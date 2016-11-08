Автор


Самые красивые деревни Среднего Урала могут объединиться в ассоциацию

8 ноября 2016, 19:21 / Земства
Дополнительные очки сёлам-конкурсантам начисляют за деревянные тротуары: в Меркушино это требование выполнено. Фото: zzaharr.livejournal.com

Дополнительные очки сёлам-конкурсантам начисляют за деревянные тротуары: в Меркушино это требование выполнено. Фото: zzaharr.livejournal.com

  • Опубликовано в №208 от 09.11.2016 

Недавно Общественная палата РФ опубликовала путеводитель по самым красивым деревням России. Пока в него вошли восемь селений. Четыре из них находятся в Архангельской области, два — в Бурятии, по одному — в Карелии и Ярославской области. В нашей области живописных населённых пунктов тоже хватает, но пока их нет даже в списке кандидатов.

Список привлекательных деревень составляют эксперты Ассоциации самых красивых деревень России, которая появилась два года назад. В мире около 20 аналогичных организаций, объединённых в Федерацию самых красивых деревень Земли. Занимаются они сохранением культурно-исторического наследия сёл. Для нашей страны это особенно актуально.

— Красивых деревень, сохранивших самобытную архитектуру, красивый пейзаж и сельский уклад жизни, осталось мало — это последствия коллективизации, войны, уничтожения неперспективных деревень, — пояснил президент ассоциации Александр Мерзлов. — Возникает ощущение, что люди не понимают своего богатства. Например, в отличие от европейских стран, где массово отмечается стремление к сбережению материального обыденного сельского наследия, у нас в России в последние пять лет наблюдается «эпидемия сайдинга», делающего все деревни одинаковыми.

К претендентам предъявляются достаточно строгие требования. Самобытный культурный ландшафт не должны портить промышленные и торговые строения, газопроводные трубы, линии электропередачи. Приветствуются красиво оформленные дома и палисадники, аутентичные деревянные тротуары, памятники природы и культуры. Решение об участии местные жители должны принять на сельском сходе, а затем отправить заявку и фотографии своей малой родины. Эксперты сами выедут на место. Если заявку одобрят, селение торжественно принимают в объединение. На его территории проводят праздничные мероприятия, а на въезде размещают специальный информационный знак. «ОГ» предложила подать заявку трём, на наш взгляд, самым красивым сёлам на Среднем Урале и выяснила, считают ли их таковыми сами жители?

Меркушино

— Верхотурское село Меркушино по праву может называться самым красивым в области, — говорит заведующая экскурсионно-просветительским отделом Верхотурского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Светлана Маркова. — Для этого у него есть всё: богатая история, удачное расположение на высоком берегу Туры, и внешний вид самого села: за четыре века оно не утратило свой колорит. Главное украшение Меркушино — архитектурный ансамбль из Свято-Симеоновского и Михаило-Архангельского храмов, соединённых галереей. Здесь же располагается святой источник на месте захоронения Симеона Верхотурского, на берегу Туры сохранился камень, где, по преданию, святой Симеон рыбачил и молился, а на месте часовенки стоят поклонный крест и деревянный храм. Много у Меркушино и красивых легенд: например, деревянный мост через Туру в народе называют «мостом желаний».

Ежегодно к святым местам небесного покровителя уральской земли приезжают сотни туристов и паломников. В само село, где живут всего 115 человек, заглядывают редко. И совершенно напрасно: здесь можно увидеть и аутентичные деревянные тротуары, и старинные деревянные строения. В одном из самых нарядных — с кружевными наличниками и резным палисадником — сегодня расположена школа. А в другом здании, где до революции жил сельский священник, — местная администрация. По старинке его отапливают печью: газопровод в село пока не провели.

Нижняя Синячиха

Старинное уральское село в Алапаевском районе на берегу реки Синячихи обрело известность благодаря музею-заповеднику деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова.

