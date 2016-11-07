Главный ветинспектор региона: «Количество станций сокращается, оборудование не менялось лет двадцать»

Сейчас в области работают 43 ветеринарные станции. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №207 от 08.11.2016

Ветеринарные врачи стоят на страже здоровья в первую очередь не зверей, а людей. Как обстоят дела в этой сфере на Среднем Урале, мы поговорили с директором Департамента ветеринарии Свердловской области — главным государственным ветинспектором Свердловской области Евгением Трушкиным.

— Евгений Васильевич, политика импортозамещения, реализуемая в России, позволила оживить сельское хозяйство. Поголовье, особенно мелкого рогатого скота растёт, увеличивается производство свинины, птицы. Растёт и необходимость в ветеринарном надзоре. В каком состоянии сейчас ветеринарная отрасль в регионе?

— Да, поголовье скота начало расти как в крупных фермерских хозяйствах, так и в частных подворьях. Не быстро, но работы ветеринарам добавилось. Мы не только лечим животных, но и наблюдаем за очагами природных особо опасных инфекций, которые передаются от животных к человеку, в нашей компетенции проверка содержания скотомогильников, контроль за ввозом на территорию региона живых животных, а также мяса, птицы и ряда продуктов животного происхождения, например, не пастеризованного молока. Не стану скрывать, отрасль живёт небогато. За последнее десятилетие количество сотрудников государственной ветеринарной службы сократилось почти вдвое, сейчас нас чуть более тысячи человек. Не обошёл нас стороной и процесс оптимизации — количество ветеринарных станций сокращается за счёт их объединения. Сейчас у нас 43 станции, год назад было 45. Многие помещения давно не ремонтировались, оборудование также не менялось лет двадцать. В прошлом году бюджет областной ветслужбе сократили почти на треть. Средняя зарплата по структуре чуть более 20 тысяч рублей, но реально у ветеринарного врача в отдалённых сельских территориях она составляет 11–12 тысяч. Поэтому отток кадров мы наблюдаем, а выпускники ветеринарного факультета нашей сельхозакадемии на 90 процентов стараются пристроиться работать в ветеринарные клиники больших городов, идут в продавцы зоомагазинов.

— Невесёлая картина. Однако вот уже много лет в Свердловской области не регистрируется сколь-нибудь серьёзных вспышек эпизо-отий…

— Мы не жалуемся, мы работаем. Занимаемся профилактикой. Нам поставляют современные лекарственные средства, например, лекарственные приманки, чтобы ограждать от эпидемий диких лесных обитателей. Что касается профилактических прививок для домашних животных — весь необходимый запас медикаментов у государственных ветеринаров имеется, прививки от бешенства в государственных ветклиниках бесплатные.

Теперь, что касается опасностей. Вернусь к импортозамещению. По свинине в ряде регионов России уже достигнуто перепроизводство, но экспортировать её за рубеж сложно — мы считаемся неблагополучными в ветеринарном отношении. Это не какое-то предвзятое мнение, только в нынешнем году в стране зарегистрирован 161 очаг заболеваний африканской чумой свиней (АЧС). В этом случае все животные в очаге подлежат забою, а их туши сжигаются, использовать такое мясо в пищу нельзя. Ущерб — на миллиарды рублей, потому что уничтожить больное поголовье полдела, его же потом восстановить нужно. Ближайший к Свердловской области очаг АЧС зарегистрирован в Татарстане. Прогноз Россельхоза на 2017 год — высока вероятность возникновения очагов АЧС на территории УрФО. И хотя Свердловскую область можно ставить в пример другим, например, мы одними из первых в России ликвидировали случаи лейкоза животных, у нас хорошо поставлен ветконтроль за ввозом на территорию региона продукции животноводства, но прогноз заставляет держать себя в тонусе.

— Население любит выдумывать мифы. Какие из них вы хотели бы разрушить?

— Бытует мнение, что сальмонеллёз, вспышка которого наблюдается сейчас в регионе, приходит с птицефабрик. Сальмонелла — это бактерия, живущая в каждом из нас, но опасной она становится лишь в случае пренебрежения гигиеной. Чем чище руки, чем чище посуда — тем меньше риск. На птицефабриках ветеринарные врачи и инспекция не находят сальмонеллы. Второе заблуждение, что птичий грипп пернатыми переносится. Не нужно путать штамм вируса H5N1 с гриппом птиц — это разные болезни.

Воспользуюсь случаем, скажу, что люди чаще всего не понимают сути требований ветеринарного надзора. Зачем покупать мясо, которое некий гражданин разложил на багажнике машины? Вы уверены, что оно не заражено бруцеллёзом, трихинеллёзом или ещё какой-нибудь неприятной инфекцией? Мы приходим на ярмарку выходного дня и начинаем проверять ветеринарные сертификаты на торговлю мясом. Спрашиваем, откуда его к нам завезли, может, из неблагополучного региона? Если есть сомнения — прекращаем торговлю. Так нас бабки чуть не сумками с ярмарки гонят: что вы делаете, тут же дёшево продают! Ещё раз хочу подчеркнуть, мы можем гарантировать безопасность продукции животного происхождения на рынках и ввозимого по экспорту, но 10 инспекторов на 94 муниципальных территориях просто не в состоянии уследить за стихийной торговлей.