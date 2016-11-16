У Екатеринбурга появится своя стратегия

На страницах книги «100 мыслей о Екатеринбурге», которую представили вчера, известные люди города высказываются о необходимости строительства второй ветки метро, о внешнем виде городской набережной и реализации международных проектов

Опубликовано в №214 от 17.11.2016

Вчера в Екатеринбурге впервые прошёл Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: пространство для жизни». Опыт создания агломераций и стратегий развития обсудили главы администраций и председатели дум из городов УрФО, Уфы, Тольятти и Перми, а также представители экспертного сообщества. От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участников форума поприветствовал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

Опытом разработки новой редакции стратегического плана развития Екатеринбурга поделился замглавы администрации по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев. Напомним, документ, предусматривающий развитие всех социально-экономических сфер, должны принять в новой редакции в конце 2017 — начале 2018 года — с учётом его будет разработан новый генеральный план города. На основных идеях базируется книга «100 мыслей о Екатеринбурге», которую вчера вечером представили общественности.

А как у других? Гости тоже поделились опытом работы со стратегиями развития. Например, врио главы администрации Перми Дмитрий Самойлов рассказал, что в течение последних лет администрация поставила задачу сократить текущие расходы, а сэкономленные средства направить как инвестиции в развитие городской среды. А председатель тюменской думы Дмитрий Еремеев поднял проблему борьбы со старыми одноэтажками в центре городов: они не вписываются в облик меняющегося города, но с владельцами домов сложно договориться об их сносе.

Алексей Белышев отметил, что в разработке стратегии принимали участие эксперты, в том числе международного уровня (в частности, по муниципальному контракту с горадминистрацией работала голландская компания MLA+), а также простые горожане. Рабочая группа проанализировала более 2 500 анкет екатеринбуржцев, которые высказались о достоинствах и недостатках городской среды, и о том, что, на их взгляд, должно появиться в Екатеринбурге к 2030 году.

— Горожане обязательно должны включаться в планирование стратегии развития города — они локальные эксперты, они лучше знают, что ему нужно, — считает архитектор компании MLA+ Маркус Аппенцеллер. — Екатеринбург не только индустриальный центр России — он известен своей культурой, образовательными учреждениями. В основе стратегии заложены принципы эффективного использования городских ресурсов, а также учтено множество существующих решений по развитию города, интегрированных должным образом. Одна из основных задач сейчас — создать орган, который будет нести ответственность за реализацию этих проектов.