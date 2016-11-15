За городскими лесами Верхней Пышмы следит девушка-лесничий

Владлена еженедельно пешком обходит лесные насаждения Верхней Пышмы и сельских территорий округа. Фото: grifoninfo.ru

Опубликовано в №213 от 16.11.2016

Верхнепышминские городские леса Владлена Шарова знает как свои пять пальцев. Уже два года девушка работает лесничим в Управлении капитального строительства и стратегического развития городского округа.

Любовь к «неженской» профессии Владлена унаследовала от бабушек, которые работали в лесном хозяйстве, и в 24 года после окончания магистратуры Уральского государственного лесотехнического университета заступила на должность. Мужчины-коллеги вспоминают: накануне её первого рабочего дня они подумали, что над ними пошутили, и в команду придёт не Владлена, а Влад. Однако через несколько месяцев службы убедились, что с мужскими обязанностями она справляется ничуть не хуже, а кроме того, по-женски внимательна к мелочам. И отмечают, что даже в рабочую униформу Владлена привнесла нотку женственности, вышив на грубых сапогах цветок.

Сейчас в ведении Владлены — зелёные насаждения самой Верхней Пышмы и посёлков Балтым, Исеть, Мостовское и Кедровое. Владлена патрулирует каждую территорию еженедельно, чтобы оценить общее состояние лесных массивов: нет ли повреждённых или погибших деревьев, не орудуют ли на участке браконьеры — последних за два года девушка пока не встречала. То, что для обычного горожанина — тёмный лес, для Владлены — целый город с лесными кварталами и «микрорайонами», ориентироваться в котором помогают GPS-навигатор и «внутренний компас». Правда, коллеги до сих пор стараются не отпускать её на обходы одну — берегут. За день такого дозора в общей сложности приходится проходить пешком до 15 километров, но Владлена называет такие прогулки любимой частью своих обязанностей. Остальное время занимает обязательная бумажная работа: заполнение специальных форм и составление карты территории.