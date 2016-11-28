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Тагильские депутаты назвали новый адрес мэрии братской могилой

28 ноября 2016, 18:21 / Земства
Фото: Галина Соколова

Фото: Галина Соколова

  • Опубликовано в №22 от 29.11.2016

В целях пополнения городского бюджета нижнетагильская мэрия в следующем году планирует реализовать пять зданий в центре города. Сейчас в них расположены офисы нескольких бюджетных организаций. Депутаты Нижнетагильской гордумы отказываются поддержать переселение бюджетников, так как считают, что предлагаемое здание требует серьёзного ремонта и находиться в нём опасно для жизни.

От продажи освободившихся зданий, в том числе на Карла Маркса, 28а и Ленина, 15, чиновники планировали выручить от 30 до 40 миллионов рублей.

В план приватизации должны были попасть здания, где находятся управление по соцполитике, центр по работе с ветеранами, центр бухгалтерского обеспечения. Без крыши над головой остаются также управление образования и управление по развитию физкультуры и спорта. Более сотни сотрудников этих подразделений, а также многочисленные посетители должны привыкать к новому адресу — проспект Ленина, 6, более известному среди тагильчан как гостиница «Северный Урал».

Это здание является архитектурным памятником регионального значения. Оно было построено ещё в позапрошлом веке. Сначала там находились магазины и жилые помещения купца Мозгунова. В годы советской индустриализации особняк прирос двумя этажами, здесь открылась первая в городе гостиница представительского класса (подробно об истории гостиницы «ОГ» писала в номере за 15.11.2013 г.). В последние годы здание простаивает. Нижнетагильская мэрия несколько раз выставляла его на продажу, но покупателей отпугнула цена в 65 миллионов рублей.

— Переселив сюда структурные подразделения, мы решим несколько задач. Во-первых, пустующее здание быстро разрушается, а используя помещения, мы его сохраним. Во-вторых, тагильчанам будет проще решать вопросы, когда большинство специалистов будет находиться в одном месте в центре города. В-третьих, муниципалитет сможет реализовать здания, где сегодня располагаются муниципальные службы, — сделал выводы глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

На ремонт гостиницы, по подсчётам управления муниципального имущества, потребуется 660 тысяч рублей. В смету включены перепланировка, ремонт и настройка локальной сети.

Утвердить эти планы мэрия предложила депутатам городской думы. Однако безоговорочной поддержки в депкорпусе они не нашли.

— Это здание было построено ещё в позапрошлом веке. Фундаменты гнилые. Когда встал вопрос о сносе здания, там сделали заливку бетона под плитами перекрытия между первым этажом и подвалом, — проинформировал собравшихся заместитель председателя думы Леонид Мартюшев.

Эмоционально отреагировал на новость и депутат Владимир Щетников:

— Положение удручающее. Вы что, хотите там братскую могилу устроить, когда туда переедет масса народа?

Безоговорочно поддержал позицию мэрии депутат Станислав Бойко, рассказавший о собственном опыте продажи корпусов фирмы «Тагилхлеб», которой он владеет, и организации производства на единой площадке. Но мнение депутата-предпринимателя поддержали далеко не все коллеги. Народные избранники не приняли прогнозный план приватизации и рекомендовали мэрии перед «миграцией» чиновников сделать экспертизу старинного здания. На неё понадобится примерно полгода и 200 тысяч рублей.

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