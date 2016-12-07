Краснотурьинская предпринимательница решила обеспечить сыром северный Урал

Людмила продолжает осваивать новые сорта сыра. Сарафанное радио работает, и заказы поступают со всех северных городов области. Фото: вечерний Краснотурьинск

Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Год назад жительница Краснотурьинска Людмила Береснева попробовала итальянский овечий сыр «пекорино тоскано», который сын привёз из-за границы. Продукт так понравился Людмиле, что она перестала покупать привозные сыры в магазинах, а научилась делать свои. Сейчас у Людмилы — собственная небольшая сыроварня, которая снабжает местной экзотикой жителей северного Урала.

Фета в оливковом масле

— После дегустации поняла, что не хочу тратить деньги на магазинские «сырные продукты», большинство которых содержат пальмовое масло. Натуральных же мягких сыров в магазинах нет совсем: они живут недолго, и без консервантов на север области возить их невыгодно, — рассказывает Людмила. — Начала искать рецепты в Интернете, съездила на мастер-класс для сыроваров в Екатеринбург и сделала свой первый сыр — фету в оливковом масле.

Первые баночки с фетой на ура разошлись среди участников школы социального предпринимательства, куда Людмила обратилась с бизнес-идеей открыть в моногороде маленькую сыроварню. Тода Людмила начала один за другим осваивать новые сорта: качотту в паприке или винной корочке, норвежский «брюност» из сыворотки и швейцарский «белпер кнолле» в виде шариков в обсыпке из чёрного перца. На городской фермерской ярмарке, которую организовал местный фонд поддержки предпринимателей, необычная продукция разошлась за два часа.

Вскоре предпринимательница выиграла грант фонда и присмотрела отдельное помещение для производства. Сыроварню назвала на итальянский манер — «Formaggi Turin» («Сыры Турина»), хотя большинство ингредиентов — отечественные. За рубежом Людмила заказывает только закваску и сычужный фермент.

«Из 2500 сортов я произвожу только 20»

За коровьим молоком краснотурьинка ездит в сов-хоз «Волчанский» — в неделю выходит около 90 литров, козье покупает у местных фермеров. Учитывая, что на килограмм сыра уходит около 10 литров молока, в месяц получается сделать 40–45 килограммов продукции разных сортов: больше пока не позволяют делать объёмы холодильного оборудования и количество рабочих рук. В следующем году Людмила намерена расширять производство: заказы поступают уже не только из Краснотурьинска и близлежащих городов, но и из Екатеринбурга. Стоимость сыров — от 50 до 290 рублей за сто граммов.

— К Новому году больше всего заказов на «белпер кнолле» («клубень из Белпа») и «кабра эль вино» — редкий сыр в фиолетовой или красной корочке, который созревает в вине, — рассказывает Людмила. — Но в отличие от итальянцев или французов, наш народ к мягким сырам пока не привык: на дегустациях у меня до сих пор спрашивают твёрдые сорта, типа ламбера и пармезана. Поэтому сама провожу ликбезы и делюсь рецептами пицц, пирогов, запеканок и омлетов с сырами — на моём домашнем столе они постоянно.

Фото: вечерний Краснотурьинск

Самый простой и любимый рецепт — закуска капрезе из моцареллы, помидоров, базилика, оливкового масла и чёрного перца.

— В мире насчитывается 2500 сортов сыра, а я произвожу только 20, — улыбается Людмила. — Пока в планах наладить производство сыров с плесенью, открыть лавку фермерских продуктов и мастерскую сыра, где можно будет учить земляков делать сыры, например адыгейский, в домашних условиях.

Фото: вечерний Краснотурьинск