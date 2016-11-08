Самые красивые деревни Среднего Урала могут объединиться в ассоциацию

Дополнительные очки сёлам-конкурсантам начисляют за деревянные тротуары: в Меркушино это требование выполнено. Фото: zzaharr.livejournal.com

Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Недавно Общественная палата РФ опубликовала путеводитель по самым красивым деревням России. Пока в него вошли восемь селений. Четыре из них находятся в Архангельской области, два — в Бурятии, по одному — в Карелии и Ярославской области. В нашей области живописных населённых пунктов тоже хватает, но пока их нет даже в списке кандидатов.

Список привлекательных деревень составляют эксперты Ассоциации самых красивых деревень России, которая появилась два года назад. В мире около 20 аналогичных организаций, объединённых в Федерацию самых красивых деревень Земли. Занимаются они сохранением культурно-исторического наследия сёл. Для нашей страны это особенно актуально.

— Красивых деревень, сохранивших самобытную архитектуру, красивый пейзаж и сельский уклад жизни, осталось мало — это последствия коллективизации, войны, уничтожения неперспективных деревень, — пояснил президент ассоциации Александр Мерзлов. — Возникает ощущение, что люди не понимают своего богатства. Например, в отличие от европейских стран, где массово отмечается стремление к сбережению материального обыденного сельского наследия, у нас в России в последние пять лет наблюдается «эпидемия сайдинга», делающего все деревни одинаковыми.

К претендентам предъявляются достаточно строгие требования. Самобытный культурный ландшафт не должны портить промышленные и торговые строения, газопроводные трубы, линии электропередачи. Приветствуются красиво оформленные дома и палисадники, аутентичные деревянные тротуары, памятники природы и культуры. Решение об участии местные жители должны принять на сельском сходе, а затем отправить заявку и фотографии своей малой родины. Эксперты сами выедут на место. Если заявку одобрят, селение торжественно принимают в объединение. На его территории проводят праздничные мероприятия, а на въезде размещают специальный информационный знак. «ОГ» предложила подать заявку трём, на наш взгляд, самым красивым сёлам на Среднем Урале и выяснила, считают ли их таковыми сами жители?

Меркушино

— Верхотурское село Меркушино по праву может называться самым красивым в области, — говорит заведующая экскурсионно-просветительским отделом Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Светлана Маркова. — Для этого у него есть всё: богатая история, удачное расположение на высоком берегу Туры, и внешний вид самого села: за четыре века оно не утратило свой колорит. Главное украшение Меркушино — архитектурный ансамбль из Свято-Симеоновского и Михаило-Архангельского храмов, соединённых галереей. Здесь же располагается святой источник на месте захоронения Симеона Верхотурского, на берегу Туры сохранился камень, где, по преданию, святой Симеон рыбачил и молился, а на месте часовенки стоят поклонный крест и деревянный храм. Много у Меркушино и красивых легенд: например, деревянный мост через Туру в народе называют «мостом желаний».

Ежегодно к святым местам небесного покровителя уральской земли приезжают сотни туристов и паломников. В само село, где живут всего 115 человек, заглядывают редко. И совершенно напрасно: здесь можно увидеть и аутентичные деревянные тротуары, и старинные деревянные строения. В одном из самых нарядных — с кружевными наличниками и резным палисадником — сегодня расположена школа. А в другом здании, где до революции жил сельский священник, — местная администрация. По старинке его отапливают печью: газопровод в село пока не провели.

Нижняя Синячиха

Старинное уральское село в Алапаевском районе на берегу реки Синячихи обрело известность благодаря музею-заповеднику деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова.

Территорию села Нижняя Синячиха венчает Спасо-Преображенская церковь в стиле сибирского барокко — одновременно это и храм, и музей. Фото: Александр Исаков

Сам музейный комплекс идеально вписался в ландшафт села, где живут больше 700 человек. Старинных деревянных домов в Нижней Синячихе осталось около десятка, остальные уже начали переустраивать — менять крыши, обшивать дома ярким сайдингом. Однако исторический дух села никуда не исчез. Как пояснила директор учреждения Валентина Ращектаева, музей — это и градообразующее предприятие села (большинство сотрудников живут в Нижней Синячихе), и главный хранитель культурных традиций. Местные жители участвуют во всех праздниках и народных гуляниях, а ещё это излюбленное место для свадебных фотосессий — сделать снимки на фоне настоящей уральской деревни приезжают молодожёны со всего района.

— Для нас большая честь поучаствовать в конкурсном отборе, — сообщила «ОГ» Валентина Ращектаева, пообещав в ближайшее время обсудить информацию с главой местной администрации и депутатами.

Чусовое

Педагог и руководитель музея Чусовской школы Шалинского ГО Галина Баглаева призналась, что очень удивилась, когда не нашла родное село в списке самых красивых деревень, и надеется поучаствовать в отборе. Вместе с ребятами они даже выполнили исследовательскую работу «Семь чудес села Чусового». Прежде всего, селу несказанно повезло с расположением: микрорайоны «смотрят» друг на друга через пруд, и реки Шайтанка и Чусовая с перекатами и камнями-бойцами на скалистых берегах — через последнюю перекинут пешеходный навесной мостик.

В Чусовом очень любят гостить художники — специально для них в окрестностях села проводится ежегодный фестиваль-пленэр «АРТ Чусовая». Фото: Дмитрий Сивков

Многие старинные здания сохранились ещё с Демидовских времен, а главная историческая достопримечательность — двухсотлетний дом караванного Евстигнея Голдобина, который больше сорока лет водил гружёные барки по Чусовой.