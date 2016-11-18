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Коровы до награды довели

18 ноября 2016, 17:31 / Земства
Вчера в екатеринбургском Центре культуры «Урал» награждалилучших аграриев области. Впервые лауреатом губернаторской премии имени уральского колхозного председателя Сергея Еремеева стал глава крестьянского хозяйства — Андрей Аникьев. Фото: Алексей Кунилов

Вчера в екатеринбургском Центре культуры «Урал» награждалилучших аграриев области. Впервые лауреатом губернаторской премии имени уральского колхозного председателя Сергея Еремеева стал глава крестьянского хозяйства — Андрей Аникьев. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №216 от 19.11.2016 под заголовком "Теперь снимает сливки"

Фермер из Полевского Андрей Аникьев построил ферму на пятьсот коров с современным доильным залом, цех для переработки молока, продукция которого с улыбающимся фермером на логотипе пользуется большой популярностью в этом промышленном городе. При этом 11 лет назад, когда его отец приобрёл в деревне Полдневая полуразрушенные животноводческие фермы бывшего совхоза, в их хозяйстве было всего 70 коров.

Хозяйство, которое основал ещё в 1992 году отец Андрея, располагалось в южной части Полевского. Начинали с частного подворья. В 2005 году решили выкупить то, что осталось от отделения бывшего совхоза «Северский», которое располагалось на окраине деревни Полдневая. К тому времени скота на фермах почти не было, всё пришло в упадок.

— Отец у меня был предприимчивым, планировал расширяться, а здесь кормовая база рядом — 1 200 гектаров. В июне 2005 года отделение выкупили, а в ноябре этого же года отец погиб. Пришлось хозяйство возглавить мне, — рассказывал Андрей Аникьев.

Было ему тогда 25 лет: не было ни опыта, ни специального образования. Надо заметить, что и земли в Полевской городской округе бедные, пашни мало, даже людей, поколениями живущих на селе, здесь трудно назвать крестьянами. Предки их были старателями, заводскими рабочими, лесозаготовителями. Создать успешное сельхозпроизводство в таких условиях непросто. Ставку Андрей Аникьев сделал на современные технологии, собственную переработку и привлечение квалифицированных специалистов. За всё сразу не брался, а решал поэтапно.

— Сначала цех запустили по переработке молока. Потом начали реконструировать животноводческие корпуса, — вспоминает он.

Первый отремонтированный корпус в Полдневой заработал в 2008 году, там вскоре было уже двести голов дойного стада. Пять лет назад построил доильный зал. А в 2015 году возвёл с нуля корпус для беспривязного содержания коров, рассчитанный на пятьсот голов. Туда и перевёл всё молочное стадо. Сейчас в хозяйстве 420 дойных коров. В сутки они дают около семи тонн молока. По его словам, осилить все эти стройки помогла помощь государства, которая оказывается фермерам при создании ими животноводческих ферм: компенсируется почти половина затрат на строительство и приобретение оборудования, возмещается часть процентной ставки по кредитам.

О своих коровах Андрей Аникьев заботится: пригласил специалистов по обработке копыт. После такого «маникюра» животные меньше болеют, у них повышается молочная продуктивность. Фото: Алексей Кунилов

— При такой поддержке, что на сегодня оказывает министерство АПК при создании семейных ферм и при хорошей слаженной работе самих фермеров, всё это можно сделать, — считает Андрей Аникьев.

А ещё он наладил постоянные контакты с Уральским государственным аграрным университетом, студенты которого проходят у него практику. Некоторые из выпускников потом к нему приходят работать. Так в хозяйстве создаётся и укрепляется команда из специалистов. Квалифицированные специалисты здесь нужны, хозяйство расширяется. Предстоит заполнить молочным скотом весь новый корпус, повысить надои, получить статус племенного хозяйства. Сейчас в сутки от каждой коровы здесь в среднем получают по 19 литров молока. В год получается по 7 100 килограммов молока на корову. При среднем годовом надое по области в 6 500 — результат очень даже хороший. Но на этом здесь не намерены останавливаться.

— Надо доить по 25 литров в сутки от каждой коровы. Для этого предстоит решить целый комплекс задач: улучшить качество кормов, пересмотреть рационы коров, лучше заниматься генетикой стада, — говорит фермер.

Недавно он ездил на выставку сельхозтехники в Италии, присматривался к машинам для кормозаготовки. Именно производительная техника и новые технологии, по его убеждению, помогут существенно повысить качество заготавливаемого корма.

Но есть проблема, решить которую один фермер не в силах. Лет десять назад он построил цех по переработке молока, который здорово его выручал все эти годы. Причину, по которой решил самостоятельно перерабатывать молоко, объясняет так: хотелось не просто работать, а ещё и что-то зарабатывать. Намного выгоднее самому довести свою продукцию до покупателя. Разработал даже свой логотип на упаковку — улыбающийся фермер с бородой. Но в последние годы выходить со своей продукцией на покупателя фермеру становится всё труднее. Раньше фермерские молоко, кефир, творог, сметану брали на реализацию маленькие магазинчики, а с приходом в периферийные города крупных торговых сетей таких становится всё меньше. Сети ориентируются на крупных производителей молочной продукции. Именно по этой причине покупателям Екатеринбурга практически не знакома продукция этого фермерского хозяйства. А жаль. Молоко с добрым фермером на упаковке в том же Полевском берут с удовольствием — к местным производителям доверия больше.

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