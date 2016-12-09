Глава Нижней Туры ушла в отставку

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

Глава ГО Нижняя Тура Лариса Тюкина ушла в отставку по собственному желанию. Информацию «ОГ» подтвердила сама экс-мэр муниципалитета.

— Я приняла такое решение по семейным обстоятельствам, и на данный момент уже не работаю в администрации. Сейчас я временно исполняю обязанности директора нижнетуринского архива, пока его действующий директор находится в декретном отпуске. А вообще, я по возрасту уже пенсионерка, — рассказала «ОГ» Лариса Тюкина.

Сейчас обязанности главы ГО Нижняя Тура исполняет председатель думы Сергей Мерзляков, обязанности сити-менеджера — первый замглавы ГО по вопросам ЖКХ Алексей Коробейников. В четверг начался приём заявок от кандидатов на должность главы муниципалитета, который продлится до 28 декабря. Ориентировочно нового мэра выберут в марте 2017 года.