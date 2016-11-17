Роддом Заречного, простоявший 5 лет, запустят в 2017 году

Опубликовано в №215 от 18.11.2016

Чтобы своими глазами увидеть зареченский роддом, которые построили пять лет назад, но никак не могут ввести в эксплуатацию, вчера в город атомщиков приехали депутат Государственной думы РФ Антон Гетта, а также министр здравоохранения области Игорь Трофимов.

Особенность роддома в том, что его строительство завершилось в далеком 2011 году (об этом «ОГ» писала в номере за 6.06.2015). Однако с тех пор учреждение не проработало ни дня. А местных рожениц направляют в старый роддом. Сложность в том, что медицина Заречного не подчиняется ни местной, ни областной власти. Она находится в ведомстве Федерального медико-биологического агентства. Из федерального бюджета и были выделены средства на новый роддом, рассчитанный на 20 коек. Всего 330 миллионов рублей.

Но вот новый роддом построили, оборудование закупили, а в эксплуатацию здание никак не вводится. Сначала потребовалось приобрести дизель-генератор для резервного энергообеспечения. Потом помешали строительные работы в расположенных рядом новых жилых домах. При прокладке к ним газопровода строители повредили высоковольтный кабель роддома. Дополнительные хлопоты возникли и с кислородной станцией. При строительстве не было учтено, что это самостоятельный объект, который прилагается к зданию роддома. Сейчас её пытаются оформить как объект вспомогательного использования. По словам начальника МСЧ Ирины Суконько, до введения роддома в эксплуатацию остаётся совсем чуть-чуть:

– На днях завершились работы по наладке вентиляции: была заменена часть фильтров и радиаторов. Последний этап, который нам предстоит, это пусконаладочные работы, документы для аукциона уже готовы.

Также роддому необходимо будет получить санэпидзаключение. По прогнозам руководства МСЧ, здание должно заработать во втором квартале 2017 года.

Увиденное гостей впечатлило. Оборудование в медицинском учреждении, несмотря на длительный простой, остаётся достаточно современным. Однако сложившаяся в роддоме ситуация вызвала достаточно резкую оценку. По словам Антона Гетта, проблема «строительных полуфабрикатов» будет обсуждаться 22 ноября в Москве на «Форуме Действий» ОНФ, участие в котором примет и президент Владимир Путин. Зареченский роддом будет одним из основных примеров, который прозвучит в докладе Гетта.

– Как нам кажется, в данном случае речь идёт о банальном нежелании муниципальных властей решить элементарные проблемы, в которых они сами и были виноваты. В 2012 году был повреждён кабель электропитания, это аварийная ситуация, которую создало муниципальное предприятие электрохозяйства. И на протяжении более чем 3 лет решался вопрос о восстановлении. Искали, кто виноват, но не делали ничего, чтобы восстановить кабель. Сегодня есть надежда, что объекту ничего не помешает запуститься, – заключил Антон Гетта.