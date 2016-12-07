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Госпиталю Тетюхина отказали в квотах

7 декабря 2016, 18:19 / Земства
Владислав Тетюхин (слева) надеется, что центру присвоят статус федерального, чтобы решить проблему квот. Фото: Алексей Кунилов

Владислав Тетюхин (слева) надеется, что центру присвоят статус федерального, чтобы решить проблему квот. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №229 от 08.12.2016 

Крупнейший в России частно-государственный проект восстановительной медицины остался без поддержки Минздрава РФ. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, построенный бывшим акционером ВСМПО-Ависма Владиславом Тетюхиным с привлечением средств Свердловской области, не может получить квоты, так как не является федеральным лечебным учреждением. Такое решение было озвучено в октябре по итогам двухлетней переписки с федеральным ведомством, сообщил «ОГ» Тетюхин.

Нижнетагильский медцентр, открытый в сентябре 2014 года, сейчас загружен лишь на 50 процентов. Год назад губернатор Евгений Куйвашев обратился к президенту с просьбой выделить клинике 3150 квот с 2016 года. Владимир Путин поручил министру здравоохранения поддержать проект, но за год ничего не произошло. Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских спросил министра о причинах задержки и получил ответ о том, что у центра отсутствовала лицензия.

— Проблема вовсе не в лицензии. Мы делаем операции на бедре, колене и позвоночнике, занимаемся реабилитацией, и все лицензии у нас есть. Я поражён тем, что поручение президента не исполняется. В ответе одного из департаментов Минздрава нам рекомендовано привлекать людей по линии обязательного медицинского страхования. Но по ОМС можно заниматься ортопедией тазобедренного сустава, а все операции на колене и позвоночнике делаются только по квотам, и они не могут этого не знать, — сказал Тетюхин.

Из-за сложностей финансирования данного вида помощи в регионах растут очереди. В УрФО общее число пациентов, ждущих операции, достигает пяти тысяч. По данным центра, наиболее востребованным является эндопротезирование колена (70 процентов пациентов), а доля нуждающихся в замене тазобедренного сустава сократилась до 30 процентов. Операция по замене сустава является достаточно дорогой медицинской манипуляцией, и многие пациенты не могут себе этого позволить. Причём граждане нередко не в состоянии оплатить не только операцию, но и сам протез.

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