Кушвинский школьник создал компьютерную мышь-сандалию

Школьник и его педагог обратились в патентное бюро, чтобы изобретение обрело имя. Им уже заинтересовались промышленные фирмы. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №214 от 17.11.2016

Изобретатели смотрят на мир особенным взглядом, превращая обычные вещи в нечто невероятное. Так было в случае с нашим земляком Константином Новосёловым, получившим за открытие графена Нобелевскую премию, так поступил и кушвинский школьник Сергей Халявин, придумавший компьютерную мышь в виде сандалии.

Идею изобретения юному кушвинцу подсказала сама жизнь. В его школе №1 практикуется инклюзивное образование: есть два коррекционных класса, где учатся дети с умственной отсталостью, а также ребята с поражением двигательного аппарата.

Школьники принимают совместное обучение как должное, а педагоги считают, что присутствие детей с ограниченными возможностями облагораживает здоровых ребят, делает их добрее и ответственнее.

Есть у особенных детей своя добрая фея. Учитель технологии Оксана Фирсова руководит созданием наглядных пособий и игрушек из дерева, развивающих моторику. Её ученики постоянно шефствуют над учащимися коррекционных классов. Оксана Вениаминовна давно подметила, что Сергею Халявину скучно делать обычные скамейки или полочки. Мальчик отлично владеет всеми имеющимися в мастерской станками и к выполнению заданий относится творчески. С седьмого класса он выполняет эксклюзивные проекты. Вот и родилась у педагога и ученика идея создать для детей с ограниченными возможностями компьютерную мышь, управлять которой можно при помощи пальцев ног.

— Манипулятор изготовлен из пробкового дерева. Материал лёгкий и в то же время прочный, обработано изделие на станке с числовым программным управлением. Внутри вмонтирована стандартная плата от оптической компьютерной мыши. Верх выполнен в форме сандалии, чтобы её удобно было удерживать на ноге, — рассказал 11-классник о своём изобретении.

Сначала юноша испробовал мышь-сандалию сам. Через две недели он уже уверенно управлял курсором и даже играл в компьютерные игры. Понравилась сандалия и мальчику, для которого она создавалась. Теперь Сергей работает над усовершенствованием конструкции.

Сергей и Оксана Вениаминовна показали результат своей работы на Московском международном салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016». Члены жюри решили, что образец вполне готов к промышленному производству, присудив автору серебряную медаль в категории «Средства обучения, игры».

Примечательно, что золотая медаль в этой категории досталась также свердловскому изобретателю. Ученик нижнетагильской школы №9 Никита Чернышёв был отмечен ею за создание радиоконструктора, который предназначен для уроков физики.