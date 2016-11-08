«Верю в средний бизнес»

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Опубликовано в №208 от 09.11.2016

Александр БРЕЗГИН, мэр Верхней Туры:

— Недавно вернулся с московского семинара для руководителей российских моногородов, в котором приняли участие 319 глав. Выступления тех, кто удачно освобождает свой город от приставки «моно», заставили по-новому взглянуть на перспективы Верхней Туры, которая на протяжении всей истории была зависима от градообразующего предприятия. Стало понятно, что вектор развития Краснотурьинска мог бы стать и нашим будущим.

История нашего города типична для промышленного Урала. Строился завод, а при нём создавался посёлок. Завод определял местный быт: давал работу тысячам жителей, строил, обогревал. На протяжении двух с половиной столетий Верхняя Тура была совсем не против статуса моногорода. Однако в современных условиях муниципалитет обязан искать дополнительные точки опоры, осваивать альтернативные сферы производства.

Верхнетуринский машиностроительный завод — одно из старейших предприятий российского военно-промышленного комплекса. В последние годы он переживает не лучшие времена. Только благодаря кооперации с Серовским механическим заводом наш завод снова стал получать госзаказы. У предприятия есть много проблем, и одна из главных — отсутствие подготовки квалифицированных кадров. Стремящаяся в вузы молодёжь, получив образование, не возвращается на малую родину. Местный техникум при подготовке специалистов вынужден ориентироваться на востребованность специальностей у абитуриентов, а не на нужды предприятия. Если так пойдёт и дальше, Верхняя Тура сможет поставлять одни болванки.

Завод участвует в жизни города: обеспечивает порядка 700 рабочих мест, платит налоги, оказывает спонсорскую помощь спортшколе. Например, заводчане помогли нашим хоккеистам построить корт. Я сам 36 лет отработал на ВТМЗ, и желаю ему процветания, но для устойчивой экономики муниципалитету нужны дополнительные ресурсы.

Убеждён, что от монозависимости удастся уйти с помощью среднего бизнеса. Торговля и сфера услуг, конечно, нужны, но человеку и городу важно прежде всего производство. Нет рабочих мест — нет причин у молодёжи здесь задерживаться.

Хорошие примеры у нас есть. Фирмы «Меридиан» Игоря Желвакова и «Тура-лес» Сергея Козьменко работают по профилю заготовки и переработки леса. Это не какие-то обычные пилорамы, а хорошо отлаженное производство, работающее для заказчиков по всей стране. Предприниматели используют современные технологии и поставляют на рынок инновационную продукцию, например, клеёный брус. У верхнетуринских бизнесменов есть планы по расширению производства. В частности, планируется строительство завода по изготовлению фанеры. Считаю, что в появлении умелых хозяйственников — будущее нашего города. Кроме того, поиск инвесторов является обязательным условием для попадания территории в федеральную программу поддержки моногородов. Мы к этому обязательно будем готовиться.