился директор фирмы Назым Мирзалиев.
Тугулымский ГО, п.Луговской
На двух объектах — садике в посёлке Луговской Тугулымского ГО и садике по Октябрьской, 94 в Каменске-Уральском «БазисСтройПроект» работал на субподряде у компании-генподрядчика «Вега».
— Когда мы заходили на садик в Луговском, там был огромным котлован, который в течение трёх лет был затоплен водой. Госэкспертиза была пройдена с многочисленными замечаниями. Нужно было вносить изменения в проект, самим делать рабочую документацию по объекту, — говорит Назым Мирзалиев. — «Вега» находилась в процессе развала. По нашим договорённостям они должны были уступить нам свои активы. Но в течение двух месяцев, когда работа пошла, руководство «Веги» отдавать нам свои активы передумало.
Каменск-Уральский
На садик по Октябрьской, 94 в Каменске-Уральском «БазисСтройПроект» заходил на тех же условиях. Но здесь «Вега» даже не подготовила проектно-сметную документацию, поэтому делать проект с нуля пришлось сотрудникам «БазисСтройПроекта». За проект генподрядчик не заплатил и свои активы уступать не планировал.
— Дошло до разборок у заказчика и на совещаниях в министерстве — на это время работы при-останавливали. Бывало, что стройка стояла чуть ли не месяц, причём в летнее время. В итоге нам удалось достичь соглашения, по которому генподрядчик получал свои деньги, а мы — свои. Но все выполненные работы мы были обязаны подписывать у «Веги». Мы — только второе звено в этой цепочке, — заявил Назым Мирзалиев. — В итоге с «Вегой» мы успели сдать заказчику только садик в Луговском — администрация Каменска-Уральского в этом году контракт с генподрядчиком расторгла.
По словам директора ООО «БазисСтройПроект», строительством второго садика в Каменске-Уральском по Мусоргского, 7 они занялись по просьбе администрации: к тому моменту садик уже несколько раз поменял субподрядчиков, и объект простаивал — за это время садик начало заливать. Сотрудникам «БазисСтройПроекта» пришлось доделывать кровлю, снимать старую штукатурку, заново делать отделку и устранять проблемы с сетями.
Связаться с представителем обанкротившейся компании «Вега» «ОГ» не удалось. Директор «БазисСтройПроект» контакты подрядчиков предоставить отказался, а в общем доступе их нет.
Нижняя Салда
В части садика «Росинка» в Нижней Салде руководство «БазисСтройПроекта», которое на этот раз было генподрядчиком, свою вину отрицает.
— Действительно, весной стала протекать кровля, но не из-за того, что мы плохо работали или материалы плохие, а потому что снег с крыши почему-то решили почистить… топором, и по понятным причинам в некоторых местах появились дыры. Садик находится у нас на гарантии, поэтому мы приехали, дыры залатали, в помещении поменяли гипсокартон, всё покрасили.