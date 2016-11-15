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«Кто-то ловит покемонов, а я их вяжу!»

15 ноября 2016, 11:04 / Земства
Фото: Ольга Кошкина

Фото: Ольга Кошкина

Чаще всего друзья и близкие екатеринбуржца Андрея Выборных просят у него в подарок мягкие игрушки: юноша сам вяжет их крючком в японской технике амигуруми.

Вязать игрушки Андрей, инженер-строитель по профессии, начал пару лет назад. В школе юноша увлёкся плетением кружев фриволите — эксклюзивное колье и серьги подарил маме. О детском хобби вспомнил уже после того, как окончил технический университет и устроился на работу в контактный центр. Пока не было звонков, коллеги-девушки брали в руки спицы и крючки, и  Андрей последовал их примеру. Сначала научился вязать ажурные салфетки, а потом наткнулся в Интернете на технику  амигуруми (буквально — «вязаное-завёрнутое») — так японцы называют искусство вязания на спицах или крючком миниатюрных мягких зверюшек.

Фото: Ольга Кошкина

— Первые игрушки — панда и лисёнок, связанные для друзей, получились не очень умелыми, но меня попросили связать ещё одну игрушку, потом — ещё, — вспоминает Андрей. — У всех друзей уже дети, и каждому хотелось, чтобы дома у него «поселился» эксклюзивный персонаж из любимого мультфильма. Так появился вязаный гуманоид Вондер, японский хранитель леса Тоторо, черепашки Ниндзя и первый покемон Бульбазавр. Теперь очередь Пикачу: кто-то ловит покемонов, а я их вяжу!

Недавно по просьбе сестры Андрей связал для племянницы её любимого мультяшного героя медвежонка Падингтона: чтобы сделать игрушку максимально похожей на оригинал, пришлось посмотреть весь фильм. Сейчас дома у екатеринбуржца осталось около 20 игрушек — остальных раздарил. От заказов нет отбоя, но выполнить все сразу Андрей не успевает: за любимое хобби он берётся только в свободные вечера, перед телевизором. Если раньше юноша вязал строго по схемам, найденным в Интернете, и часто распускал петли, то сейчас набирает их на глаз. На маленькие игрушки размером с кулак уходит пара вечеров, на более крупные — около недели.

Самое главное, по словам Андрея, правильно подбирать материал для работы. Во-первых, приходится сразу запасаться нужным количеством пряжи: нитки одной марки из двух разных партий не всегда совпадают по оттенку: в итоге уши или лапы у игрушки могут получиться разными, а во-вторых, для детских игрушек (а в этой технике можно вязать даже погремушки) лучше искать  только гипоаллергенные пряжу и наполнители.

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