Ситуация с домом в Вересовке дошла до Минстроя РФ

Пятиэтажку на Заводской, 14 жители с горечью называют «местным Донбассом». Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №228 от 07.12.2016

Проблема жителей дома в посёлке Вересовка Первоуральского ГО, часть которого 20 лет назад разрушило взрывом газа («ОГ» писала об этом 20 февраля 2016 года), дошла до федерального министра строительства и ЖКХ Михаила Меня. Информацию руководителю ведомства передал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

— Безусловно, люди должны проживать в жилье, которое соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации № 47. А если на местном уровне принимаются решения, которые обязаны приниматься в соответствии с законодательством, то это должно стать предметом проверки со стороны прокуратуры или суда, и за выявленные нарушения должна наступать соответствующая ответственность. Напомню, у нас даже в Уголовном кодексе Российской Федерации есть специальная статья о халатности (ст. 293), под которой как раз понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, — отметил Михаил Мень.

Также министр считает, что во многом жители сами виноваты в том, что дом по Заводской, 14 до сих пор не признан аварийным, так как они до сих пор не обратились в межведомственную комиссию с заявлением.

— Поэтому гражданам надо инициировать такое обращение, — сообщил чиновник.

Министр также заверил, что вопрос по данному дому находится на контроле правительства Свердловской области, а обследования указанного дома проводились неоднократно.

В нынешнем, 2016 году, очередное обследование конструкций многоквартирника проводила организация ООО «ПРОЕКТ-12», в результате чего несущие конструкции дома были признаны ограниченно работоспособными, а конструкции первого разрушенного подъезда — аварийными. В связи с этим в 2017 году планируется провести работы по демонтажу конструкций этого подъезда до перекрытия над подвалом и выполнить усиление платформенных стыков. На работы будет выделено 3,8 миллиона рублей.

Информацию «ОГ» подтвердили в администрации Первоуральского ГО. Вопрос, почему дело не двигалось с места ранее, «ОГ» предложили переадресовать людям, которые находились у власти до 2013 года.