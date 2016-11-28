Десерты из кругосветки

По словам Александра Вовния, для цукатов подходит тыква только с плотной мякотью и высокой сахаристостью. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

Варенье из цветков иван-чая и одуванчика, джем и сладкий крем из сосновых шишек, цукаты из ревеня и тыквы — всё это производит в промышленном масштабе екатеринбургский предприниматель Александр Вовний. Рецепты сладостей уникальны и родились из многочисленных путешествий по всему свету.

Вокруг света — на велосипеде

Прежде чем осесть на Урале и научиться делать вкуснейшие продукты из сырья, которое многие не считают заслуживающим внимания, Александру пришлось объехать весь мир на велосипеде и много лет прожить в Южной Америке.

— Когда в 1992 году вернулся из армии, появилось острое желание испытать что-то новое, увидеть мир. Начал с путешествия по пескам Каракума: с другом мы прошли в течение месяца пятьсот километров, питаясь только тем, что могли найти в весенней пустыне, — рассказывает Александр.

Воду брали в колодцах, обозначенных на военных картах. Если те были засолены, добывали живительную влагу из растений. Чтобы разбираться в них, ещё до поездки ходили по библиотекам — искали в книгах растения, которые можно употреблять в пищу. С этого и начался интерес будущего предпринимателя к тому, что произрастает вокруг.

Потом Александр поэтапно совершил кругосветное путешествие на велосипеде.

— Я — профессиональный телеоператор, проработал в латвийском корпункте почти десять лет. Мы обеспечивали видеокартинкой ведущие федеральные каналы, и начальство было настолько лояльным, что позволяло на полгода, иногда больше, уезжать в путешествия, — рассказывает он.

В одной из поездок Александр познакомился со своей будущей женой. Она работала и жила в Екатеринбурге, куда он и переехал.

За рецептами —в Шри-Ланку

Появление семьи заставило искать новые способы заработать. Александр перепробовал не одно занятие, даже изготавливал мыло на продажу, но дела шли неважно.

— И вот в один прекрасный момент я поймал себя на мысли, что с увлечением готовлю какой-то джем на кухне. И подумал, что можно выпускать необычные продукты питания и зарабатывать на этом, — рассказывает Александр. — Для этого решил адаптировать рецепты, собранные по всему миру, к нашим условиям.

Начал с производства иван-чая. Его заготовкой уже занимались многие. Вовний пошёл своим путём — поехал стажироваться на чайные производства Шри-Ланки, Китая, Адыгеи и разработал свою технологию обработки иван-чая. Сырьё заготавливает только в лесу: уверяет, что оно отличается по вкусовым качествам от полевого. Делает как чёрный иван-чай, так и зелёный.

— Для чёрного и зелёного иван-чая берётся одно и то же сырьё, но проходит оно разные процессы обработки, — говорит он.

Однако теперь чай в линейке производимых им товаров занимает далеко не главное место. Главное то, что обычно подаётся к чаю — варенье, джемы, цукаты. В день нашего приезда в цехе, расположенном в Арамиле, шла переработка на цукаты тыквы, выращенной в фермерском хозяйстве под Анапой. Специально для этого Александр Вовний закупил семена. Рассчитывал на 40 тонн, но получил 60 тонн: погода помогла.

Каждый продукт производят в определённый период года: летом — сушат иван-чай и готовят цукаты из ревеня, в конце лета — перерабатывают ягоды, а зима — время тыквы. Фото: Алексей Кунилов

Уральские цукаты

Казалось бы, ничего особенного — простая тыква, проваренная в сахаре и засушенная. Но ешь — и не можешь оторваться. «Как это получается?» — спрашиваю хозяина. Секретов он не выдаёт — говорит только, что всё дело в особой щадящей термической обработке мякоти тыквы. Делает он вкуснейшие цукаты также из ревеня. В этом году по соглашению с ним сысертский фермер Михаил Шкляр засадил ревенем полтора гектара — огромная для этой культуры плантация. Первый урожай с неё будут снимать года через два, и тогда цукатами из ревеня смогут угоститься многие, а пока получены лишь пробные партии.

— Этот ревень мы собирали по фермерским хозяйствам. Очень непросто найти такое сырьё. Подходит только столовый ревень. Есть ещё компотный, но в нём больше волокон.

— А почему именно ревень?

— Я наполовину белорус, а в белорусской кухне это обычный продукт, который используется в выпечке, компотах, киселях, — поясняет Александр Вовний.

Обычные растения после обработки превращаются в удивительные сладости. Из одуванчиков получается варенье, из цветков иван-чая делают джем. Клюква, арония и брусника идут на цукаты. А из молодых сосновых шишек здесь получают сразу три продукта — варенье, джем и крем. Последний обязан своим появлением эксперименту. Получилось неплохо, вкус действительно шишковый, но без терпкости.

По словам Александра Вовния, проект пока далёк от окупаемости. Все заработанное идёт на расширение, иногда помогают друзья, давая деньги без процентов.

— А путешествовать тянет?

— Вожу своих старых клиентов в Южную Америку, Австралию, но сегодня это для меня не главное.

В Екатеринбурге эти товары продаются через магазинчики экопродуктов, но есть уже заказы из других регионов, а некоторые везут уральские цукаты в подарок знакомым.