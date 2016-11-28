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«Отговорки глав о внезапной зиме приниматься не будут»

28 ноября 2016, 18:24 / Земства
Главы муниципалитетов, которых назвали в числе отстающих, обещают заключить все контракты по содержанию зимних дорог в срок. Фото: Алексей Кунилов

Главы муниципалитетов, которых назвали в числе отстающих, обещают заключить все контракты по содержанию зимних дорог в срок. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №222 от 29.11.2016

На последнем заседании регионального правительства свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился усилить контроль за качеством уборки и состоянием областных трасс в зимний период. Глава региона заявил, что в случае невыполнения отговорки глав о внезапной зиме приниматься не будут. По словам вице-губернатора Сергея Швиндта, контракты на уборку дорог в следующем году до сих пор не заключили 25 муниципалитетов.

Среди них, например, такие городские округа, как Артёмовский, Берёзовский, Ивдельский, Ирбитский, Качканарский, Малышевский. Всего 25 муниципальных образований, главам которых Сергей Швиндт во время своего доклада рекомендовал взять на особый контроль вопросы заключения муниципальных контрактов по зимнему содержанию дорог, чтобы обеспечить бесперебойную расчистку трасс от снега.

Главы названных территорий призвали не создавать ажиотаж вокруг этой темы и уверили, что никаких проблем и проволочек с заключением контрактов не будет.

— Речь идёт о контрактах на 2017 год. У нас объявлен аукцион. Победитель определится в середине декабря. Поэтому всё идёт в штатном режиме, никаких накладок по исполнению обязательств быть не должно, — прокомментировал «ОГ» глава Берёзовского ГО Евгений Писцов.

Глава Артёмовского ГО Ольга Кузнецова сообщила, что у них уже заключены контракты на будущий год. Видимо, информация об этом ещё не дошла до кабмина.

По словам вице-губернатора Сергея Швиндта, мониторинг готовности муниципалитетов к зиме показал, что в территориях насчитывается 1 475 спецмашин и механизмов. Для содержания дорог местного значения в зимний период заготовлено 27,6 тысячи тонн противогололёдных материалов — 86 процентов от плана на год.

На заседании кабмина глава региона Евгений Куйвашев также заявил, что в дорожном фонде на зимнее содержание дорог в этом году заложено около полутора миллиардов рублей.

— В предыдущие годы мы вложили немалые бюджетные средства в пополнение парка уборочной техники для муниципалитетов, существенно улучшили материально-техническую базу. И мы вправе рассчитывать, что зимой, когда эта техника особенно необходима, она будет вся на ходу, в рабочем состоянии, — сказал Евгений Куйвашев.

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