«У меня теперь не один любимый город, а целая дюжина!»

С гендиректором завода твёрдых сплавов Александром Пельцем новый управляющий округом обсудил технологические процессы. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №226 от 03.12.2016

Неделю назад мэр Невьянска Евгений КАЮМОВ указом губернатора Евгения Куйвашева был назначен управляющим Горнозаводским управленческим округом. Всё это время новый управляющий провёл в разъездах по муниципалитетам. Одна из таких поездок прошла в компании корреспондента «ОГ». Вместе мы побывали в Кировграде, Верхнем Тагиле и родном округе управляющего — Невьянске.

Пока едем в утренних сумерках, беседуем с Евгением Каюмовым о его новой должности.

— Евгений Тиморгалиевич, что считаете для себя более важным — лоббировать интересы территории в областной столице или обеспечивать выполнение решений федеральных и областных властей в Горнозаводском округе?

— Всё взаимосвязано. Конечно, буду контролировать, как выполняются на местах указы президента, областные законодательные акты. Но для успешной работы муниципалитетам нужна помощь региона, поэтому готов помогать местным администрациям в решении задач по развитию, в снятии проблемных вопросов, которые лихорадят глубинку.

В детском саду «Родничок» в посёлке Цементный Евгений Каюмов убедился, что в ясельных группах после ремонта стало тепло. Фото: Галина Соколова

— Есть люди, считающие, что округа и управляющих надо упразднить, ратуют за сокращение должностей управляющих…

— Почему-то никто не предлагает сокращать на производстве мастеров, начальников цехов. Там тоже можно оставить рабочих и директоров, только будет ли от этого эффективнее система управления?

По-прежнему «наши»

Наш первый адрес — посёлок Цементный под Невьянском. Местные власти готовятся к пролонгации договора с компанией «Невьянский цементник» по перечислению средств в городской бюджет за недропользование. Ежегодно более двух миллионов рублей производственников расходуются на нужды жителей посёлка, где проживают семьи бывших и настоящих цементников. Евгению Каюмову показали объекты, где в 2016-м очень кстати оказалась помощь заводчан: спортшколу, где ведётся строительство крытой ледовой арены, Дворец культуры, библиотеку, школу и детский сад. При осмотре новинок Евгений Каюмов то и дело забывал, что отныне в учреждениях невьянского округа он — гость. Все у него по-прежнему «наши» — хоккейная команда, детсадовцы, педагоги — лауреаты премии главы Невьянска. Но теперь управляющий добавляет: «У меня теперь не один любимый город, а целая дюжина!»

Два кита Кировграда

Выслушав от поселковых жителей многочисленные поздравления с назначением, едем в Кировград. Там Евгений Каюмов намерен встретиться с руководителями градообразующих предприятий — «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» и завода твёрдых сплавов.

— Евгений Тиморгалиевич, почему начинаете знакомство с округом с визитов к производственникам?

— Производство — основа экономического благополучия территорий. Горнозаводской округ весьма показателен в этом плане: все наши города — труженики.

Фото: Галина Соколова

Визит Евгения Каюмова к гендиректору завода твёрдых сплавов Александру Пельцу был похож на встречу коллег. Осматривая инновационную продукцию кировградцев, управляющий округом блеснул профессиональными знаниями, чему способствовали два диплома, полученных им в молодости — о среднем специальном и высшем образовании по машиностроительной тематике. Александр Пельц сообщил, что снижение спроса на износостойкий инструмент вынуждает его расширить ассортимент и приступить к поставкам оснастки для металлообработки. Он также заверил, что трудности с заказами не остановят модернизацию производства и не приведут к сокращению людей.

С руководителем производства полиметаллов Борисом Ощепковым Евгений Каюмов обсудил ход выполнения комплексной программы развития Кировградского городского округа до 2020 года, принятой муниципалитетом, областным правительством и металлургами.

— Мы всегда находим точки взаимодействия с муниципалитетом. Поддерживаем городскую медицину, школы и садики. В Кировграде при участии компании реализуются крупные проекты по строительству крытого хоккейного корта с искусственным льдом и школы. В следующем году будет сдан многоквартирный дом, — поделился новостями Борис Ощепков.

«Стихи помогали в финансировании»

На встрече с директором Верхнетагильской ГРЭС Андреем Левитовымбыла поднята тема теплоснабжения города.

— Официально сообщаю, что ВТГРЭС предупредила мэрию о прекращении подачи тепла в 2020 году. Главная причина — нерентабельность оказания услуг: тарифы ниже затрат на производство, — сообщил Андрей Левитов.

Управляющий заявил, что примет участие в совещании по изменениям в системе теплоснабжения Верхнего Тагила, которое пройдёт в правительстве области 15 декабря. Также участники встречи обсудили рекультивацию золоотвала, занимающего 350 гектаров, и снижение численности работников электростанции в ходе её модернизации. По словам Андрея Левитова, энергетики оказались востребованы на других предприятиях региона, а 13 специалистов с семьями откликнулись на приглашение из Калининграда, где строятся три электростанции.

Уже под вечер мы отправились с Евгением Каюмовым в тагильский Дворец культуры, где приняли участие в приёме жителей, который проводили председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Свердловской области Михаил Ершови депутаты городской думы.

Возвращались из поездки уже поздним вечером. В перерывах между деловыми встречами день управляющий между делом много шутил и рассказывал ироничные стихи.

— Бывали случаи, когда я, читая стихи, убеждал собеседников и получал для города дополнительное финансирование, — признался Евгений Каюмов. — Чувство юмора в меру в работе не мешает никогда.