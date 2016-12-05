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Невьянские предприятия скинулись на инженерную школу

5 декабря 2016, 18:42 / Земства
  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016 

В начале этого года областное правительство выделило Невьянску восемь миллионов рублей на создание площадки Уральской инженерной школы. Город выбрал для себя пять топовых профессий и позаботился, чтобы обучение старшеклассников было современным и безопасным.

Инженерную школу решили открыть на базе горнозаводского колледжа имени Демидовых. С помощью руководителей больших и малых предприятий был составлен список самых востребованных в городском округе профессий. Таковыми оказались токари, слесари, радиомонтажники, повара и швеи. Эти специальности и будут со следующего года осваивать старшеклассники невьянских школ. На один день в неделю они наденут спецовки, встанут к станкам и плитам.

— Средства, что пришли из области, были полностью потрачены на оборудование: швейные машинки, кухни, радиомонтажные комплексы. На подходе металлообрабатывающие станки из Ростова-на-Дону, — рассказала «ОГ» директор колледжа Татьяна Софронова.

Однако одной покупки оборудования для открытия школы недостаточно. Чтобы из класса сделать мастерскую, в помещении нужно всё кардинально поменять: покрытие полов и стен, электрику, вентиляцию, даже ширину входных проёмов пришлось увеличивать. На это превращение тоже понадобились деньги, и мэрия пошла с шапкой по кругу. Более 1,2 миллиона рублей выделили на создание школы те, для кого, собственно, и будут здесь готовить кадры — руководители 24 местных предприятий и организаций.

В числе меценатов и сам колледж, где надеются, что после окончания школьного курса ребята возьмутся в соседнем корпусе за среднее профессиональное образование, а потом смогут получить и высшее, не выезжая из Невьянска. На такое взаимодействие и нацелена Уральская инженерная школа.

В качестве примера ребятам приводят биографию управляющего Горнозаводским округом Евгения Каюмова, который с отличием окончил невьянский колледж (тогда техникум), потом два института и возглавил сначала город, а потом и весь управленческий округ. С открытием нового учебного заведения поговорка «где родился, там и пригодился» может стать жизненной формулой для большинства молодых невьянцев.

Чтобы помочь школьникам с выбором профессии, в учебных кабинетах открылись выставки образцов местной продукции — детали, трикотаж, мягкие игрушки… Ребята шутят, что хотели бы видеть здесь и золотые слитки от старательской артели «Нейва».

Кстати

В пилотный проект «Уральская инженерная школа» вместе с Невьянском в этом году включены также Кушва и Артёмовский. Они получили из областного бюджета по три миллиона рублей.

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