Автор


Юлия
Вишнякова

Роддом Заречного, простоявший 5 лет, запустят в 2017 году

17 ноября 2016, 19:01 / Земства
  • Опубликовано в №215 от 18.11.2016

Чтобы своими глазами увидеть зареченский роддом, которые построили пять лет назад, но никак не могут ввести в эксплуатацию, вчера в город атомщиков приехали депутат Государственной думы РФ Антон Гетта, а также министр здравоохранения области Игорь Трофимов.

Особенность роддома в том, что его строительство завершилось в далеком 2011 году (об этом «ОГ» писала в номере за 6.06.2015). Однако с тех пор учреждение не проработало ни дня. А местных рожениц направляют в старый роддом. Сложность в том, что медицина Заречного не подчиняется ни местной, ни областной власти. Она находится в ведомстве Федерального медико-биологического агентства. Из федерального бюджета и были выделены средства на новый роддом, рассчитанный на 20 коек. Всего 330 миллионов рублей.

Но вот новый роддом построили, оборудование закупили, а в эксплуатацию здание никак не вводится. Сначала потребовалось приобрести дизель-генератор для резервного энергообеспечения. Потом помешали строительные работы в расположенных рядом новых жилых домах. При прокладке к ним газопровода строители повредили высоковольтный кабель роддома. Дополнительные хлопоты возникли и с кислородной станцией. При строительстве не было учтено, что это самостоятельный объект, который прилагается к зданию роддома. Сейчас её пытаются оформить как объект вспомогательного использования. По словам начальника МСЧ Ирины Суконько, до введения роддома в эксплуатацию остаётся совсем чуть-чуть:

– На днях завершились работы по наладке вентиляции: была заменена часть фильтров и радиаторов. Последний этап, который нам предстоит, это пусконаладочные работы, документы для аукциона уже готовы.

Также роддому необходимо будет получить санэпидзаключение. По прогнозам руководства МСЧ, здание должно заработать во втором квартале 2017 года.

Увиденное гостей впечатлило. Оборудование в медицинском учреждении, несмотря на длительный простой, остаётся достаточно современным. Однако сложившаяся в роддоме ситуация вызвала достаточно резкую оценку. По словам Антона Гетта, проблема «строительных полуфабрикатов» будет обсуждаться 22 ноября в Москве на «Форуме Действий» ОНФ, участие в котором примет и президент Владимир Путин. Зареченский роддом будет одним из основных примеров, который прозвучит в докладе Гетта.

– Как нам кажется, в данном случае речь идёт о банальном нежелании муниципальных властей решить элементарные проблемы, в которых они сами и были виноваты. В 2012 году был повреждён кабель электропитания, это аварийная ситуация, которую создало муниципальное предприятие электрохозяйства. И на протяжении более чем 3 лет решался вопрос о восстановлении. Искали, кто виноват, но не делали ничего, чтобы восстановить кабель. Сегодня есть надежда, что объекту ничего не помешает запуститься, – заключил Антон Гетта.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Земства

18 минут назад

Роддом Заречного, простоявший 5 лет, запустят в 2017 году
Чтобы своими глазами увидеть зареченский роддом, которые построили пять лет назад, но никак не могут ввести в эксплуатацию, вчера в город атомщиков приехали депутат Государственной думы РФ Антон Гетта, а также министр здравоохранения области Игорь Трофимов.

16 ноября 2016

У Екатеринбурга появится своя стратегия
Вчера в Екатеринбурге впервые прошёл Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: пространство для жизни». Опыт создания агломераций и стратегий развития обсудили главы администраций и председатели дум из городов УрФО, Уфы, Тольятти и Перми, а также представители экспертного сообщества. От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева участников форума поприветствовал первый вице-губернатор Алексей Орлов.

16 ноября 2016

Школьник создал компьютерную мышь для безруких
Изобретатели смотрят на мир особенным взглядом, превращая обычные вещи в нечто невероятное. Так было в случае с нашим земляком Константином Новосёловым, получившим за открытие графена Нобелевскую премию, так поступил и кушвинский школьник Сергей Халявин, придумавший компьютерную мышь в виде сандалии.

15 ноября 2016

На город в 30 тысяч человек работает один цветочный магазин
Традиционно кушвинская женщина получала в жизни лишь два букета — на собственную свадьбу и на 50-летний юбилей. Дело в том, что до недавнего времени в городе не было ни одного цветочного магазина — за букетами жители были вынуждены ездить в Нижний Тагил или выращивать на собственных огородах. Эту вопиющую несправедливость решили исправить городские предприниматели — супруги Верушкины. Дому цветов «Март» удалось создать в городе культуру дарения цветов.

15 ноября 2016

За городскими лесами Верхней Пышмы следит девушка-лесничий
Верхнепышминские городские леса Владлена Шарова знает как свои пять пальцев. Уже два года девушка работает лесничим в Управлении капитального строительства и стратегического развития городского округа.

15 ноября 2016

«Кто-то ловит покемонов, а я их вяжу!»
Чаще всего друзья и близкие екатеринбуржца Андрея Выборных просят у него в подарок мягкие игрушки: юноша сам вяжет их крючком в японской технике амигуруми.

14 ноября 2016

В Екатеринбурге растёт спрос на музшколы для взрослых
Молодой предприниматель-музыкант открыл в Екатеринбурге рок-школу, объединившую людей разных возрастов. Здесь играют на самых разных инструментах, включая барабаны и гавайские гитары. Самому старшему ученику 75 лет, он обучается игре на клавишах.

13 ноября 2016

День открытых дверей прошёл в приюте для животных Екатеринбурга
Пункт временного содержания отловленных бездомных животных (ПКС) Екатеринбурга в субботу, 12 ноября, открыл двери для всех желающих. Приют для четвероногих бродяг находится на территории предприятия "Спецавтобаза" на улице Посадской. Как раз сюда попадают пойманные на улицах Екатеринбурга собаки и кошки. Сотрудники ПКС устроили день открытых дверей, чтобы их пока ещё бездомные питомцы получили шанс найти новых хозяев.

11 ноября 2016

Зимний Серов
Молодой фотокорреспондент «ОГ» Павел Ворожцов впервые побывал в Серове. Пятый по численности город Свердловской области напомнил ему екатеринбургский Уралмаш, только более ухоженный.

10 ноября 2016

Средний Урал под натиском снежной стихии
На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до     21-24 см снега. Фотокорреспонденты «Областной газеты» побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.

Последние новости
Что было раньше