Территорию села Нижняя Синячиха венчает Спасо-Преображенская церковь в стиле сибирского барокко — одновременно это и храм, и музей. Фото: Александр Исаков

Сам музейный комплекс идеально вписался в ландшафт села, где живут больше 700 человек. Старинных деревянных домов в Нижней Синячихе осталось около десятка, остальные уже начали переустраивать — менять крыши, обшивать дома ярким сайдингом. Однако исторический дух села никуда не исчез. Как пояснила директор учреждения Валентина Ращектаева, музей — это и градообразующее предприятие села (большинство сотрудников живут в Нижней Синячихе), и главный хранитель культурных традиций. Местные жители участвуют во всех праздниках и народных гуляниях, а ещё это излюбленное место для свадебных фотосессий — сделать снимки на фоне настоящей уральской деревни приезжают молодожёны со всего района.

— Для нас большая честь поучаствовать в конкурсном отборе, — сообщила «ОГ» Валентина Ращектаева, пообещав в ближайшее время обсудить информацию с главой местной администрации и депутатами.

Чусовое

Педагог и руководитель музея Чусовской школы Шалинского ГО Галина Баглаева призналась, что очень удивилась, когда не нашла родное село в списке самых красивых деревень, и надеется поучаствовать в отборе. Вместе с ребятами они даже выполнили исследовательскую работу «Семь чудес села Чусового». Прежде всего, селу несказанно повезло с расположением: микрорайоны «смотрят» друг на друга через пруд, и реки Шайтанка и Чусовая с перекатами и камнями-бойцами на скалистых берегах — через последнюю перекинут пешеходный навесной мостик.

В Чусовом очень любят гостить художники — специально для них в окрестностях села проводится ежегодный фестиваль-пленэр «АРТ Чусовая». Фото: Дмитрий Сивков

Многие старинные здания сохранились ещё с Демидовских времен, а главная историческая достопримечательность — двухсотлетний дом караванного Евстигнея Голдобина, который больше сорока лет водил гружёные барки по Чусовой.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Земства

час назад

«Верю в средний бизнес»
Глава Верхней Туры считает, что его город пора освободить от приставки «моно».

час назад

Самые красивые деревни Среднего Урала могут объединиться в ассоциацию
Недавно Общественная палата РФ опубликовала путеводитель по самым красивым деревням России. Пока в него вошли восемь селений. Четыре из них находятся в Архангельской области, два — в Бурятии, по одному — в Карелии и Ярославской области. В нашей области живописных населённых пунктов тоже хватает, но пока их нет даже в списке кандидатов.

7 ноября 2016

Главный ветинспектор региона: «Количество станций сокращается, оборудование не менялось лет двадцать»
Ветеринарные врачи стоят на страже здоровья в первую очередь не зверей, а людей. Как обстоят дела в этой сфере на Среднем Урале, мы поговорили с директором Департамента ветеринарии Свердловской области — главным государственным ветинспектором Свердловской области Евгением Трушкиным.

7 ноября 2016

Дополнительное образование
Мэры дали несколько уроков своим коллегам, не сдавшим «экзамен» по строительству садиков

5 ноября 2016

Вкусная ярмарка открылась в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проходит ярмарка выходного дня

3 ноября 2016

Прогулка по Алапаевску
По пути на интервью с главой Алапаевска Станиславом Шаньгиным наш фотокорреспондент запечатлел виды города.

2 ноября 2016

Алапаевцы едут в Питер
Мэр Алапаевска — о кадровом голоде и нехватке школ.

2 ноября 2016

Тагильские новосёлы заехали в дом без воды
Жители 14-этажной новостройки по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле отпраздновали новоселье ещё 1 октября, но холодной воды у них нет до сих пор. Люди вынуждены ходить по воду в соседние дома или пользоваться покупной.

1 ноября 2016

«Если что, пойду к Кошелеву за советом»
В Слободо-Туринском районе впервые за 26 лет сменился глава

28 октября 2016

В МО Алапаевское и Нижней Салде выбрали новых глав
В четверг новых глав выбрали сразу в двух муниципалитетах. Мэром в муниципальном образовании Алапаевское стал занимавший до сентября пост главы администрации Константин Деев. В городском округе Нижняя Салда переизбрали действующего главу Елену Матвееву. Оба муниципалитета до конца года перейдут с двухглавой на одноглавую систему управления.

Последние новости
Что было раньше