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В Екатеринбурге растёт спрос на музшколы для взрослых

14 ноября 2016, 19:14 / Земства
Сейчас в музыкальной школе учится 200 человек. Многие ходят семьями. Фото: Павел Ворожцов

Сейчас в музыкальной школе учится 200 человек. Многие ходят семьями. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №212 от 15.11.2016

Молодой предприниматель-музыкант открыл в Екатеринбурге рок-школу, объединившую людей разных возрастов. Здесь играют на самых разных инструментах, включая барабаны и гавайские гитары. Самому старшему ученику 75 лет, он обучается игре на клавишах.

По словам совладельца рок-школы «Sound City» Бориса Снежицкого, частные школы не только для детей, но и для взрослых стали появляться в Екатеринбурге лет 5–7 назад. Мода на них пришла из Санкт-Петербурга. Сейчас в Екатеринбурге всего три-четыре крупные частные музыкальные школы и множество маленьких студий, которые дают своим ученикам почувствовать драйв от выступления на сцене. Для этого в школах организовываются «квартирники» и большие отчётные концерты в клубах города, на которых ученики представляют свои номера.

– Цели у всех учеников разные: кто-то приходит, чтобы подготовить номер к свадьбе или корпоративу, выучить рок-песню или композицию из репертуара Димы Билана, другие хотят побороть страх перед аудиторией или подготовиться к поступлению в муз­училище. В отличие от муниципальных школ, мы работаем со всеми. У нас занимаются дети от 4 лет и взрослые до 75 лет. Самый младший мальчик учится играть на барабанах, а самый старший клиент – дедушка 75 лет – осваивает клавиши. Но основное ядро наших клиентов – активные молодые люди от 15 до 40 лет. Многие наши ученики уже имеют стабильный заработок и хотят разнообразить свою жизнь, – рассказал Борис Снежицкий.

Кроме того, музыка – это хорошее семейное хобби.

– Около года назад мама рассказала мне о школе рока «Sound City», которую ей посоветовали. Уже через неделю мы пришли на пробный урок и решили остаться. Всё началось с военной песни к 23 февраля, а продолжается осваиванием творчества групп «System of a down», «Three days Grace», «Scorpions», Земфиры, – поделилась впечатлением ученица Ника Христич.

– Несколько раз было так: к нам в рок-школу пришла мама заниматься барабанами, в итоге она привела двух детей и своего мужа. Они вчетвером спели песню Гарика Сукачёва и продолжают заниматься. Пришёл папа и привёл своего сына. Сын играет на барабанах, отец – на гитаре, – рассказал Борис Снежицкий.

Сам он барабанщик и занимается музыкой 15 лет. Играл в нескольких группах, закончил УрГПУ по звукорежиссуре и продюсированию. Партнёр Бориса – Алексей Паутов – гитарист. Они вместе основали школу полтора года назад.

– До открытия школы у нас был небольшой опыт работы в бизнесе, который очень помог нам. У Алексея – магазин комиксов, у меня было несколько точек питания. Кроме того, я более пяти лет сдаю в аренду музыкальную аппаратуру, – прокомментировал Борис Снежицкий.

Сначала ребята делали всё вдвоём – преподавали игру на ударных и гитарах, работали администраторами, занимались продажами и продвижением. Сейчас в штате «Sound City» 15 человек, а обучение 200 учеников ведётся более чем по десяти направлениям. Например, одна из учениц играет на маленькой гавайской гитаре с четырьмя струнами – укулеле.

По рассказам владельцев школы, чтобы открыть музыкальную школу, потребовалось несколько миллионов рублей – это и накопления, и банковские кредиты, с которыми предприниматели пока рассчитываются. Но сложности ведения бизнеса не только в поиске денег.

– Для музыкальной школы нелегко найти помещение в центре – нам потребовалось на это несколько месяцев. В нашем деле самое главное – не мешать соседям. Непросто также найти подходящих сотрудников – они должны быть одновременно хорошими музыкантами, уметь объяснять и быть дисциплинированными, – сказал Борис Снежицкий.

Сейчас владельцы школы дорабатывают франшизу. В их планах – создать сеть музыкальных школ по всей стране и сплочённое сообщество любителей музыки.

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