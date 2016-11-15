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На город в 30 тысяч человек работает один цветочный магазин

15 ноября 2016, 18:17 / Земства
Хозяйка магазина Татьяна Верушкина проводит в магазине мастер-классы по составлению букетов. Фото: Галина Соколова

Хозяйка магазина Татьяна Верушкина проводит в магазине мастер-классы по составлению букетов. Фото: Галина Соколова

  • Опубликовано в №213 от 16.11.2016

Традиционно кушвинская женщина получала в жизни лишь два букета — на собственную свадьбу и на 50-летний юбилей. Дело в том, что до недавнего времени в городе не было ни одного цветочного магазина — за букетами жители были вынуждены ездить в Нижний Тагил или выращивать на собственных огородах. Эту вопиющую несправедливость решили исправить городские предприниматели — супруги Верушкины. Дому цветов «Март» удалось создать в городе культуру дарения цветов.

Отвозили цветы в проходящий поезд

Бывший горный мастер Игорь Михайлович и педагог Татьяна Борисовна искали своё место в бизнесе и выбрали довольно рискованный профиль — флористику. Заняли денег и открыли киоск с малюсеньким оконцем. И тут выяснилось, что среди кушвинцев множество романтиков. Несмотря на скромный достаток семей, к Верушкиным пошли покупатели. В юбилей стоящей по соседству третьей школы выпускники не только смели с прилавка все розы, гвоздики и хризантемы, но и выпросили цветы, поначалу отбракованные продавцами.

Вскоре Верушкины уже открыли небольшой магазинчик.

— С самого начала бизнес строился как семейный, — рассказала «ОГ» Татьяна Верушкина. — Мы с мужем, двое сыновей, невестки, моя сестра Ирина и друг семьи Юля Аитова — всем хватило обязанностей. Чтобы создать красоту, надо немало потрудиться — выбрать надёжных поставщиков, обработать каждый цветок, создать композиции, выполнить все капризы покупателя.

К продвижению своего хрупкого товара предприниматели подошли креативно. Например, предложили акцию «конфетно-букетный период» — молодой человек мог сделать так, что его любимую дома, на работе, в кино — всюду — ожидал цветок. Ввели доставку. Причём букеты можно заказать не только в пределах города, но и в Верхнюю Туру, Красно-уральск, ближайшие посёлки и деревни. Один раз даже в проходящий поезд цветы отвозили.

Киоск превратился в магазин

Игоря Верушкина в Кушве знают как человека, которому скучно без движения вперёд. Он затеял масштабную стройку. Практически там же, где когда-то стоял его первый кушвинский киосочек, поднялся двухэтажный Дом цветов «Март». Выросли объёмы продаж, в фирме появились 11 наёмных сотрудников.

— Кушвинский центр занятости обеспечил мне и ещё нескольким девушкам дистанционное обучение на курсах флористов, — рассказывает продавец «Марта» Юля Накорякова, — наши консультанты постоянно повышают квалификацию, проходят обучение в Екатеринбурге, а управляющая магазином Юлия Аитова окончила Международную школу флористов-дизайнеров «Николь».

Современное оборудование в Доме цветов позволяет про-длить жизнь срезанного цветка до двух недель. Как ухаживать за нежным приобретением, продавцы клиентам рассказывают, но они твёрдо уверены, что на долговечность букета влияет и настроение владельцев. Нельзя брать в руки цветы в раздражённом состоянии — это первое правило флористов.

Получив достойные площади, Татьяна Верушкина решила развернуть на них педагогическую деятельность. В «Марте» проходят мастер-классы по составлению композиций, во время которых дети узнают тайны каждого живущего здесь цветка. Вот и сейчас под руководством знатока цветов Светланы Гильметдиновой кушвинские ребята готовят сюрпризы ко Дню матери.

Сотрудники «Марта» дарят ощущение праздника не только землякам, но и себе. В коллективе сложились традиции. В День Победы здесь встречают песнями и подарками ветеранов, а в День защиты детей собирают на гулянье собственных наследников — их у кушвинских цветочников уже 16. Некоторые сотрудницы успели побывать в декрете дважды.

Верушкины — известные в городе меценаты. Однако помогают они не каждому прохожему. Приоритетов два — старики и дети. Помощь всегда адресная.

— Нам в жизни удивительно везёт на друзей. Они поддерживают нас бескорыстно, даже в разгар кризисов. Тоже хочется быть для кого-то опорой, помочь в осуществлении мечты, — признаётся Татьяна Верушкина.

В Кушве «Март» стал монополистом. Фото: Галина Соколова

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